Eric Trappier har ledet Dassault Aviation siden januar 2013. Han ble født 1. juni 1960 og begynte i gruppen i en alder av 24 år. Han tilbrakte mesteparten av karrieren sin med å selge jagerfly for eksport før han tok roret. Under hans ledelse RafaleDet har lenge blitt ansett som uselgelig utenfor Frankrike, men har blitt en global kommersiell suksess. I januar 2025 overtok han også styreledervervet i Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Et portrett av en diskret leder hvis avgjørelser er viktige for alle som opprettholder forsvarsverdier.

Trening og begynnelse

Éric Trappier er utdannet ingeniør fra Télécom SudParis. Han fullførte sin militærtjeneste som offiser i den franske marinen i 1983 og 1984, og begynte deretter i Dassault Aviation i 1984. Han er nå reservekaptein i marinen. Gift i 1983 og er far til tre barn.

Tretti år i eksportens tjeneste

Karrieren hans hos Dassault Aviation har nesten utelukkende vært fokusert på internasjonale anliggender:

1984-1987 designkontor og våpensystemforvaltning.

designkontor og våpensystemforvaltning. 1987-1991 Internasjonal teknisk ledelse, ansvarlig for forhandlinger med Sør-Korea, Singapore, Saudi-Arabia, Chile og Tyskland. Han er involvert i salget av det atlantiske maritime patruljeflyet.

Internasjonal teknisk ledelse, ansvarlig for forhandlinger med Sør-Korea, Singapore, Saudi-Arabia, Chile og Tyskland. Han er involvert i salget av det atlantiske maritime patruljeflyet. 1991-1995 ansvarlig for salg i Asia, inkludert Mirage-kontrakten med India.

ansvarlig for salg i Asia, inkludert Mirage-kontrakten med India. 1995-2000 Ansvarlig for salg i De forente arabiske emirater, hvor han administrerer Mirage 2000-9-kontrakten.

Ansvarlig for salg i De forente arabiske emirater, hvor han administrerer Mirage 2000-9-kontrakten. 2000-2005 : direktør for Midtøsten og Afrika, deretter direktør for militæreksport.

: direktør for Midtøsten og Afrika, deretter direktør for militæreksport. 2006 Internasjonal daglig leder.

Han forhandler også industriavtalene for demonstrasjonsflyet for kampdroner. nEUROnledet av Dassault Aviation med Saab (Sverige), Alenia (Italia), RUAG (Sveits), HAI (Hellas) og EADS (Spania). Dette europeiske programmet fungerte som et laboratorium for stealth- og autonome pilotteknologier.

2013: Den yngste administrerende direktøren i Dassault Aviations historie

Éric Trappier ble valgt inn som styremedlem 18. desember 2012 og utnevnt til president og administrerende direktør den 8 januar 2013etterfølger Charles Edelstenne. Som 52-åring blir han den femte administrerende direktøren i selskapet siden oppstarten i 1929, og den yngste som har hatt denne stillingen.

Han arvet en paradoksal situasjon: Rafale var teknisk sett anerkjent, men ingen utenlandske kunder hadde ennå kjøpt den, og flyet ble kun støttet av ordre fra den franske regjeringen. Utfordringen i dette tiåret var derfor å omdanne et nasjonalt program til en eksportsuksess.

De største salgene av Rafale under hans ledelse

Det påfølgende tiåret ga ham rett. Viktige kontrakter signert siden 2015:

år land Bestill 2015 Egypt 24 Rafale (første eksportkunde), supplert med en andre ordre i 2021 2015 qatar 24 Rafale, senere økt til 36 2016 India 36 Rafale-fly for det franske luftforsvaret 2021 Grèce Nye og brukte Rafale-fly 2021 Kroatia 12 brukte Rafale 2021 Emirats arabes unis 80 Rafale-fly, den største eksportordren i programmets historie 2022 Indonesia 42 Rafale-fly, i flere partier 2024 Serbia 12 Burst 2025 India 26 Rafale Marine-fly for den indiske marinen

Disse suksessene har endret Dassault Aviation fundamentalt: en flerårig ordrebok, en økning i produksjonen og enestående synlighet i militærsektoren. De kommer også programmets viktigste partnere til gode, Thales for elektronikk og Safran for M88-motorene. Investorer som er interessert i denne verdikjeden kan konsultere våre analyser av...Dassault Aviation-aksjen, TheThales action ogSafran-kraft.

Sensitive filer: SCAF og Falcon

Det er ikke så enkelt. Det europeiske programmet for Fremtidens kampluftsystem (FCAS)Prosjektet, som ble lansert sammen med Tyskland og Spania, var preget av gjentatte industrielle uenigheter om oppgavefordelingen mellom Dassault Aviation og Airbus. Éric Trappier forsvarte offentlig behovet for en tydelig identifisert hovedleverandør for jagerflyet, en posisjon som regelmessig skapte spenninger med partnerne.

På sivil side, utvalget av forretningsfly Falcon Falcon 6X opplevde forsinkelser, spesielt knyttet til motorer, før den ble tatt i bruk, og Falcon 10X ble utviklet. Falcon-virksomheten er fortsatt mer følsom for økonomiske forhold enn militærvirksomheten.

President i GIMD og en ledende skikkelse blant industrielle arbeidsgivere

9. januar 2025 etterfulgte Éric Trappier Charles Edelstenne som president for Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Dassault-familiens holdingselskap, som blant annet kontrollerer Dassault Aviation og har en betydelig eierandel i Dassault Systèmes, er selv majoritetsaksjonær i Thales. Han er fortsatt administrerende direktør i Dassault Aviation.

Han har også flere representative verv:

President i den europeiske foreningen for luftfarts- og forsvarsindustrier (ASD), valgt i mai 2017;

President i GIFAS (French Aerospace Industries Association), valgt 8. juni 2017;

President i CIDEF (Det franske forsvarsindustrirådet) fra mars 2021 til januar 2023;

President i UIMM (Unionen for metallurgiske industrier og håndverk), valgt 15. april 2021.

Han har vært kommandør av Æreslegionen siden januar 2025 og mottatt luftfartsmedaljen (2023).

Europeisk forsvar i 2026: hvorfor dets rolle er viktig for investoren

Siden 2022 har økningen i militærbudsjetter i Europa gjort forsvarsaksjer til et av de mest fulgte temaene på aksjemarkedet. I denne sammenhengen fortjener flere punkter oppmerksomhet:

Ordreboken Det gir oversikt over flere år, men lønnsomheten avhenger av evnen til å levere i tide, og dermed av underleverandørkjeden.

Det gir oversikt over flere år, men lønnsomheten avhenger av evnen til å levere i tide, og dermed av underleverandørkjeden. Kontrollstrukturen Dassault Aviation er majoritetseid av GIMD, med Airbus som en betydelig minoritetsaksjonær. Den frie omsetningen er derfor begrenset, noe som kan forsterke aksjekursbevegelser.

Dassault Aviation er majoritetseid av GIMD, med Airbus som en betydelig minoritetsaksjonær. Den frie omsetningen er derfor begrenset, noe som kan forsterke aksjekursbevegelser. Eksportkontrakter De er avhengige av politiske beslutninger, finansiering og noen ganger teknologioverføringer, med en ofte usikker implementeringsplan.

De er avhengige av politiske beslutninger, finansiering og noen ganger teknologioverføringer, med en ofte usikker implementeringsplan. ESG-kriterier Noen fond ekskluderer våpen, andre har reintegrert dem siden 2022. Dette påvirker etterspørselen etter disse verdipapirene.

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FAQ

Siden når har Eric Trappier vært ansvarlig for Dassault Aviation?

Han har vært styreleder og administrerende direktør i Dassault Aviation siden 8. januar 2013.

Hva var Eric Trappiers rolle i salget av Rafale?

Tidligere internasjonal administrerende direktør, han ledet eksportstrategien som muliggjorde de første kontraktene (Egypt og Qatar i 2015, India i 2016), deretter rekordbestillingen på 80 Rafale fra De forente arabiske emirater i 2021.

Hva er GIMD, ledet av Éric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group er familieholdingselskapet som kontrollerer Dassault Aviation. Éric Trappier ble styreleder 9. januar 2025.

Er Éric Trappier president i UIMM?

Ja, han ble valgt til president i Unionen for metallurgisk industri og håndverk 15. april 2021.