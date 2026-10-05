Pierre Louette Hij heeft een carrière opgebouwd op het snijvlak van de hogere ambtenarij, de media en de telecommunicatie: rechter bij de Rekenkamer, CEO van Agence France-Presse, adjunct-directeur van...OranjeVervolgens was hij CEO van de Les Échos-Le Parisien-groep, een dochteronderneming van LVMH, van 2018 tot januari 2026. Deze pagina beschrijft zijn carrière en legt uit hoe de beloning van de directeuren van een bedrijf waarin de staat aandeelhouder is, zoals Orange, of van een overheidsinstantie zoals AFP, gereguleerd wordt.

Training en begin

Pierre Louette, geboren op 31 december 1962 in Parijs als zoon van een literatuurprofessor, studeerde af aan Sciences Po Paris (1984) en de ENA (Liberté-Égalité-Fraternité, lichting 1989). Hij sloot zich aan bij de Rekenkamer als magistraat, en vervolgens van 1993 tot 1995 trad hij toe tot het kabinet van premier Édouard Balladur als adviseur voor audiovisuele zaken.

Communicatie, internet en AFP

Vervolgens werkte hij van 1996 tot 2000 bij reclamebureau Havas, richtte hij het communicatiebureau ConnectWorld op en ging hij aan de slag bij Europ@web, het internetinvesteringsfonds van Bernard Arnault, ten tijde van de internetbubbel.

In november 2003 werd hij algemeen directeur en verantwoordelijk voor het management van deAgence France-Presse, vervolgens voorzitter en CEO van december 2005 tot april 2010, als opvolger van Bertrand Eveno. Volgens Le MondeHij bracht de financiën van het agentschap weer op orde en droeg bij aan de modernisering ervan, ondanks de gespannen verhoudingen met sommige medewerkers aan het einde van zijn ambtstermijn. Emmanuel Hoog volgde hem in april 2010 op.

Orange: Secretaris-generaal en plaatsvervangend algemeen directeur

In 2010 belde Stéphane Richard hem op Oranje om hem bij te staan. Hij werd adjunct-directeur en secretaris-generaal van de groep, lid van het uitvoerend comité en nam vervolgens de leiding over de activiteiten in Frankrijk. Vanaf april 2011 was hij ook lid van de Nationale Digitale Raad.

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Les Échos-Le Parisien: leiding geven aan een persgroep

In 2018 nam Pierre Louette het voorzitterschap en de functie van CEO van de groep over. Les Échos-Le Parisien, eigendom van LVMH. Daar leidt hij de digitale transformatie van de publicaties en was hij in 2020 voorzitter van de Alliance of General Information Press in onderhandelingen met Google over naburige rechten. Hij publiceerde in 2021. Reuzen en manneneen essay over de invloed van grote digitale platforms. Op 22 januari 2026 werd Michèle Benbunan zijn opvolger als CEO van de groep.

Het loopbaanpad van Pierre Louette voert hem langs structuren die onderworpen zijn aan heel andere regels:

Structuur Status Compensatiekader AFP Een agentschap met een speciale status, dat gedeeltelijk door de staat wordt gefinancierd. De beloning van de CEO wordt door de raad van bestuur, onder toezicht van de staat, vastgesteld op een gematigd niveau. Oranje Een beursgenoteerd bedrijf waarin de staat een significant aandeelhouder is, maar niet de meerderheidsaandeelhouder. De beloning van de directieleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de staat heeft als aandeelhouder een aanzienlijke invloed op de stemming. Les Échos-Le Parisien De niet-beursgenoteerde dochteronderneming van LVMH Vastgesteld door de groep, zonder verplichte gedetailleerde publicatie.

Bij Orange wordt de beloning van directieleden jaarlijks gepubliceerd in het Universeel Registratiedocument. Toen Pierre Louette plaatsvervangend CEO was, werd zijn beloning, inclusief vaste en variabele componenten, in deze documenten opgenomen. Ook een profiel gepubliceerd door het Observatorium voor Journalistiek (OJIM) vermeldde dit bedrag. Voor de exacte details, per jaar, blijft het referentiedocument van Orange voor het betreffende boekjaar de aangewezen bron. Wij raden u aan dit document te raadplegen in plaats van te vertrouwen op cijfers uit de tweede hand.

Sinds de invoering van het bindende "zegrecht op beloning" met de Sapin 2-wet van 2016 stemmen de aandeelhouders van Orange jaarlijks over het beloningsbeleid en de uitbetaalde bedragen.

Wat zijn reis de investeerder leert

De staat als aandeelhouder Het bedrijf beïnvloedt het bestuur en de beloning van leidinggevenden van bedrijven waarin het een significant belang heeft, zoals Orange. De media Steeds meer zijn bedrijven afhankelijk van relaties met grote digitale platformen, zoals de zaak over naburige rechten heeft aangetoond. Telecommunicatie Het betreft een infrastructuursector, die zeer kapitaalintensief is, waar regelgeving en concurrentie een grote invloed hebben op de winstmarges.

Om aandelen in de telecom- en mediasector te volgen, kunt u ook ons ​​factsheet raadplegen over...LVMH-aandelen, eigenaar van de Les Échos-Le Parisien-groep. Om kortetermijnposities in deze aandelen in te nemen, gebruiken sommige beleggers CFD's; onze mening over Vantage Dit artikel gaat over een broker die CFD's aanbiedt. CFD's zijn hefboomproducten met een hoog risico op verlies. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies.

De media versus de platformen: de kwestie van naburige rechten.

In 2019 werd Frankrijk het eerste land dat de Europese richtlijn implementeerde die een 'naburig recht' voor persuitgevers creëerde, waardoor zij recht hadden op een vergoeding voor het gebruik van hun content door digitale platforms. Google weigerde aanvankelijk te betalen, maar werd door de mededingingsautoriteit gedwongen om in goed vertrouwen te onderhandelen. In 2021 kreeg Google vervolgens een boete van € 500 miljoen opgelegd omdat het bedrijf dit niet deed. Er werden vervolgens overeenkomsten bereikt met de Alliance de la presse d'information générale (Alliantie voor Algemene Informatiepers), onder voorzitterschap van Pierre Louette. Deze zaak illustreert de groeiende afhankelijkheid van media van grote platformen, die een aanzienlijk deel van de online advertentie-inkomsten binnenhalen, en de rol van regelgeving in de waardeverdeling. Voor investeerders laat het zien dat regelgevingsbeslissingen de bedrijfsmodellen van media- en technologieconcerns ingrijpend kunnen veranderen.

1962: Geboren in Parijs. 1989: Afgestudeerd aan de ENA (Nationale School voor Bestuurskunde), in dienst getreden bij de Rekenkamer. 1993-1995: Adviseur van de premier. 2005-2010: CEO van AFP (Agence France-Presse). 2010: Adjunct-CEO van Orange. 2018: CEO van de Les Échos-Le Parisien-groep. Januari 2026: Michèle Benbunan volgt hem op.

FAQ

Wat deed Pierre Louette bij Orange?

Hij was vanaf 2010 adjunct-directeur en secretaris-generaal van de groep, en lid van het uitvoerend comité, voordat hij in 2018 bij de Les Échos-Le Parisien-groep kwam.

Wanneer werd Pierre Louette hoofd van AFP?

Van december 2005 tot april 2010 was hij president en CEO.

Waar kan ik de beloning van de directieleden van Orange vinden?

In het universele registratiedocument dat jaarlijks door Orange wordt gepubliceerd, onder de rubriek "Beloning van directieleden".