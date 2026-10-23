La rémunération de Bruno Lafont est l’une des mieux documentées du SBF 120 pour la décennie 2010, précisément parce qu’elle a fait polémique : 2,9 millions d’euros perçus en 2012, en hausse de 81 % sur un an, au moment où Lafarge réduisait sa dette et ses effectifs. Retour sur les chiffres vérifiables et sur le contexte de cette rémunération de PDG.

2,9 millions d’euros en 2012 : le chiffre de référence

En 2012, année de l’intégration d’Orascom Cement et de la cession d’actifs pour désendetter le groupe, Bruno Lafont a perçu 2,9 millions d’euros de rémunération totale, en progression de 81,1 % par rapport à 2011. Ce niveau le plaçait au 11e rang des rémunérations des dirigeants du SBF 120, selon le classement établi à l’époque par le Journal du Net. Ce chiffre — fixe, variable et éléments liés aux performances — reste la donnée publique la plus citée de sa rémunération de PDG.

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Le contexte : un PDG récompensé pour la gestion de la dette

Cette augmentation s’expliquait par la part variable liée aux objectifs atteints : après l’acquisition massivement endettée d’Orascom (8,8 milliards d’euros fin 2007), la priorité du groupe était le désendettement et les cessions (notamment la branche Toiture). La rémunération variable du PDG était indexée sur ces objectifs financiers — un mécanisme classique mais très visible chez un industriel du CAC 40 en période de restrictions. Les détails par exercice figurent dans les rapports financiers annuels de Lafarge, publiés sur la période 2006-2014.

La période LafargeHolcim (2015-2017)

Nominal co-PDG du groupe fusionné LafargeHolcim en 2015, Bruno Lafont a quitté la co-présidence dès avril 2017 dans le cadre des équilibres actionariaux de la fusion. Sa rémunération pour ces exercices figure dans les rapports de rémunération du groupe suisse, publiés selon les standards helvétiques (bloc de rémunération global, sans détail nominatif aussi fin que la France). Faute de chiffre vérifié dans nos sources, nous ne reproduisons pas de montant pour cette période.

Jetons de présence : administrateur d’EDF et d’ArcelorMittal

Jusqu’à la suspension de ses mandats, Bruno Lafont siégeait aux conseils d’administration d’EDF enArcelorMittal, deux sociétés qui publient la rémunération de leurs administrateurs (jetons de présence et indemnités de comité) dans leurs documents d’enregistrement universel. Ces mandats d’administrateur indépendant constituent le second étage de la rémunération des grands dirigeants français — mécanisme détaillé aussi dans la rémunération de Frédéric Oudéa depuis la présidence de Sanofi.

Après avril 2026 : une situation inédite

La condamnation du 13 avril 2026 — six ans de prison, 225 000 euros d’amende, exécution immédiate, en cours d’appel — et l’incarcération qui a suivi modifient par nature toute perspective de rémunération future : mandats suspendus, réputation judiciaire engagée. Sa trajectoire complète est racontée dans notre biographie de Bruno Lafont, de HEC à la tête du leader mondial des matériaux de construction.

in het kort

Rémunération 2012 : 2,9 M€ (+81,1 % vs 2011), 11e du SBF 120 · dirigeant coté sur la période 2006-2017 (Lafarge puis LafargeHolcim) · mandats d’administrateur EDF et ArcelorMittal · situation judiciaire en cours d’appel depuis avril 2026. Pour d’autres rémunérations de patrons du CAC 40 documentées chiffre par chiffre, voir la rémunération de Xavier Huillard (Vinci) of onze rubrique rémunérations.

Bronnen

Wikipédia « Bruno Lafont » (consulté le 23/10/2026), référençant : Journal du Net, « Les salaires des patrons du SBF 120 » (25/06/2013) ; rapports annuels Lafarge et LafargeHolcim ; Le Monde (2025-2026) pour le volet judiciaire.