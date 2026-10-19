Hoeveel verdiende hij? Pierre-André de Chalendar à la tête de Saint-Gobain ? Contrairement à beaucoup de patrons du CAC 40, la réponse est remarquablement lisible : après la séparation des fonctions de président et de directeur général en 2021, sa rémunération est devenue exclusivement fixe, sans aucune partie variable. Les chiffres ci-dessous proviennent des décisions du conseil d’administration de Saint-Gobain et des documents d’assemblée générale.

Qui est Pierre-André de Chalendar ?

Né le 12 avril 1958 à Vichy, Pierre-André de Chalendar est diplômé de l’ESSEC enENA, ancien inspecteur des finances.

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Il rejoint la Compagnie de Saint-Gobain en 1989, devient directeur général délégué en 2005, administrateur en 2006, puis directeur général en juin 2007. Il est nommé président-directeur général le 3 juin 2010, en succédant à Jean-Louis Beffa.

De 1er juillet 2021, il cède la direction générale à son adjoint Benoitt Bazin en wordt président non exécutif. Il quitte le conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale du 6 juin 2024, après avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Il est par ailleurs président de l’Institut de l’Entreprise depuis 2023 et administrateur de BNP Paribas. En octobre 2025, il rejoint le groupe Altice France en qualité de directeur non exécutif.

Rémunération de Pierre-André de Chalendar à Saint-Gobain

Les montants ci-dessous sont issus des décisions du conseil d’administration du 29 février 2024 (exercice 2023) et du 27 février 2025 (exercice 2024), publiées par Saint-Gobain.

oefening fonction Rémunération fixe Veranderlijk Avantage en nature 2022 voorzitter van de raad 450 000 € Geen 3 300 € (voiture) 2023 voorzitter van de raad 450 000 € Geen 3 301 € (voiture) 2024 Président du conseil (1ᵉʳ janv. – 6 juin) 194 262 € (prorata) Geen Bedrijfsauto

La phrase de la décision du conseil est sans ambiguïté : « la rémunération de M. Pierre-André de Chalendar est constituée exclusivement d’une part fixe s’élevant à 450 000 € » et « ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle .

La retraite et ce qu’il faut en comprendre

Pierre-André de Chalendar a fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies « SGPM » dont il bénéficiait en sa qualité de président-directeur général, in 1er Juli 2021.

Saint-Gobain précise que sa retraite brute annuelle s’élevait à environ 417 942 € pour l’exercice 2023, et à 188 308 € pour la période du 1er janvier au 6 juin 2024 (prorata temporis).

Ce régime, communément appelé « retraite chapeau », fait l’objet d’un encadrement strict depuis les règles de gouvernance AFEP-MEDEF : il n’est ouvert qu’aux mandats en cours et ne peut être amélioré après le départ. Il n’est pas non plus ouvert aux nouveaux dirigeants depuis 2019.

Séparer président et directeur général : le cas Saint-Gobain

En 2021, Saint-Gobain a dissocié les fonctions « afin d’assurer une transition harmonieuse et réussie dans le cadre du processus de succession » de Pierre-André de Chalendar par Benoît Bazin. C’est un cas d’école de bonne gouvernance : le dirigeant qui part reste en place comme président non exécutif le temps que son successeur prenne ses marques.

Pour mémoire, la rémunération de Benoît Bazin en tant que directeur général s’établissait à 1 000 000 € de fixe et 1 700 000 € de variable (soit 2 700 000 € de numéraire) sur les exercices 2022 et 2023, avant de passer à 1 300 000 € de fixe à compter du 7 juin 2024, date à laquelle il cumule les fonctions de président-directeur général.

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Un président non exécutif payé au fixe est cohérent. Il ne pilote plus les opérations : il n’y a pas de raison de lui attribuer une variable liée à la performance opérationnelle.

Le vrai sujet est le coût du départ. Une retraite chapeau de l’ordre de 400 000 € par an est un engagement de long terme pour la société. C’est un point à surveiller dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

La séparation des pouvoirs réduit le conflit d’intérêts. C’est le principal enseignement de la transition Saint-Gobain 2021.

FAQ

Quel était le salaire de Pierre-André de Chalendar chez Saint-Gobain ?

En tant que président du conseil d’administration, il percevait une rémunération fixe de 450 000 € par an, sans aucune rémunération variable, complétée par un avantage en nature voiture d’environ 3 300 €.

Pierre-André de Chalendar a-t-il une retraite chapeau ?

Oui. Il a fait valoir ses droits au régime SGPM le 1er juillet 2021 ; Saint-Gobain indique une retraite brute annuelle d’environ 417 942 € pour l’exercice 2023.

Qui a remplacé Pierre-André de Chalendar à Saint-Gobain ?

Benoît Bazin, directeur général depuis juin 2021, a pris la direction générale le 1er juillet 2021 puis les fonctions de président-directeur général à compter du 7 juin 2024.