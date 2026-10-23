Grégoire Olivier, polytechnicien et ingénieur du Corps des Mines né en 1960 à Alger, a passé quinze ans au directoire de PSA Peugeot Citroën — dont six en Asie — après avoir dirigé Sagem et brièvement Faurecia. Sa rémunération de membre du directoire d’un groupe coté est publique : 1 362 820 € pour l’exercice 2010 et 929 172 € pour 2012. Détail du parcours et des chiffres, avec leurs sources.

Les chiffres vérifiés : 1,36 M€ (2010) et 929 172 € (2012)

En tant que membre du directoire de PSA Peugeot Citroën, Grégoire Olivier figurait parmi les dirigeants mandataires dont la rémunération est publiée chaque année dans le document de référence du groupe, soumis au vote de l’assemblée générale. Deux millésimes sont documentés publiquement : 1 362 820 € au titre de l’exercice 2010 (document de référence PSA 2010) et 929 172 € de rémunération totale pour l’exercice 2012, une année marquée par les difficultés du groupe automobile et la venue de Carlos Tavares. La baisse entre les deux exercices illustre la part variable de ces rémunérations, indexée sur les résultats du groupe.

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Qui est Grégoire Olivier ?

Entré major à l’École polytechnique en 1979, sorti troisième en 1982, diplômé de l’École des mines de Paris et titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago, il commence au ministère de l’Industrie puis comme conseiller technique de Michel Rocard à Matignon (1990-1991). Recruté par Jean-Martin Folz chez Pechiney, il dirige Aluminium de Grèce, part comme contremaître à Memphis chez American National Can puis en devient vice-président stratégie. En 1998, il prend la direction de Saft, la division batteries d’Alcatel.

Sagem, Safran, Faurecia : les mandats de dirigeant

En 2001, le conseil de surveillance de Sagem le nomme président du directoire pour succéder à Pierre Faurre, décédé brutalement. Il recentre le groupe (cession de l’activité automobile à Johnson Controls) et porte le chiffre d’affaires de 2,6 à 3,18 milliards d’euros entre 2001 et 2003. Sagem fusionne dans Safran en 2005 : il entre au directoire du groupe, qu’il quitte en août 2006. En septembre 2006, Jean-Martin Folz le rappelle pour reprendre la présidence de Faurecia (l’actuel Forvia), dont le PDG venait de démissionner dans une affaire de pots-de-vin — il n’y restera que six mois.

PSA puis Stellantis : programmes, Chine, secrétariat général

En février 2007, il entre au directoire de PSA Peugeot Citroën comme directeur des Programmes. En juin 2010, il devient le premier membre permanent du directoire détaché en permanence en Chine, comme directeur des opérations en Asie — un poste clé au moment où le groupe bâtissait ses coentreprises avec Dongfeng et Changan. En juillet 2016, il quitte le directoire pour prendre la direction des Services de Mobilité, puis devient secrétaire général du Groupe PSA en février 2018. Après la fusion créant Stellantis en 2021, il est nommé directeur des opérations en Chine du nouveau groupe. Ce parcours croise celui d’un autre grand dirigeant passé par PSA, chronologiquement dans notre biographie de Guillaume Faury (directoire PSA 2009-2013, aujourd’hui patron d’Airbus).

Comme pour tout dirigeant mandataire d’une société cotée française, la rémunération comprend un fixe, un variable annuel indexé sur des objectifs financiers et opérationnels, et des plans d’actions de long terme — l’ensemble étant détaillé exercice par exercice dans le document de référence et soumis au vote des actionnaires. Pour d’autres exemples documentés chiffre par chiffre, voir la rémunération de Bruno Lafont (Lafarge) of dat van Xavier Huillard (Vinci), en onze salarissectie.

onderscheidingen

Grégoire Olivier est chevalier de la Légion d’honneur (2010) et chevalier de l’ordre national du Mérite (2002). Il a reçu le prix Eurostar du « dirigeant marché émergent » en 2014 pour son action en Asie.

Bronnen

Wikipédia « Grégoire Olivier » (consulté le 23/10/2026), avec références primaires : document de référence PSA Peugeot Citroën 2010 (rémunération 1 362 820 €), Les Échos (10/06/2010), Le Point (07/10/2004), communiqué Groupe PSA du 28/07/2016, Legifrance (décorations). Les montants des autres exercices figurent dans les documents de référence PSA annuels.