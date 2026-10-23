Jean-Michel Aulas, né le 22 mars 1949 à L’Arbresle (Rhône), est l’un des rares dirigeants français à avoir marqué deux secteurs aussi différents que l’édition de logiciels et le football professionnel. Fondateur de Cegid, président de l’Olympique lyonnais pendant trente-six ans, il est depuis mars 2026 conseiller municipal de Lyon et premier vice-président de la métropole. Cette biographie retrace son parcours, de la création d’une entreprise de progiciels à la tête d’un empire sportif coté en Bourse.

Jeunesse et formation : du Beaujolais à l’informatique

Fils d’un professeur de lettres et d’une professeure de mathématiques du collège de L’Arbresle, Jean-Michel Aulas s’oriente très tôt vers les sciences. Il décroche un BTS d’informatique au lycée La Martinière de Lyon, puis une licence d’économie. Délégué UNEF en 1968, il affirme avoir participé aux événements de Mai 68 aux côtés de Daniel Cohn-Bendit. Parallèlement à ses études, il pratique le handball pendant une dizaine d’années, jusqu’en Nationale 1 avec l’ASCEM Lyon, puis au HBC Villefranche — une expérience de sportif de haut niveau qui explique en partie sa compréhension du monde sportif.

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Cegid : l’entrepreneur de l’édition logicielle

À 19 ans, encore mineur à l’époque, il demande son émancipation pour créer sa première société, le Cegi (Centre d’études et de gestion par l’informatique), revendu deux ans plus tard à la Cegos. Chez Sligos, il développe un réseau de prescripteurs qui deviendra sa marque de fabrique : les cabinets d’experts-comptables. En 1983, il fonde Cegid (Compagnie européenne de gestion par l’informatique décentralisée) avec Jean-Claude Sansoe, spécialisée dans les progiciels de gestion pour les professions comptables. L’entreprise devient une référence du secteur. En octobre 2007, il cède Cegid au groupe d’assurance Groupama tout en conservant la présidence plusieurs années. Sa fortune personnelle est estimée à 450 millions d’euros en 2025, ce qui le place au 309e rang des grandes fortunes françaises selon Challenges.

1987-2023 : trente-six ans à la tête de l’Olympique lyonnais

Le 15 juin 1987, Jean-Michel Aulas devient président d’un Olympique lyonnais criblé de dettes, en Division 2. Il promet l’Europe en trois ans — un pari tenu en 1991. Surtout, il transforme l’association sportive en entreprise moderne : structuration en SAOS, création de la holding OL Groupe dont il est président-directeur général de 1999 à 2023, introduction en Bourse après avoir obtenu en 2006 la levée de l’interdiction faite aux clubs français de s’y coter, et diversification des revenus autour de la marque OL. Sur le terrain, les résultats suivent : après la série historique de titres du début des années 2000, le club s’installe durablement dans le haut du tableau français et européen.

En 1999, il fait entrer Jérôme Seydoux (Pathé) au capital d’OL Groupe pour 16 millions d’euros. En 2004, il crée la section féminine, qui deviendra la plus dominante d’Europe avec notamment neuf finales de Ligue des champions pour sept titres. Il obtient aussi, après des années de batailles administratives, la construction du Groupama Stadium (2016), dont le financement s’étale cependant jusqu’en 2044. À l’international, il préside le G14 en 2007 puis siège au comité exécutif de l’ECA, où il travaille sur le fair-play financier.

En 2022, le club est cédé à la holding Eagle Football de l’Américain John Textor, qui annonce son départ précipité le 8 mai 2023 — trois ans avant l’échéance prévue au rachat. Le départ est assorti d’une indemnité de 10 millions d’euros et d’un titre de président d’honneur. S’ensuit un contentieux financier : Jean-Michel Aulas obtient le gel de 14,5 millions d’euros correspondant au rachat de 4 826 540 actions de sa holding familiale au prix de 3 euros par action. Un accord est conclu le 11 décembre 2023 avec OL Groupe, mettant fin aux procédures judiciaires. Pour l’investisseur qui suit le dossier du club coté, nous détaillons les chiffres de cette sortie dans notre page dédiée à la rémunération de Jean-Michel Aulas, et le dossier complet de l’action dans notre analyse OL Groupe (Eagle Football Groupe).

Éloigné de l’OL, il ne quitte pas le football : vice-président de la Fédération française de football depuis décembre 2023, il devient en juillet 2024 président de la toute nouvelle Ligue féminine de football professionnel. En 2025, il bascule dans la politique : candidat sans étiquette (soutenu par la droite et le centre) à la mairie de Lyon, donné longtemps favori des sondages, il est battu de 2 762 voix au second tour des municipales de mars 2026 par le maire sortant Grégory Doucet. Il entre néanmoins au conseil municipal et devient premier vice-président de la métropole de Lyon dans la majorité de Véronique Sarselli — avant que la gestion d’une accusation visant son directeur de communication ne lui coûte ses délégations quelques mois plus tard.

Wat te onthouden

Jean-Michel Aulas reste un cas d’école : entrepreneur du logiciel reconverti en dirigeant sportif, il a fait de l’OL le club français le mieux géré de sa décennie et un modèle de « football-business » — admiré pour sa gestion, critiqué pour la même chose. Son parcours illustre aussi la vulnérabilité des dirigeants-charismatiques face aux actionnaires : trente-six ans de règne terminés par une éviction négociée à 10 millions d’euros. Pour d’autres trajectoires de grands dirigeants français, consultez notre biografieënsectie ou le cas de Bernard Michel, passage du Crédit Agricole à Gecina.

Bronnen

Wikipédia « Jean-Michel Aulas » (consulté le 23/10/2026), avec références primaires : Challenges (classement des fortunes 2025), communiqués OL Groupe (2023), Le Monde, Le Progrès, L’Équipe. Les chiffres d’affaires du club et la valorisation d’OL Groupe sont suivis dans nos pages Bourse.