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André Citroen (1878-1935) ndi limodzi mwa mayina akuluakulu mumakampani aku France. Atamaliza maphunziro ake ku École Polytechnique, sanapange galimotoyo, koma anali m'modzi mwa oyamba ku Europe kupanga galimotoyo mochuluka, kuigulitsa ngati chinthu chachikulu pamsika, ndikuigwiritsa ntchito ngati chida chogulitsira. Moyo wake ndi phunziro la zachuma: kupambana kwakukulu kwa mafakitale, komwe kunathandizidwa ndi ngongole zomwe zinkakwera, zomwe zinapangitsa kuti kampaniyo iwonongeke komanso kuti Michelin atenge kampaniyo. Mu 2026, dzina lake linawonekeranso m'nkhani ndi kampeni yoti aikidwe m'manda ku Panthéon.

Moyo wake wachinyamata: mwana wa anthu osamukira kudziko lina omwe anali ndi chidwi ndi ukadaulo

André Citroën anabadwa pa February 5, 1878, ku Paris, ku 44 rue Laffitte, mu chigawo cha 9. Iye anali mwana wachisanu komanso womaliza wa Levie Citroen, wogulitsa miyala ya diamondi wachiyuda wa ku Dutch yemwe anakhazikika ku Paris mu 1873, ndi Amalia Kleinmann, wochokera ku Warsaw. Dzina la banjali limachokera kwa kholo lomwe linali wogulitsa zipatso za citrus ku Netherlands ("citroen" amatanthauza mandimu mu Chidatchi); ndi André amene anatengera diaeresis pa "e".

Ubwana wake unali ndi mavuto aakulu: mu 1884, abambo ake adadzipha atapeza ndalama zambiri mu mgodi wa diamondi ku South Africa. Wophunzira wanzeru ku Lycée Condorcet, wochita chidwi ndi Jules Verne ndi kumangidwa kwa Eiffel Tower, André adalowa muOlecole polytechnique paulendo 1898.

Magiya a Herringbone: kubadwa kwa logo

Mu 1900, paulendo wake wopita ku Poland, adapeza njira yopangira magiya a V-groove. Magiya awa, omwe anali chete komanso okhoza kutumiza mphamvu zambiri, amafunikira makina olondola kwambiri. André Citroën adagula chilolezocho ndipo adapanga njira yopangira mafakitale pogwiritsa ntchito chitsulo. Mu 1901, iye ndi anzake awiri akusukulu yasekondale adakhazikitsa kampani yopanga zida m'boma la Faubourg Saint-Denis ku Paris.

Chovala chachiwiri ichi pambuyo pake chinakhala chizindikiro cha mtundu wa galimoto: chimodzi mwa zizindikiro zodziwika bwino kwambiri padziko lonse lapansi chinachokera ku gawo la makina.

Mors, America, ndi Kupezeka kwa Kupanga Zinthu Zambiri

Kuyambira mu 1906 kupita mtsogolo, anaitanidwa kuti akathandize wopanga magalimoto Morse, zomwe panthawiyo zinali zovuta. Anakonzanso kayendetsedwe kake ndi kuchuluka kwa zinthu zomwe amapanga: kupanga kunawonjezeka kuchoka pa magalimoto 300 mu 1908 kufika pa 800 mu 1913. Mu 1912, ulendo wopita ku United States unamukhudza kwambiri: anapita ku fakitale ya Ford ndipo anapeza kupanga mizere yamagetsi. Cholinga chake chinali kukhala "Henry Ford wa ku Ulaya".

1915-1918: Fakitale yopangira zipolopolo pa Quai de Javel

Atayamba ntchito mu 1914 monga mkulu wa zida zankhondo, anaona kusowa kwa zipolopolo. Mu Januwale 1915, adapempha Unduna wa Nkhondo kuti amange fakitale yotha kupanga zipolopolo za 75mm pamlingo wapamwamba kwambiri. Doko la nthungoKu Paris, anamanga fakitale yamakono kwambiri yokhala ndi akazi okwana 13,000. Idapanga zipolopolo pafupifupi 23 miliyoni. Fakitaleyi imadziwikanso ndi ntchito zake zothandiza anthu, zomwe sizinali zachilendo panthawiyo: canteen, infirmary, ndi nazale.

1919: Mtundu A ndi galimoto yoyamba kupangidwa mochuluka ku Ulaya

Pambuyo pa kutha kwa nkhondo, fakitaleyo inataya malamulo ake ankhondo. André Citroën ankayembekezera izi: anasintha malowo kukhala fakitale yamagalimoto mkati mwa miyezi ingapo. Mu Januwale 1919, adalengeza kwa atolankhani kuti galimotoyo inali ndi mtengo wa 7,250 francs, pafupifupi theka la mtengo wotsika kwambiri pamsika. Kampeniyo idapangitsa kuti anthu opitilira 16,000 afunse mafunso m'masabata awiri.

La Citroën Mtundu ACitroën 2CV, yopangidwa ndi injiniya Jules Salomon, inatulutsidwa chaka chomwecho. Inaperekedwa ngati galimoto yoyamba ku Ulaya yopangidwa m'magulu akuluakulu, yokhala ndi cholinga chopanga magalimoto 30 patsiku. Mu 1929, Citroën inapanga magalimoto 102,891, pafupifupi gawo limodzi mwa magawo atatu a opanga aku France, ndipo inalemba ntchito antchito pafupifupi 32,000 m'mafakitale ake ku Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, ndi Grenelle.

Waluso kwambiri pa malonda kuposa nthawi yake

André Citroën anamvetsa pamaso pa ena kuti malonda amagulitsa:

Pa Okutobala 4, 1922, ndege inalemba "Citroën" m'makalata a utsi pamwamba pa Arc de Triomphe pa nthawi ya Motor Show;

Kuyambira mu 1925 mpaka 1933, chikwangwani chachikulu chowala chopangidwa ndi Eiffel Tower chikwangwani chachikulu chotsatsa malonda;

chikwangwani chachikulu chotsatsa malonda; Maulendo a Kégresse oyenda pakati pa msewu adakhudza kwambiri malingaliro a anthu: kuwoloka Sahara (1922-1923), Ulendo Wautali Wakuda mu Africa (1924), Ulendo Wachikasu Wachikasu ku Asia (1931);

mu Africa (1924), ku Asia (1931); Imapanganso zatsopano mu malonda atatha: buku la malangizo a dalaivala, netiweki ya ogulitsa, zida zoyambira zotsimikizika.

Kulephera kwa Traction ndi bankirapuse ya 1934

Mu 1933, kuti apitirizebe kupikisana ndi Louis Renault, André Citroën anamanganso fakitale ya Javel m'miyezi yochepa chabe, n'kuisintha kukhala imodzi mwa mafakitale amakono kwambiri ku Europe. Analemba ntchito mainjiniya André Lefebvre, yemwe adapanga ... m'chaka chimodzi. Front-wheel Drive, yomwe idaperekedwa pa Marichi 24, 1934. Galimotoyi ndi yosintha zinthu, koma kampaniyo yatopa ndi zachuma: lipoti lochokera ku Bank of France lomwe linafalitsidwa mu Meyi 1934 linanena za kutayika kwa ma franc 200 miliyoni.

Mabanki akukana kupitiriza kumuthandiza, ndipo boma silikufuna kulowererapo. 21 décembre 1934Kampani ya Citroën yayikidwa m'khothi kuti ithe. Wobwereketsa wamkulu, MichelinIye anatenga kampaniyo. Mu Januwale 1935, André Citroën anagulitsa magawo ake; Pierre Michelin anamulowa m'malo ngati purezidenti mu Julayi. André Citroën anamwalira pa Julayi 3, 1935, ku Paris, ali ndi zaka 57.

Cholowa: kuyambira Michelin mpaka Stellantis

Kampaniyi idapulumuka ndipo idakula pansi pa ulamuliro wa Michelin, ndi mitundu yotchuka monga 2CV (1948) ndi DS (1955). Mu 1976, Peugeot idagula Citroën, zomwe zidapangitsa kuti gululi liyambe kugwira ntchito. PSA Peugeot CitroenMu Januwale 2021, kuphatikizika kwa PSA ndi Fiat Chrysler kudapanga Nyenyezimwa izi Citroën ndi imodzi mwa mitundu khumi ndi inayi.

Ku Paris, Quai de Javel idasinthidwa dzina kukhala Quai André-Citroën mu 1958, ndipo fakitale yakale idasinthidwa ndi Parc André-Citroën. Kwa zaka zingapo, banjali, makamaka mdzukulu wake Henri-Jacques Citroën, lakhala likulimbikitsa kuti aikidwe m'manda ku Panthéon. Pa Ogasiti 26, 2026, purezidenti wa Medef (French Business Confederation), Patrick Martin, adavomereza poyera kuti alowe nawo m'sukulu yachilimwe ya bungweli.

Zimene nkhani ya André Citroën imaphunzitsa woika ndalama

Njira ya Citroën imapereka maphunziro omwe akadali ofunikira pofufuza opanga magalimoto omwe alembedwa:

Kuchuluka kwa mawu sikokwanira. Citroën idagulitsa zambiri, koma pamitengo yotsika kwambiri kuti igonjetse msika. Popanda phindu lokwanira, kukula kwa ngongole kunakhala kosalimba. Pa msika wamasheya, mumayang'ana phindu logwira ntchito ndi ndalama zomwe zikuyenda, osati malonda okha. Makampani opanga magalimoto amagwiritsa ntchito ndalama zambiri. Kumanganso fakitale kapena kuyambitsa chitsanzo chatsopano kumawononga ndalama zambiri. Izi ndi zoona mu 2026 pamene kusintha kwa magalimoto amagetsi kwayamba, zomwe zikuika mavuto pa ndalama za opanga onse. Mnzanu wazachuma ndi wofunika. Michelin, yemwe anali wobwereketsa, anakhala mwini wake. Ubale pakati pa opanga ndi ogulitsa udakalipo; kusanthula kwathu kwaKatundu wa Michelin ikuwonetsa momwe wopanga matayala wasinthira kuyambira pamenepo.

Kuti mutsatire wolowa m'malo wa kampani ya chevron, onani mbiri yathu paStellantis stockndi kuyerekeza ndi mdani wamkulu wakale wa Citroën, yemwe anali paMasheya a RenaultKusanthula kumeneku ndi kwa cholinga chodziwitsa anthu okha ndipo sikuti ndi upangiri wa ndalama.

Chaka Chochitika 1878 Wobadwira ku Paris (February 5) 1898 Kulowa ku École Polytechnique 1901 Kukhazikitsidwa kwa kampani yopanga zida za herringbone 1906 Akutsogolera pakuchira kwa Mors 1915 Kumanga fakitale ya zipolopolo za Javel Quay 1919 Kutulutsidwa kwa Citroën Type A 1924 Ulendo Wautali Wakuda 1934 Traction Avant (March), kuchotsedwa kwa khothi (Disembala 21) 1935 Anatengedwa ndi Michelin; anamwalira pa 3 Julayi 1976 Kubadwa kwa PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën yakhala kampani ya Stellantis

FAQ

Nchifukwa chiyani chizindikiro cha Citroën chili ndi ma chevron awiri?

Zimakumbutsa za zida zooneka ngati V (herringbone) zomwe André Citroën adapanga pachiyambi cha ntchito yake, asanayambe ntchito yake mumakampani opanga magalimoto.

N’chifukwa chiyani Citroën inalephera kugwira ntchito mu 1934?

Kampaniyo inali ndi ngongole yaikulu kuti ipeze ndalama zolipirira kukula kwake, kumanganso fakitale ya Javel, ndi chitukuko cha Traction Avant, pomwe mitengo yake yotsika yogulitsa inachepetsa phindu lake. Mabanki anakana kuithandiza, ndipo inayikidwa mu udindo wolandira kampani pa Disembala 21, 1934.

Ndani ali ndi Citroën masiku ano?

Citroën ndi kampani ya Stellantis, yomwe idapangidwa mu 2021 kuchokera ku mgwirizano wa PSA ndi Fiat Chrysler Automobiles.