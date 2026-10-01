Jean Louis Beffa Han ledet Saint-Gobain i over to tiår, fra 1986 til 2007, før han var styreleder frem til 2010. Han ble født 11. august 1941 i Nice, utdannet ved ingeniørskolen ved Corps des Mines, og representerer en generasjon ledende franske bedriftsledere som er trent i de øverste sjiktene av embetsverket og overbevist om industriens strategiske rolle. Utover Saint-Gobain påvirket han den offentlige debatten gjennom sine rapporter og bøker om industripolitikk. Et tilbakeblikk på en karriere som fortsetter å prege valgene til CAC 40-industrikonsernene.

Utdanning: Polyteknisk fakultet, gruve- og vitenskapsinstitutt

Jean-Louis Beffa, sønn av en ingeniør og en lærer, forberedte seg til konkurranseprøver ved Lycée Masséna i Nice og ble tatt opp i...École polyteknikk i 1960. Han ble ingeniør i Gruvekorpset I 1963 studerte han også ved École nationale supérieure du pétrole et des moteurs og oppnådde et diplom fra Institut d'études politiques de Paris (1966, økonomi-finansseksjon).

Begynnelser innen energiadministrasjon

Han startet karrieren som gruveingeniør i Clermont-Ferrand, og fra 1967 til 1974 begynte han i drivstoffavdelingen i Industridepartementet, hvor han ble leder for tjenesten «raffinering og utnyttelse» og deretter visedirektør. Denne erfaringen ga ham inngående kunnskap om energi og forholdet mellom staten og industrien, to temaer som skulle gjennomgå hele karrieren hans.

1974–1986: Saint-Gobains oppgang

I 1974 ble Jean-Louis Beffa med i Saint-Gobain som planleggingsdirektør. Deretter tok han over som generaldirektør, deretter som president for Pont-a-Mousson, et datterselskap som spesialiserer seg på støpejernsrør, samtidig som han ledet konsernets avdeling «rør og mekanikk» fra 1979 til 1982. I mars 1982, året for Saint-Gobains nasjonalisering, ble han administrerende direktør.

I januar 1986 etterfulgte han Roger Fauroux som president og administrerende direktørUtnevnt under François Mitterrands presidentskap og bekreftet av Jacques Chirac, daværende statsminister, ledet han privatiseringen av Saint-Gobain, den første store privatiseringen av samboerregjeringen, på slutten av 1986.

1986–2007: Tjue år i spissen for Saint-Gobain

Under hans ledelse gjennomgikk Saint-Gobain en dyp transformasjon. Gruppen, som historisk sett var fokusert på glass, utvidet sin tilstedeværelse innen byggematerialer og materialdistribusjon, og ble sterkt internasjonalisert. Viktige milepæler i denne perioden inkluderte oppkjøpet av det amerikanske selskapet Norton i 1990, som gjorde gruppen til en verdensledende aktør innen slipemidler, etterfulgt av oppkjøpet av det britiske selskapet BPB, en spesialist på gipsplater, i 2005.

Denne strategien har gjort Saint-Gobain til en av verdens ledende spesialister innen bolig og bygg, en posisjonering som hans etterfølgere har videreført og styrket. Jean-Louis Beffa forble administrerende direktør frem til juni 2007, deretter styreleder frem til 2010; Pierre-André de Chalendar etterfulgte ham som administrerende direktør. Siden juli 2021 har gruppen blitt ledet av Benoit Bazin.

For investorer viser Saint-Gobains historie under Beffa hvordan et århundregammelt industriselskap kan gjenoppfinne seg selv gjennom suksessive oppkjøp. Vår analyse avSaint-Gobain-aksjen beskriver sin nåværende profil, som er fokusert på bærekraftig bygging og energieffektiv renovering.

Debatten om lønn og asbest

I likhet med andre ledere i sin generasjon møtte Jean-Louis Beffa kritikk på flere fronter. I 2007 var han blant de best betalte franske administrerende direktørene, med en estimert kompensasjon på 10,2 millioner euro ifølge pressens rangeringer det året. I tillegg ble han i løpet av sin periode som leder for Pont-à-Mousson målrettet av motstandere av asbestbruk, midt i kontroverser som plaget hele materialindustrien. Asbestspørsmålet hadde en varig negativ innvirkning på konsernets image og juridiske status, spesielt i USA.

En tenker innen industripolitikk

Jean-Louis Beffa har etablert seg som en innflytelsesrik stemme om fremtiden til fransk industri:

I 2004 betrodde Jacques Chirac ham oppdraget med å revitalisere industripolitikken. Hans rapport fra januar 2005, Mot en ny industripolitikk, førte til opprettelsen av Byrået for industriell innovasjon , hvor han har ledet representantskapet siden september 2005;

, hvor han har ledet representantskapet siden september 2005; I 2002 grunnla han sammen med nobelprisvinneren i økonomi Robert Solow Saint-Gobain-senteret for økonomisk forskning, som ble Cournot-senteret, deretter Cournot-stiftelsen (2010), som de er medledere;

Han publiserte flere essays med Seuil: Frankrike må velge (2012) Frankrike må handle (2013) Nøklene til makt (2015) og Transformer eller dø: store selskaper kontra oppstartsbedrifter (2017).

Hans sentrale tese: Stilt overfor den amerikansk-kinesiske duoen, hviler et lands makt på eksportindustrien, teknologiene, energien og militære evner. Han taler for en sammenhengende industriell strategi ledet av staten og kritiserer deindustrialiseringen av Frankrike. Noen av disse ideene har fått bred gjenklang siden helsekrisen, med debatter om industriell suverenitet og reshoring.

Lazard, Engie, Le Monde: en andre karriere som styremedlem

Etter Saint-Gobain ble Jean-Louis Beffa seniorrådgiver for banken LazardHan var styremedlem i GDF Suez og deretter Engie fra 2008 til 2015, hvor han ledet nominasjons- og godtgjørelseskomiteen, i representantskapet i Siemens (2008–2013), i styret i Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) og i representantskapet i Caisse des Dépôts (2014–2019). Han var også styremedlem i BNP Paribas og Gaz de France. Han har vært medlem av konsernets representantskap siden 1994. Le MondeHan ble president 5. oktober 2017.

Hans rolle hos Engie bringer ham nærmere store energispørsmål, en sektor vi analyserer spesielt i vårt faktaark om...Engie handling.

Awards

Jean-Louis Beffa er Grand Officer of the Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Fortjenst (2016) og Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Han har mottatt en rekke utenlandske utmerkelser, inkludert Order of the Rising Sun (Japan). Som operaentusiast ledet han foreningen for promotering av Paris nasjonalopera.

Hva reisen hans lærer investoren

Industrikonsern gjenoppfinner seg selv i etapper. Saint-Gobain har endret tyngdepunkt uten å endre navn: man må se på fordelingen av inntekter per forretningsområde for å forstå verdien.

Saint-Gobain har endret tyngdepunkt uten å endre navn: man må se på fordelingen av inntekter per forretningsområde for å forstå verdien. Store oppkjøp er sjansespill. De skaper verdi hvis integrasjonen lykkes, men tynger kortsiktig gjeld.

De skaper verdi hvis integrasjonen lykkes, men tynger kortsiktig gjeld. Den politiske konteksten er viktig. Nasjonalisering, privatisering, industripolitikk: offentlige avgjørelser har påvirket Saint-Gobains utvikling dyptgående.

Saint-Gobain og Engie er kvalifisert for ERTStandard skattefordelaktig investeringsmiddel for langsiktig investering i franske aksjer. Denne artikkelen er kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning.

FAQ

Hvor lenge ledet Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?

Han var president og administrerende direktør fra januar 1986 til juni 2007, deretter styreleder frem til 2010.

Hvilke bøker skrev Jean-Louis Beffa?

Særlig Frankrike må velge (2012) Frankrike må handle (2013) Nøklene til makt (2015) og Forvandle eller dø (2017), alle utgitt av Seuil.

Hva er Byrået for industriell innovasjon?

Et offentlig organ opprettet i 2005 etter hans rapport om industripolitikk, med det formål å støtte store forsknings- og innovasjonsprosjekter. Han ledet styret.