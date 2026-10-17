Online broker: Vergelijking van de beste brokers in 2026

Wat is een online broker?

Een online broker is een financiële tussenpersoon waarmee u effecten – aandelen, ETF's, obligaties en soms contracten en valuta – kunt kopen en verkopen via een online platform, zonder tussenkomst van een bankfiliaal. Het is de Franse equivalent van een broker en ligne: de term verandert, maar de functie blijft. De broker geeft uw orders door aan de markt, bewaart uw effecten op een speciale rekening (PEA of effectenrekening), past de Franse belastingregels toe en berekent commissies volgens een gepubliceerd tariefschema. In twintig jaar tijd heeft de online broker voor miljoenen particuliere beleggers de traditionele bankadviseur vervangen: online rekening openen, orders plaatsen met slechts een paar klikken en lagere kosten dan traditionele banken.

De term 'online broker' omvat ook andere beroepen, zoals hypotheekmakelaars, verzekeringsmakelaars en energiemakelaars, die contracten afsluiten in plaats van effecten te verhandelen. Deze pagina behandelt de online effectenmakelaar Degene die de financiële markten voor u ontsluit. Voor actieve handel in valuta en CFD's bestaat er een gespecialiseerde optie: de handelsbroker, die u op onze speciale pagina kunt vergelijken. handelsmakelaar.

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Online broker of bank: welke moet je kiezen voor je beleggingen?

De vraag rijst bij elke eerste aandelenkoop. Traditionele banken bieden het gemak van een totaaloplossing – betaalrekening, kaart, adviseur – maar hun transactiekosten blijven hoog: commissies per transactie zijn vaak vijf tot tien keer hoger dan bij online brokers, er zijn jaarlijkse bewaarkosten voor portefeuilles en hun aanbod is soms beperkt tot de belangrijkste markten. Online brokers draaien deze dynamiek om: minimale kosten op Euronext en grote internationale beurzen, geen bewaarkosten bij de meeste, toegang tot ETF's en fractionele transacties – in ruil voor beperkte menselijke ondersteuning, beperkt tot veelgestelde vragen en chat. Veel beleggers kiezen voor een compromis door de bank te behouden voor hun dagelijkse bankzaken en een PEA (Frans aandelenspaarplan) te openen bij een online broker voor beleggingen op de aandelenmarkt. Fiscaal aantrekkelijke beleggingsproducten – die in onze factsheets worden beschreven – zijn ook beschikbaar. ERWT et accounttitels — blijven identiek, ongeacht de tussenpersoon, en concurrentie werkt ook in het voordeel van banken: sommige banken hebben een deel van hun bemiddelingskosten afgestemd op die van gespecialiseerde brokers, zodat elk aanbod afzonderlijk kan worden bekeken voordat een beslissing wordt genomen.

De kosten worden berekend op basis van uw werkelijke verbruik. Commissie per order op de markten die u gebruikt (Euronext voorop), wisselkosten voor buitenlandse effecten en eventuele bewaarkosten. De vergelijking wordt jaarlijks in euro's gemaakt op basis van uw ordervolume, niet als afzonderlijke percentages.

Commissie per order op de markten die u gebruikt (Euronext voorop), wisselkosten voor buitenlandse effecten en eventuele bewaarkosten. De vergelijking wordt jaarlijks in euro's gemaakt op basis van uw ordervolume, niet als afzonderlijke percentages. De voorgestelde enveloppen : PEA, effectenrekening, PEA-PME — en de mogelijkheid om een ​​bestaand plan kosteloos over te zetten.

: PEA, effectenrekening, PEA-PME — en de mogelijkheid om een ​​bestaand plan kosteloos over te zetten. Toegankelijke markten De beurs van Parijs dekt de meeste beginfases; toegang tot de Amerikaanse, Duitse of Londense beurzen is belangrijk zodra u uw portefeuille diversifieert.

De beurs van Parijs dekt de meeste beginfases; toegang tot de Amerikaanse, Duitse of Londense beurzen is belangrijk zodra u uw portefeuille diversifieert. Toegepaste belasting De broker moet uw transacties automatisch rapporteren aan de Franse belastingdienst (jaarlijks IFU-formulier) — controleer dit voordat u een account opent.

De broker moet uw transacties automatisch rapporteren aan de Franse belastingdienst (jaarlijks IFU-formulier) — controleer dit voordat u een account opent. De goedkeuring en bescherming van effecten : Door AMF/ACPR gereguleerde tussenpersoon of Europees equivalent, effecten in vruchtgebruik gehouden bij een aangewezen bewaarder.

: Door AMF/ACPR gereguleerde tussenpersoon of Europees equivalent, effecten in vruchtgebruik gehouden bij een aangewezen bewaarder. Het platform Eenvoudige orders voor beginners, uitgebreide ordertypes (limiet, stop) voor wie meer wil weten — bekijk onze handleiding. beursorders beschrijft deze mechanismen in detail.

Eenvoudige orders voor beginners, uitgebreide ordertypes (limiet, stop) voor wie meer wil weten — bekijk onze handleiding. beursorders beschrijft deze mechanismen in detail. Aanvullende diensten : rentedragende spaarrekeningen, geplande opdrachten, geautomatiseerd sparen, prestatierapport.

: rentedragende spaarrekeningen, geplande opdrachten, geautomatiseerd sparen, prestatierapport. Klantenservice In het Frans: direct bereikbaar zonder eindeloos wachten — test het voordat je je op het eerste probleem richt.

Vergelijkende tabel van de beste online brokers in 2026

Bij onze selectie houden we rekening met de actuele prijsstructuur, de beschikbaarheid van fiscaal aantrekkelijke beleggingsproducten, markttoegang en de kwaliteit van de platformen. Al deze factoren worden uitgebreid getoetst in onze gedetailleerde profielen. Zo vindt elke belegger zijn of haar ideale intermediair.

Gebruik Makelaar Highlights Onze test PEA en bankaanbod Fortuin Concurrerende PEA, uitgebreid online bankieren Fortuneo recensie Laagste tarieven DEGIRO Lagere makelaarskosten, wereldwijde effectenbeurzen DEGIRO recensie Live-uitzending van de beurs van Parijs Bourse Direct Euronext, PEA en CTO, tarieven nader te bepalen. Opmerken Bourse Direct Wereldwijde toegang Interactive Brokers 150 markten, vooraf bestellen, lage kosten IBKR-factsheet Geautomatiseerd sparen Trade Republic Maandelijkse abonnementen, deelbestellingen Opmerken Trade Republic Eenvoud en sociale interactie eToro Copy trading, intuïtieve interface Opmerken eToro Aandelen en CFD's XTB xStation, echte aandelen zonder commissie* Opmerken XTB

*Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van de broker. Voor een overzicht, inclusief handel in meerdere activa, zie onze algemene vergelijking. brokers Voor je eerste stappen met de titels, raadpleeg onze handleiding. aandelen kopen Vul deze tabel stap voor stap in.

De drie soorten online brokers

Het Franse aanbod is onderverdeeld in drie modellen, elk met een eigen cultuur. online bank met brokerage-dochteronderneming (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP met Hello Bank!) combineren betaalrekening, spaarrekening en aandelenmarkt onder één dak: maximaal gemak, geen bemiddelingskosten, advies beschikbaar — de keuze voor wie alles op één plek wil beheren. pure broker (DEGIRO, Interactive Brokers, Bourse Direct) richt zich op uitvoering: de laagste transactiekosten op de markt, toegang tot tientallen beurzen, functionele, no-nonsense platforms — de keuze van de onafhankelijke belegger die op zijn euro's let. neobroker (Trade Republic(en vergelijkbare platforms) zetten alles in op mobiel: fractionele orders, maandelijkse beleggingsplannen, een gestroomlijnde interface – de mogelijkheid tot initiële stortingen en automatisch sparen, met een smaller marktbereik. Geen enkel model domineert de andere: jouw keuze hangt af van de tijd die je eraan wilt besteden en de rol die de aandelenmarkt speelt in je totale portefeuille.

Het overzetten van uw PEA- of effectenrekening tussen brokers.

De overdracht van een beleggingsportefeuille is een blinde vlek in veel vergelijkingen – en een echte doorslaggevende factor. Het overzetten van een PEA (Frans aandelenbeleggingsplan) van de ene instelling naar de andere betekent niet dat de portefeuille wordt gesloten: de fiscale voordelen (de bekende vijf jaar) blijven behouden en de effecten worden in natura overgedragen van de vertrekkende naar de ontvangende beheerder. De transactie kost over het algemeen tussen de € 50 en € 150, afhankelijk van de waarde en het aantal beleggingen, en sommige ontvangende brokers dekken de kosten geheel of gedeeltelijk om de rekening te beveiligen – een gangbare praktijk die benadrukt moet worden voordat u tekent. Houd qua tijdsduur rekening met twee tot zes weken tussen het verzoek, de overdracht van geld en effecten en de heractivering van de rekening. Twee belangrijke aandachtspunten: plaats geen orders gedurende de overdrachtsperiode en controleer het portefeuilleoverzicht regel voor regel bij ontvangst. Voor een standaard effectenrekening is het mechanisme identiek, afgezien van de fiscale voordelen.

Beurskosten: de verborgen kosten van Amerikaanse aandelen

Koop een aandeel Apple Of Nvidia vanuit euro's activeert een impliciete conversie: de broker wisselt uw euro's om in dollars tegen de huidige koers en brengt een valutawisselvergoeding in rekening – doorgaans tussen 0,10% en 0,50% van de order. Dit lijkt misschien onbeduidend, maar dat is het niet. Een belegger die elke maand €200 in Amerikaanse ETF's investeert, betaalt deze vergoeding twaalf keer per jaar: door de kwartaalaankopen te consolideren, worden de kosten met twee derde verlaagd, voor hetzelfde geïnvesteerde bedrag. Regelmatige beleggers op de valutamarkten neigen naar een vreemde valuta rekening — aangeboden door internationale brokers zoals Interactive Brokers — waarbij de dollars van een verkoop worden gereserveerd voor de volgende aankoop zonder dat er wordt teruggeschakeld naar euro's. Ons informatieblad. Interactive Brokers legt uit hoe dit werkt.

Online broker en belastingen: wat de broker voor u doet.

Een broker die in Frankrijk gevestigd is – of daar actief is met een Europees paspoort en de bijbehorende verplichtingen – verlaagt uw belastingdruk aanzienlijk. Elk jaar stellen zij de aangifte op.enkelvoudige belastingafdruk (IFU) een overzicht van dividenden, vermogenswinsten op effecten en belastbare transacties, die worden doorgegeven aan de belastingdienst en beschikbaar zijn in uw klantgedeelte: u hoeft alleen maar de vakjes te kopiëren. sociale bijdragen Op dividenden wordt belasting ingehouden aan de bron; de resterende belasting wordt het volgende jaar afgerekend volgens het gekozen belastingstelsel – een vast tarief van 30% of een progressieve belastingschaal met een dividendvrijstelling. Sinds de invoering van bronbelasting op vermogenswinsten vindt de vooruitbetaling voor bepaalde profielen plaats zodra de dividenden worden ontvangen. Let op: brokers die uitsluitend in het buitenland actief zijn en niet deelnemen aan de automatische informatie-uitwisseling, kunnen van u eisen dat u zelf de belastingaangifte indient – ​​een reële kostenpost die niet in een prijsvergelijking naar voren komt.

Wat zijn de kosten van een online broker?

De kosten van een online broker zijn opgebouwd uit vier componenten, en de uiteindelijke rekening hangt minder af van de geadverteerde prijs dan van uw tempo. bestel commissies De prijzen variëren van nul (promotieaanbiedingen, bepaalde markten) tot een paar euro op Euronext, en meer op valutabeurzen. Een belegger die twee orders per maand plaatst, betaalt weinig, ongeacht de prijsstructuur; een maandelijkse belegger moet op elke cent letten. wisselkosten (0,1% tot 0,5% per transactie) is alleen van toepassing op effecten die in vreemde valuta luiden. voogdijrechten zijn vrijwel verdwenen bij online brokers. inactiviteitskosten Inactieve rekeningen worden bij sommige brokers beïnvloed: iets om te controleren als u niet vaak handelt. Een concreet voorbeeld: vier maandelijkse orders van €500 op Franse aandelen kosten tussen de €0 en €60 per jaar bij de bovengenoemde brokers, vergeleken met enkele honderden euro's bij een traditionele bank – het verschil over tien jaar is genoeg voor een vakantie.

Gratis online broker: wat de belofte verbergt?

De term 'gratis online broker' duikt vaak op in zoekopdrachten en advertenties. De realiteit is echter complexer: commissies kunnen op sommige beurzen nul zijn of onder bepaalde voorwaarden (minimum orderbedrag, eerste order van de maand), maar de broker verdient elders geld – via iets bredere spreads op buitenlandse effecten, valutawisselkosten, premiumdiensten en zelfs betalingen aan marktmanagement (de 'betaling voor orderstroom', gereguleerd in Europa). Een broker zonder enige inkomstenbron bestaat niet: de echte vraag is niet 'Is het gratis?', maar 'Waar komt de vergoeding vandaan en is die in lijn met mijn belangen?' De volledige tarieflijsten, die wettelijk verplicht zijn om te publiceren, geven binnen tien minuten leestijd antwoord op deze vragen.

Een rekening openen bij een online broker: de stappen

Het proces bestaat uit vijf stappen en duurt een half uur. Vul het rekeningopeningsformulier in met uw contactgegevens en situatie; upload gescande bewijsstukken – identiteitsbewijs, adresbewijs, bankafschrift; beantwoord de ervaringsvragenlijst, die bepaalt of u toegang krijgt tot de producten; activeer de rekening en stort geld via bankoverschrijving (vaak een minimum van € 100 tot € 500, soms niets); plaats uw eerste order via het platform. Twee voorzorgsmaatregelen zijn essentieel: controleer de accreditatie van de broker bij de AMF (Franse Autoriteit voor Financiële Markten) voordat u de overschrijving doet, en bewaar een bewijs van elke transactie – dit is uw eigendomsbewijs. Ons informatieblad over de handelaccount beschrijft deze stappen en de valkuilen die ze kunnen veroorzaken.

Beginnen met een online broker: de aanbevolen aanpak

Zelfs de beste broker kan een slechte start niet meer goedmaken. De weg naar het minimaliseren van veelgemaakte fouten bestaat uit vier stappen. Ten eerste, Bouw een voorzorgsreserve op buiten de aandelenmarkt. — een minimum van drie maanden aan uitgaven — zodat u nooit gedwongen bent om op het slechtst mogelijke moment te verkopen. Vervolgens, Een PEA openen bij de gekozen broker. en gefinancierd door middel van periodieke betalingen: regelmaat is belangrijker dan timing, en de belastinggeschiedenis van vijf jaar begint te lopen vanaf de openingsdatum. Begin met eenvoudige materialen. — een breed gediversifieerde ETF die in aanmerking komt voor de PEA — voordat u individuele aandelen selecteert, met behulp van onze handleiding. aandelen kopen. Enfin, geleidelijk uitbreiden Eerst een effectenrekening voor internationale beleggingen, daarna een nauwkeuriger allocatiebeheer. Elke stap is op zichzelf staand; de voorgaande stap financiert de volgende. De discipline van dit proces heeft een grotere invloed op het eindresultaat dan de exacte rangschikking door de brokers.

Beveiliging: Waar zijn uw effecten en uw geld?

De vraag jaagt beginners de stuipen op het lijf, maar stelt hen gerust zodra ze het mechanisme begrijpen. Bij een gereguleerde broker zijn uw effecten niet "bij de broker": ze zijn op uw naam geregistreerd bij een erkende broker. centrale opslagplaats (Euroclear France voor de meeste aandelen in Parijs), en de broker heeft er geen toegang toe. Uw geld staat ondertussen ongebruikt op een rekening. gescheiden rekening Gescheiden van het eigen vermogen van het bedrijf, aangehouden bij een bewaarbank: in geval van wanbetaling door de broker worden deze fondsen niet gebruikt om schuldeisers te betalen. Dan komt de activa garantie In Frankrijk dekt het Depositogarantie- en Resolutiefonds contant geld tot € 100.000 per klant en per instelling; effecten blijven echter uw eigendom en keren terug naar uw portefeuille in geval van liquidatie. Dit mechanisme heeft zich bewezen tijdens daadwerkelijke faillissementen in de sector: wettelijke bescherming is niet louter theoretisch. Vandaar nogmaals het belang van een verifieerbare machtiging vóór de eerste overdracht.

Veelgestelde vragen: Uw vragen over online brokers

Welke is de beste online broker?

De beste online broker hangt af van je profiel: Fortuneo voor een PEA (aandelenbeleggingsplan) gekoppeld aan een online bank, DEGIRO of Interactive Brokers voor lage kosten en wereldwijde toegang. Bourse Direct voor de beurs van Parijs, Trade Republic voor geautomatiseerde maandelijkse besparingen. Onze vergelijkingstabel hierboven koppelt elk gebruik aan de juiste tussenpersoon.

Wat is een online broker?

Dit is een erkende financiële tussenpersoon die uw koop- en verkooporders voor effecten uitvoert via een online platform, een PEA (aandelenspaarplan) of een effectenrekening. De tussenpersoon bewaart uw effecten, past de Franse belastingheffing toe en wordt betaald via gepubliceerde commissies of marges.

Wat zijn de kosten van een online broker?

De kosten per order voor Franse aandelen variëren tussen nul en een paar euro, plus wisselkoerskosten voor effecten in buitenlandse valuta – wat doorgaans neerkomt op een paar tientallen euro's per jaar voor een gemiddelde maandelijkse investering. Bewaarkosten zijn vrijwel verdwenen; alleen slapende rekeningen kunnen bij sommige aanbieders nog inactiviteitskosten met zich meebrengen.

Wat is het beste online brokerageplatform?

Het beste platform is er een dat je binnen tien minuten begrijpt: duidelijke orderplaatsing, gemakkelijk afleesbare portfolio-tracking en eenvoudige meldingen. Hoewel de apps van neo-brokers uitstekend zijn voor beginners, geven gebruikers met meer ervaring de voorkeur aan de uitgebreidere interfaces van DEGIRO of Interactive Brokers, die een breder scala aan ordertypes bieden.

Is een online broker veilig?

Ja, als aan drie voorwaarden wordt voldaan: een verifieerbare vergunning (AMF/ACPR of een gelijkwaardige Europese vergunning), scheiding van cliëntgelden en een aangewezen bewaarder voor uw effecten. Alle brokers in onze vergelijking voldoen aan deze criteria; via het officiële AMF-register kunt u elke andere broker binnen enkele minuten controleren.

Heeft u een PEA of een effectenrekening nodig bij uw broker?

De PEA (equity savings plan) is bedoeld voor Europese aandelen en ETF's – na vijf jaar belastingvrij – en de effectenrekening is voor internationale beleggingen, met name Amerikaanse aandelen. Veel beleggers combineren beide bij dezelfde instelling; beginnen met een PEA is de meest gebruikelijke aanpak voor een Franse ingezetene die net begint met beleggen.