Combien gagne le patron du plus grand avionneur mondial ? La rémunération de Guillaume Faury, directeur général d’Airbus depuis avril 2019, est publiée chaque année dans le rapport sur la rémunération des mandataires du groupe — mais elle est rarement reprise chiffre par chiffre dans les sources ouvertes. Cette page explique le mécanisme exact de sa rémunération, où trouver les montants officiels, et le contexte de sa trajectoire.

Un dirigeant mandataire d’une société néerlandaise

Airbus SE est une société de droit néerlandais : son directeur général n’est pas salarié mais vertegenwoordiger (directeur statutaire). Concrètement, sa rémunération est fixée par le conseil d’administration sur recommandation du comité des rémunérations, dans le cadre de la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale des actionnaires — le fameux « say on pay », soumis au vote consultatif des actionnaires. Cette architecture est commune aux grands groupes européens cotés, comme détaillé aussi dans la vergoeding van Xavier Huillard (Vinci).

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La structure : fixe, variable annuel, plan de long terme

La rémunération de Guillaume Faury repose sur trois étages classiques : un vast salaris ; een bonus variable annuel indexé sur des objectifs financiers et extra-financiers du groupe (livraisons, rentabilité, décarbonation) ; et des plans d’intéressement à long terme sous forme d’actions, conditionnés à la performance sur plusieurs exercices. Les rapports annuels du groupe précisent le poids respectif de chaque composante ainsi que les critères retenus exercice par exercice.

Où trouver les montants officiels

Les montants exacts, exercice par exercice, figurent dans le rapport sur la rémunération des mandataires publié chaque année dans le rapport annuel du groupe, disponible dans la section investisseurs du site d’Airbus (airbus.com), et soumis au vote de l’assemblée générale. C’est la source de référence : plutôt que de reproduire de mémoire un chiffre unique — au risque d’une erreur ou d’un millésime trompeur — nous renvoyons le lecteur à ce document officiel, qui détaille fixe, variable, actions attribuées et conditions de performance pour chaque mandataire du groupe.

La trajectoire avant Airbus : Eurocopter et PSA

Avant la direction générale du groupe, Guillaume Faury a dirigé Airbus Helicopters (2013-2018) — après quatre ans au directoire de PSA Peugeot Citroën comme directeur de la R&D — et présidé Airbus Commercial Aircraft. Ses rémunérations de ces périodes sont publiées dans les documents correspondants (rapports annuels d’EADS/Airbus Group et du Groupe PSA). Son parcours complet, de l’EPNER à la tête du groupe, est raconté dans notre biografie van Guillaume Faury.

Le mandat AXA et les fonctions institutionnelles

Membre du conseil d’administration d’AXA, Guillaume Faury y perçoit les jetons de présence prévus par le groupe d’assurance, publiés dans son document d’enregistrement universel. Ses présidences d’organisations professionnelles — GIFAS depuis 2021, ASD depuis 2023 — relèvent quant à elles de mandats de représentation de l’industrie. Le mandat d’administrateur constitue un complément classique de rémunération pour un dirigeant du CAC 40, comme pour Pierre-André de Chalendar chez Saint-Gobain.

in het kort

Mécanisme : mandataire d’Airbus SE, rémunération fixe + variable + LTI votée en AG, publiée chaque année dans le rapport sur la rémunération des mandataires (source officielle : airbus.com/investors) · mandats : administrateur AXA · trajectoire : Airbus Helicopters, PSA. Pour l’analyse de l’action qu’il dirige, voir notre fiche Airbus-aandeel (AIR.PA) en salarissectie.

Bronnen

Wikipédia « Guillaume Faury » (consulté le 23/10/2026) ; Airbus SE, communiqué du 8 octobre 2018 et rapports annuels (section rémunération des mandataires) ; AXA, conseil d’administration. Aucun montant annuel n’est reproduit ici sans source primaire vérifiée.