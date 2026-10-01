EduBourse » Nkhani za EduBourse » Mbiri ya Éric Trappier, CEO wa Dassault Aviation komanso wopanga mapulani a Rafale sales

Eric Trappier Watsogolera Dassault Aviation kuyambira Januwale 2013. Wobadwa pa June 1, 1960, adalowa nawo gululi ali ndi zaka 24 ndipo adagwira ntchito yake yambiri yogulitsa ndege zankhondo kuti zitumizidwe kunja asanayambe kulamulira. Pansi pa utsogoleri wake, gululi flurryKwa nthawi yayitali, yomwe inkaonedwa kuti siigulitsidwa kunja kwa France, yakhala yopambana pa malonda padziko lonse lapansi. Mu Januwale 2025, adatenganso udindo wa wapampando wa Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Chithunzi cha mtsogoleri wochenjera yemwe zisankho zake ndizofunikira kwa onse omwe amatsatira mfundo zodzitetezera.

Maphunziro ndi chiyambi

Éric Trappier ndi mainjiniya womaliza maphunziro ake ku Télécom SudParis. Anamaliza ntchito yake ya usilikali monga mkulu wa asilikali ankhondo a ku France mu 1983 ndi 1984, kenako analowa nawo Dassault Aviation mu 1984. Tsopano ndi kapitawo wa asilikali apamadzi osungira. Anakwatira mu 1983, ndipo ndi bambo wa ana atatu.

Zaka makumi atatu mu utumiki wotumiza kunja

Ntchito yake ku Dassault Aviation yakhala ikuyang'ana kwambiri nkhani zapadziko lonse lapansi:

1984-1987 : kasamalidwe ka maofesi opanga mapulani ndi zida.

: kasamalidwe ka maofesi opanga mapulani ndi zida. 1987-1991 : oyang'anira zaukadaulo apadziko lonse lapansi, omwe ali ndi udindo wokambirana ndi South Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile ndi Germany. Akugwira ntchito yogulitsa ndege zoyendera panyanja za Atlantic.

: oyang'anira zaukadaulo apadziko lonse lapansi, omwe ali ndi udindo wokambirana ndi South Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile ndi Germany. Akugwira ntchito yogulitsa ndege zoyendera panyanja za Atlantic. 1991-1995 : udindo wogulitsa ku Asia, kuphatikizapo mgwirizano wa Mirage ndi India.

: udindo wogulitsa ku Asia, kuphatikizapo mgwirizano wa Mirage ndi India. 1995-2000 : ali ndi udindo wogulitsa ku United Arab Emirates, komwe amayang'anira mgwirizano wa Mirage wa 2000-9.

: ali ndi udindo wogulitsa ku United Arab Emirates, komwe amayang'anira mgwirizano wa Mirage wa 2000-9. 2000-2005 : mkulu wa madera a Middle East ndi Africa, kenako mkulu wa kutumiza kunja kwa asilikali.

: mkulu wa madera a Middle East ndi Africa, kenako mkulu wa kutumiza kunja kwa asilikali. 2006 : Woyang'anira wamkulu wapadziko lonse lapansi.

Amakambirananso za mapangano a mafakitale a wowonetsa ma drone ankhondo. nEUROnmotsogozedwa ndi Dassault Aviation ndi Saab (Sweden), Alenia (Italy), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) ndi EADS (Spain). Pulogalamu iyi ya ku Europe inagwira ntchito ngati labotale yaukadaulo woyendetsa ndege mobisa komanso wodziyimira pawokha.

2013: CEO wamng'ono kwambiri m'mbiri ya Dassault Aviation

Éric Trappier, yemwe adasankhidwa kukhala director pa Disembala 18, 2012, adasankhidwa kukhala purezidenti komanso CEO pa January 8 2013Potsatira Charles Edelstenne. Ali ndi zaka 52, amakhala CEO wachisanu wa kampaniyo kuyambira pomwe idakhazikitsidwa mu 1929, komanso wamng'ono kwambiri kukhala paudindowu.

Iye analandira vuto lodabwitsa: Rafale inali yodziwika bwino, koma palibe kasitomala wakunja amene anaigula, ndipo ndegeyo inkathandizidwa ndi maoda ochokera ku boma la France okha. Chifukwa chake, vuto la zaka khumi linali kusintha pulogalamu ya dziko lonse kukhala yopambana yotumiza kunja.

Kugulitsa kwakukulu kwa Rafale pansi pa utsogoleri wake

Zaka khumi zotsatira zinamutsimikizira kuti anali wolondola. Mapangano ofunikira omwe adasainidwa kuyambira 2015:

Chaka amalipira Yalamulidwa 2015 Egypt 24 Rafale (kasitomala woyamba kutumiza kunja), wowonjezeredwa ndi oda yachiwiri mu 2021 2015 Qatar 24 Rafale, pambuyo pake adawonjezeka kufika pa 36 2016 India Ndege 36 za Rafale za gulu lankhondo la ku France 2021 Grèce Ndege zatsopano ndi zogwiritsidwa ntchito za Rafale 2021 Croatie 12 yogwiritsidwa ntchito Rafale 2021 United Arab Emirates Ndege 80 za Rafale, oda yayikulu kwambiri yotumizira kunja m'mbiri ya pulogalamuyi 2022 Indonesia Ndege 42 za Rafale, m'magulu angapo 2024 Serbia 12 Rafale 2025 India Ndege 26 za Rafale Marine za Indian Navy

Kupambana kumeneku kwasintha kwambiri nkhope ya Dassault Aviation: buku la maoda a zaka zambiri, kukwera kwa kupanga, komanso kuwonekera kosayembekezereka m'gulu lankhondo. Zimathandizanso ogwirizana nawo akuluakulu a pulogalamuyi, Thales ya zamagetsi ndi Safran ya injini za M88. Ogulitsa omwe ali ndi chidwi ndi unyolo wamtengo wapataliwu akhoza kuwona kusanthula kwathu kwa...Katundu wa Dassault Aviation, kuchokeraThales zochita neri de A L 'Msuzi wa Safran.

Mafayilo osavuta: SCAF ndi Falcon

Sizophweka choncho. Pulogalamu ya ku Ulaya ya Dongosolo la Mlengalenga la Nkhondo Yamtsogolo (FCAS)Ntchitoyi, yomwe idayambitsidwa ndi Germany ndi Spain, idadziwika ndi kusamvana mobwerezabwereza kwa mafakitale pankhani yogawa ntchito pakati pa Dassault Aviation ndi Airbus. Éric Trappier adateteza poyera kufunika kwa kontrakitala wamkulu wodziwika bwino wa ndege yankhondo, udindo womwe nthawi zonse unkawonjezera kusamvana ndi ogwirizana nawo.

Kumbali ya anthu wamba, mitundu yosiyanasiyana ya ndege za bizinesi Falcon Ndege ya Falcon 6X inachedwa kwambiri, makamaka chifukwa cha injini, isanayambe kugwira ntchito ndipo Falcon 10X inapangidwa. Bizinesi ya Falcon ikadali yovuta kwambiri pa zachuma kuposa bizinesi yankhondo.

Purezidenti wa GIMD komanso munthu wodziwika bwino pantchito zolemba anthu ntchito m'mafakitale

Pa 9 Januwale, 2025, Éric Trappier adalowa m'malo mwa Charles Edelstenne ngati purezidenti wa Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Kampani ya banja la Dassault, yomwe imayang'anira Dassault Aviation ndipo ili ndi gawo lalikulu mu Dassault Systèmes, ndiyo mwiniwake wa magawo ambiri mu Thales. Iye akadali CEO wa Dassault Aviation.

Alinso ndi maudindo angapo oimira:

Purezidenti wa European Aerospace and Defense Industries Association (ASD), wosankhidwa mu Meyi 2017;

Purezidenti wa GIFAS (French Aerospace Industries Association), wosankhidwa pa June 8, 2017;

Purezidenti wa CIDEF (French Defense Industries Council) kuyambira mu Marichi 2021 mpaka Januwale 2023;

Purezidenti wa UIMM (Union of Metallurgical Industries and Trades), wosankhidwa pa Epulo 15, 2021.

Iye wakhala Mtsogoleri wa Legion of Honour kuyambira Januwale 2025 ndipo walandira Mendulo ya Aeronautics (2023).

Chitetezo cha ku Ulaya mu 2026: chifukwa chake udindo wake ndi wofunika kwa wosunga ndalama

Kuyambira mu 2022, kuwonjezeka kwa bajeti yankhondo ku Europe kwapangitsa kuti masheya achitetezo akhale amodzi mwa mitu yomwe ikuonedwa kwambiri pamsika wamasheya. Pachifukwa ichi, mfundo zingapo ziyenera kuganiziridwa:

Buku la oda : imapereka mawonekedwe kwa zaka zingapo, koma phindu limadalira kuthekera kopereka zinthu panthawi yake, motero pa unyolo wogwirizanitsa ntchito.

: imapereka mawonekedwe kwa zaka zingapo, koma phindu limadalira kuthekera kopereka zinthu panthawi yake, motero pa unyolo wogwirizanitsa ntchito. Kapangidwe ka ulamuliro Kampani ya Dassault Aviation ili ndi gawo lalikulu la GIMD, ndipo Airbus ndi kampani yogawana nawo magawo ochepa kwambiri. Chifukwa chake, kuchuluka kwa magalimoto omwe amagulitsidwa ndi anthu ndi kochepa, zomwe zingathandize kukweza mitengo ya magawo.

Kampani ya Dassault Aviation ili ndi gawo lalikulu la GIMD, ndipo Airbus ndi kampani yogawana nawo magawo ochepa kwambiri. Chifukwa chake, kuchuluka kwa magalimoto omwe amagulitsidwa ndi anthu ndi kochepa, zomwe zingathandize kukweza mitengo ya magawo. Mapangano otumiza kunja : zimadalira zisankho zandale, ndalama zothandizira komanso nthawi zina kusamutsa ukadaulo, ndi nthawi yogwirira ntchito yomwe nthawi zambiri imakhala yosatsimikizika.

: zimadalira zisankho zandale, ndalama zothandizira komanso nthawi zina kusamutsa ukadaulo, ndi nthawi yogwirira ntchito yomwe nthawi zambiri imakhala yosatsimikizika. Zofunikira za ESG : ndalama zina sizimaphatikizapo zida, zina zabwereranso kuyambira 2022. Izi zimakhudza kufunikira kwa zitetezo izi.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre maganizo pa Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Kuyambira liti Eric Trappier wakhala woyang'anira Dassault Aviation?

Iye wakhala Wapampando ndi CEO wa Dassault Aviation kuyambira pa 8 Januwale, 2013.

Kodi Eric Trappier anali ndi udindo wotani pa malonda a Rafale?

Mtsogoleri wakale wa mayiko ena, iye anatsogolera njira yotumizira kunja yomwe inathandiza kuti mapangano oyamba (Egypt ndi Qatar achitike mu 2015, India mu 2016), kenako 80 Rafale idachitika ndi United Arab Emirates mu 2021.

Kodi GIMD yotsogozedwa ndi Éric Trappier ndi chiyani?

Kampani ya Marcel Dassault Industrial Group ndi kampani yomwe imayang'anira Dassault Aviation. Éric Trappier anakhala tcheyamani wake pa Januwale 9, 2025.

Kodi Éric Trappier ndiye purezidenti wa UIMM?

Inde, adasankhidwa kukhala purezidenti wa Union of Metallurgical Industries and Trades pa Epulo 15, 2021.