André Citroen (1878–1935) er et av de store navnene i fransk industri. Han var utdannet ved École Polytechnique, men oppfant ikke bilen, men han var en av de første i Europa som masseproduserte den, solgte den som et massemarkedsprodukt og brukte den som et markedsføringsverktøy. Livet hans er også en leksjon i økonomi: en spektakulær industriell suksess, finansiert av økende gjeld, som endte i konkurs og selskapets overtakelse av Michelin. I 2026 dukket navnet hans opp igjen i nyhetene med kampanjen for hans begravelse i Panthéon.

Tidlig liv: sønn av innvandrere med en lidenskap for teknologi

André Citroën ble født 5. februar 1878 i Paris, i 44 rue Laffitte, i 9. arrondissement. Han var det femte og siste barnet til Levie Citroën, en nederlandsk jødisk diamanthandler som hadde bosatt seg i Paris i 1873, og Amalia Kleinmann, opprinnelig fra Warszawa. Familienavnet kommer fra en forfader som var sitrushandler i Nederland («citroen» betyr sitron på nederlandsk); det var André som adopterte trema på «e».

Barndommen hans var preget av tragedie: I 1884 begikk faren selvmord etter en katastrofal investering i en diamantgruve i Sør-Afrika. André var en strålende student ved Lycée Condorcet, fascinert av Jules Verne og byggingen av Eiffeltårnet, og begynte i ...École polyteknikk no 1898.

Fiskebensgir: logoens fødsel

I 1900, under en reise til Polen, oppdaget han en produksjonsprosess for V-sporede gir. Disse girene, som var stillegående og i stand til å overføre høy effekt, krevde høy maskineringspresisjon. André Citroën kjøpte lisensen og utviklet en industriell produksjonsprosess med stål. I 1901 grunnla han og to venner fra videregående skole et girproduksjonsfirma i Faubourg Saint-Denis-distriktet i Paris.

Denne doble chevronen skulle senere bli bilmerkets emblem: en av de mest gjenkjennelige logoene i den globale industrien stammer fra en mekanisk del.

Mors, Amerika og oppdagelsen av masseproduksjon

Fra 1906 og utover ble han tilkalt for å hjelpe bilprodusenten Morse, som da var i vanskeligheter. Han omorganiserte ledelsen og produktsortimentet: produksjonen økte fra 300 biler i 1908 til 800 i 1913. I 1912 påvirket en reise til USA ham dypt: han besøkte Ford-fabrikken og oppdaget samlebåndsproduksjon. Hans ambisjon ble å bli en «europeisk Henry Ford».

1915–1918: Skjellfabrikken på Quai de Javel

Han ble mobilisert som artillerioffiser i 1914 og observerte ammunisjonsmangelen. I januar 1915 foreslo han for Krigsdepartementet at det i løpet av få måneder skulle bygges en fabrikk som kunne produsere 75 mm granater i en enestående hastighet. På grunnlag av Javel-dokkI Paris bygde han en ultramoderne fabrikk som sysselsatte opptil 13 000 kvinner. Den produserte totalt omtrent 23 millioner skall. Fabrikken var også kjent for sine sosiale tjenester, som var sjeldne på den tiden: en kantine, en sykestue og et barnehage.

1919: Type A og den første masseproduserte europeiske bilen

Umiddelbart etter våpenhvilen mistet fabrikken sine militære ordrer. André Citroën forutså dette: han omgjorde stedet til en bilfabrikk i løpet av få måneder. I januar 1919 annonserte han en bil til pressen til en pris av 7250 franc, omtrent halvparten av prisen på den billigste på markedet. Kampanjen genererte over 16 000 henvendelser på to uker.

La Citroën Type ACitroën 2CV, designet av ingeniør Jules Salomon, ble lansert samme år. Den ble presentert som den første europeiske bilen produsert i store serier, med et mål på 30 biler per dag. I 1929 produserte Citroën 102 891 biler, nesten en tredjedel av den franske produksjonen, og sysselsatte omtrent 32 000 arbeidere i fabrikkene sine i Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen og Grenelle.

Et markedsføringsgeni forut for sin tid

André Citroën forsto før andre at reklame selger:

4. oktober 1922 skrev et fly «Citroën» med røykbokstaver over Triumfbuen under bilutstillingen;

Fra 1925 til 1933, et gigantisk lysskilt laget av Eiffeltårnet et gigantisk reklametavle;

et gigantisk reklametavle; Kégresse-halvsporekspedisjonene gjorde sterkt inntrykk på opinionen: de krysset Sahara (1922–1923), Svart cruise i Afrika (1924), Gult cruise i Asia (1931);

i Afrika (1924), i Asia (1931); Den innoverer også innen ettersalg: førerhåndbok, forhandlernettverk og garantert originale reservedeler.

Traction Avant og konkursen i 1934

I 1933, for å forbli konkurransedyktig mot Louis Renault, fikk André Citroën Javel-fabrikken gjenoppbygd på bare noen få måneder, og forvandlet den til en av de mest moderne i Europa. Han ansatte ingeniøren André Lefebvre, som designet bilen på et år. Traction Avant, presentert 24. mars 1934. Bilen er revolusjonerende, men selskapet er økonomisk utmattet: en rapport fra Bank of France publisert i mai 1934 rapporterer tap på 200 millioner franc.

Bankene nekter å fortsette å støtte ham, og myndighetene ønsker ikke å gripe inn. 21 Decembre 1934Citroën-selskapet er blitt satt i konkurs. Hovedkreditoren, MichelinHan overtok selskapet. I januar 1935 solgte André Citroën aksjene sine; Pierre Michelin erstattet ham som president i juli. Ill. André Citroën døde 3. juli 1935 i Paris, 57 år gammel.

Arven: fra Michelin til Stellantis

Merket overlevde og blomstret under Michelins eierskap, med ikoniske modeller som 2CV (1948) og DS (1955). I 1976 kjøpte Peugeot opp Citroën, noe som ga opphav til gruppen. PSA Peugeot CitroënI januar 2021 skapte fusjonen mellom PSA og Fiat Chrysler stellantishvorav Citroën er et av de fjorten merkene.

I Paris ble Quai de Javel omdøpt til Quai André-Citroën i 1958, og den tidligere fabrikken ble erstattet av Parc André-Citroën. I flere år har familien, spesielt barnebarnet hans Henri-Jacques Citroën, kjempet for hans begravelse i Panthéon. 26. august 2026 støttet presidenten for Medef (Fransk næringslivsforening), Patrick Martin, offentlig dette kandidaturet på organisasjonens sommerskole.

Hva historien om André Citroën lærer investoren

Citroëns utvikling gir lærdommer som fortsatt er relevante for analyse av børsnoterte bilprodusenter:

Volumet er ikke nok. Citroën solgte mye, men til svært lave priser for å erobre markedet. Uten tilstrekkelige marginer ble gjeldsfinansiert vekst skjør. På aksjemarkedet ser man på driftsmargin og kontantstrøm, ikke bare salg. Bilindustrien er svært kapitalintensiv. Å gjenoppbygge en fabrikk eller lansere en revolusjonerende modell koster betydelige summer. Dette gjelder i 2026 med overgangen til elbiler, som legger press på økonomien til alle produsenter. Den økonomiske partneren er viktig. Michelin, kreditoren, ble eieren. Forbindelsene mellom produsenter og leverandører er fortsatt tette; vår analyse avMichelin-aksjen viser hvordan dekkprodusenten siden har diversifisert seg.

For å følge den nåværende arvingen til Chevron-merket, se profilen vår påStellantis-aksjenog å sammenligne med Citroëns store historiske rival, den påRenault-lagerDisse analysene er kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning.

år Evenement 1878 Født i Paris (5. februar) 1898 Inngang til École Polytechnique 1901 Etablering av et fiskebensutstyrsselskap 1906 Tar ledelsen i Mors-gjenopprettingen 1915 Bygging av skallfabrikken ved Javel-kaien 1919 Lansering av Citroën Type A 1924 Svart cruise 1934 Traction Avant (mars), rettslig likvidasjon (21. desember) 1935 Overtatt av Michelin; døde 3. juli 1976 Fødselen til PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën blir et Stellantis-merke

FAQ

Hvorfor har Citroën-logoen to vinkler?

Det minner om de V-formede (fiskebens) girene som André Citroën produserte i begynnelsen av karrieren sin, før han våget seg inn i bilindustrien.

Hvorfor gikk Citroën konkurs i 1934?

Selskapet hadde tatt opp betydelig gjeld for å finansiere veksten, gjenoppbyggingen av Javel-fabrikken og utviklingen av Traction Avant, mens de lave salgsprisene begrenset profittmarginene. Bankene nektet å støtte det, og det ble satt under konkursbehandling 21. desember 1934.

Hvem eier Citroën i dag?

Citroën er et merke i Stellantis-gruppen, opprettet i 2021 fra fusjonen mellom PSA og Fiat Chrysler Automobiles.