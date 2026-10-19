Hoeveel verdiende hij? Xavier Huillard à la tête de Vinci ? La question revient souvent, tant le patron du groupe du BTP, des concessions autoroutières et aéroportuaires a marqué vingt ans de capitalisme français. Les chiffres ci-dessous proviennent des documents officiels de VINCI : communication post-conseil d’administration, page gouvernance du groupe et communiqués d’assemblée générale. Ils sont donnés avec leur année et leur source, comme il se doit pour ce type de données.

Qui est Xavier Huillard ?

Né en 1954, Xavier Huillard est un ingénieur diplômé de l’École polytechniek enÉcole nationale des ponts et chaussées. Il commence sa carrière chez Sogea en 1996, dont il devient directeur général en 1998, puis préside VINCI Construction de 2000 à 2002.

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Il entre au comité exécutif de VINCI et devient directeur général du groupe en 2006en président-directeur général en 2010. Sous son mandat, VINCI se diversifie massivement vers les concessions autoroutières et aéroportuaires, l’énergie et les services, et voit la part de son chiffre d’affaires réalisée en France reculer de 66 % à environ 42 %.

Le 17 avril 2025, l’assemblée générale de VINCI approuve la dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er mai 2025 : Xavier Huillard devient président du conseil d’administration, tandis que Pierre Anjolras, directeur général opérationnel depuis mai 2024, devient directeur général pour un mandat de quatre ans.

Rémunération de Xavier Huillard : les chiffres par année

Le tableau ci-dessous reprend les montants publiés par VINCI. Il distingue la rémunération attribuée pour l’exercice (décision du conseil) de la rémunération effectivement versée pendant l’année, qui n’est pas la même chose.

oefening fonction Rémunération pour l’exercice Bron 2023 Algemeen directeur 3 303 580 € VINCI, gouvernance 2024 Algemeen directeur 3 302 605 € VINCI, gouvernance 2024 Intéressement à long terme (plan du 9 avril 2024) 3 379 994 € VINCI, gouvernance 2024 Total avec intéressement 6 682 599 € VINCI, gouvernance 2023 Total avec intéressement 6 683 568 € VINCI, gouvernance

La rémunération fixe brute annuelle bedraagt 1 300 000 € pour 2024, montant arrêté par le conseil d’administration du 3 février 2022 pour la durée du mandat commencé en avril 2022. Il est resté identique en 2023 et 2024.

Ce que contient – et ne contient pas – la rémunération de Xavier Huillard

La fiche publiée par VINCI précise que Xavier Huillard ne relève pas d’un contrat de travail avec le groupe, qu’il bénéficie en revanche d’un régime de retraite supplémentaire et qu’il ne perçoit ni indemnité de cessation de fonctions, ni indemnité de non-concurrence.

Son plan de retraite à prestations définies, mis en place en mars 2010 pour les dirigeants, est soumis à un plafond de versement égal à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale : c’est la traduction française des limites imposées aux parachutes dorés.

À la fin de ses fonctions de directeur général en 2025, il ne perçoit aucune rémunération variable à long terme au titre de 2025.

Le départ de la direction générale, avril-mai 2025

Le conseil d’administration du 17 avril 2025 décide de séparer les deux fonctions à compter du 1er mai 2025. VINCI souligne que la décision est « le fruit d’une transition préparée ». Pierre Anjolras, 59 ans à l’époque, polytechnicien et ancien élève des Ponts, dirigeait déjà VINCI Construction et avait été nommé directeur général opérationnel en mai 2024 pour un tuiilage aux côtés de Xavier Huillard.

L’assemblée générale a approuvé sa nomination au conseil d’administration à 99,35 % des voix. Xavier Huillard conserve la présidence du groupe, au moins jusqu’à l’assemblée générale de 2026.

Dans le tableau des titres détenus par les dirigeants, VINCI indique par ailleurs que Xavier Huillard a cédé 41 999 actions VINCI sur la période concernée.

Trois réflexes valent pour VINCI comme pour un autre grand groupe coté.

Séparez le fixe du variable. Ici, le fixe de 1,3 M€ est modeste au regard d’un groupe de cette taille ; c’est la part variable et surtout l’intéressement à long terme qui portent le total au-dessus de 6,6 M€.

Regardez toujours le total sur deux ans. Les plans d’intéressement s’étalent sur trois à cinq ans : une seule année peut être fausse, en haut comme en bas.

Comparez avec le rendement. Une rémunération n’a de sens que rapportée à la création de valeur pour l’actionnaire sur la même période. C’est le vrai critère, pas le montant brut isolé.

FAQ

Quel était le salaire de Xavier Huillard chez Vinci ?

Sa rémunération fixe brute annuelle était de 1 300 000 €. S’y ajoutaient une part variable et un intéressement à long terme : la rémunération pour l’exercice 2024 s’établit à 3 302 605 €, et à 6 682 599 € en incluant la valeur des actions attribuées au titre du plan d’intéressement.

Xavier Huillard est-il toujours PDG de Vinci ?

Non. Depuis le 1er mai 2025, il est président du conseil d’administration et Pierre Anjolras est directeur général du groupe.

Xavier Huillard a-t-il touché une indemnité de départ ?

Les informations publiées par VINCI indiquent qu’il ne perçoit aucune indemnité de cessation de fonctions ni aucune indemnité de non-concurrence.