Combien a gagné Jean-Michel Aulas en trente-six ans à la tête de l’Olympique lyonnais et d’OL Groupe ? Si son salaire annuel de dirigeant n’a jamais fait l’objet d’une médiatisation complète, trois éléments chiffrés et vérifiables structurent sa rémunération : la rémunération de PDG d’une société cotée en Bourse, l’indemnité de départ de 2023 et la cession de ses actions. Nous les détaillons avec leurs sources.

Un PDG de société cotée : une rémunération publiée et votée en assemblée générale

De 1999 à mai 2023, Jean-Michel Aulas a été président-directeur général d’OL Groep, société holding cotée qui gère l’Olympique lyonnais. À ce titre, sa rémunération — fixe, variable et éventuels bonus — était publiée chaque année dans le document d’enregistrement universel du groupe et soumise au vote des actionnaires en assemblée générale, comme pour tout dirigeant de société cotée. Ces documents officiels, disponibles sur le site investisseurs d’OL Groupe, constituent la source de référence pour reconstituer sa rémunération annuelle, que nous ne reproduisons pas ici chiffre par chiffre faute de certitude sur chaque exercice.

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2023 : une indemnité de départ de 10 millions d’euros

Le point le plus documenté de sa rémunération reste sa sortie. Évincé le 8 mai 2023 par les nouveaux actionnaires d’Eagle Football, Jean-Michel Aulas quitte la présidence avec une indemnité de départ de 10 millions d’euros, assortie d’un poste de président d’honneur. Cette indemnité, révélée par la presse économique lors du départ précipité trois ans avant l’échéance prévue au moment du rachat, a alimenté la controverse sur la « prime de sortie » des grands dirigeants — alors même que le sportif du club traversait une période difficile.

La cession de ses actions : 14,5 millions d’euros au prix de 3 euros

Second volet chiffré : le rachat de la participation de sa holding familiale. Après son départ, Jean-Michel Aulas saisit le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le gel de 14,5 miljoen sur les comptes de l’OL — montant correspondant au rachat de 4 826 540 actions à 3 euros pièce. Un accord conclu le 11 décembre 2023 acte ce rachat avant le 16 janvier 2024, contre l’arrêt des procédures judiciaires entre les deux parties. Cette sortie d’actionnariat clôt le volet boursier de sa carrière de président-propriétaire, que retrace notre biographie de Jean-Michel Aulas.

Une fortune estimée à 450 millions d’euros

La photographie la plus parlante de sa richesse reste le classement Challenges 2025 : 450 miljoen, 309e fortune de France. L’essentiel provient de la vente de Cegid au groupe Groupama en 2007 — l’entreprise de progiciels qu’il avait fondée en 1983 — complétée par la plus-value progressive sur ses titres OL. À titre de comparaison avec d’autres dirigeants du CAC 40 cotés en Bourse, voir la Het salaris van Frédéric Oudéa of dat van Xavier Huillard chez Vinci, groupe qui a construit le Groupama Stadium de l’OL.

Ses fonctions actuelles : FFF et Ligue féminine

Depuis décembre 2023 vice-président de la Fédération française de football et depuis juillet 2024 président de la Ligue féminine de football professionnel, Jean-Michel Aulas occupe des fonctions fédérales dont les éventuelles indemnités ne sont pas publiques à ce jour. À 77 ans, son activité politique locale (premier vice-président de la métropole de Lyon depuis mars 2026) relève du mandat électif, dont les indemnités sont celles des élus métropolitains, fixées par la réglementation.

in het kort

Rémunération annuelle de PDG publiée dans les documents OL Groupe (1999-2023) · indemnité de départ de 10 M€ (2023) · rachat de ses 4 826 540 actions pour 14,5 M€ à 3 €/action (accord de décembre 2023) · fortune estimée à 450 M€ (Challenges 2025). Pour les investisseurs qui suivent le club, la page OL Group (Eagle Football Group) détaille la situation actuelle du titre.

Bronnen

Wikipédia « Jean-Michel Aulas » (consulté le 23/10/2026) et références primaires : Challenges (fortunes 2025), communiqués OL Groupe des 8 mai et 11 décembre 2023, presse économique (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Les données officielles annuelles sont dans les documents d’enregistrement universel d’OL Groupe.