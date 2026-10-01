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Gérard Mestrallet ndi m'modzi mwa atsogoleri omwe asintha kwambiri mphamvu za ku France m'zaka makumi atatu zapitazi. Wobadwa pa Epulo 1, 1949 ku Paris, adatsogolera kusintha kwa Compagnie de Suez kukhala gulu la mafakitale, adakonza mgwirizano ndi Gaz de France mu 2008, kenako adatsogolera GDF Suez, yemwe adasinthidwa dzina lake kukhala Engie mu 2015. Mbiri iyi ikuwonetsa ntchito yake, zisankho zazikulu zomwe zidayambitsa, mikangano yomwe adayambitsa, ndi zomwe cholowa chake chimatanthauzabe mu 2026 kwa osunga ndalama omwe akutsatira gawo la mphamvu.

Maphunziro: mainjiniya ndi mbiri ya antchito aboma akuluakulu

Gérard Mestrallet anatsatira njira yachizolowezi ya akatswiri olamulira aku France, ndipo anali ndi chidwi chachikulu pa sayansi. Iye anali wophunzira wakale wa École Polytechnique (kalasi ya 1968), womaliza maphunziro a École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), kenako wa ENA, komwe adamaliza maphunziro ake mu 1978 ndi kalasi ya "Pierre Mendès France".

Atamaliza maphunziro ake ku ENA (National School of Administration), adalowa mu Dipatimenti ya Zachuma monga woyang'anira boma. Kuyambira Seputembala 1982 mpaka Julayi 1984, adagwira ntchito ngati mlangizi waukadaulo pankhani zamafakitale mu ofesi ya Jacques Delors, yemwe panthawiyo anali Nduna ya Zachuma ndi Zachuma. Chidziwitso ichi ku Bercy (Unduna wa Zachuma) chinamuthandiza kumvetsetsa bwino ubale womwe ulipo pakati pa boma ndi makampani akuluakulu, chuma chomwe chingakhale chamtengo wapatali pantchito yake yonse yotsatira.

Kuchokera ku Suez Financial Company kupita ku General Society of Belgium

Mu 1984, adalowa nawo ku Suez Financial Company monga manejala wa polojekiti. Anakwera mwachangu maudindo ake: Wachiwiri kwa General Delegate for Industrial Affairs mu 1986, Managing Director wa European Rights Company (kampani ya Suez) mu 1987, kenako Wachiwiri kwa Managing Director wa kampaniyo mu 1991. Pambuyo pake, adakhala Managing Director komanso Wapampando wa Executive Committee ya Société Générale de Belgique, imodzi mwa makampani akale kwambiri ogulitsa mafakitale ku Europe, omwe akutsogolera chitukuko chake.

Chochitika ichi cha ku Belgium chinali chofunikira kwambiri: Suez anali ndi gawo mu magetsi (Electrabel), ndalama, ndi mafakitale kumeneko. Izi zikufotokoza chifukwa chake Belgium ikadali, mpaka lero, mwala wapangodya wa ntchito za gululo, zomwe pambuyo pake zinadzakhala Engie.

1995-2008: Kusintha kwa Suez kukhala gulu la mautumiki

Mu 1995, Gérard Mestrallet adatenga udindo wa mtsogoleri wa Compagnie de Suez. Njira yake inali yodziwikiratu: kuyang'ananso kampani yazachuma pa mabizinesi atatu akuluakulu, mphamvu, madzi ndi ukhondoKuti akwaniritse izi, adayambitsa mgwirizano ndi Lyonnaise des Eaux. Mu 1997, Suez Lyonnaise des Eaux adapangidwa, ndipo iye ndiye anali mtsogoleri wa bungwe loyang'anira, pomwe Jérôme Monod, mtsogoleri wakale wa Lyonnaise, ndiye anali mtsogoleri wa bungwe loyang'anira.

Kenako gululo linabwereranso ku dzina lakuti Suez. Mu 2003, linakhazikitsa dongosolo lolamulira la bungwe la oyang'anira, ndipo Gérard Mestrallet anakhala wapampando komanso CEO. Panthawiyi, Suez pang'onopang'ono anayamba kusiya ntchito zake zachuma ndikudziika ngati wosewera waku Europe mu ntchito zamagetsi, zomwe ndi ntchito zofunika kwambiri (magetsi, gasi, madzi, zinyalala).

2008: Kugwirizana kwa GDF Suez, ukwati wa boma

Kugwirizana pakati pa Gaz de France ndi Suez, komwe kunachitika mu Julayi 2008, ndi ntchito yodziwika bwino kwambiri pantchito yake. Adalengezedwa koyambirira kwa 2006 chifukwa cha kuopsezedwa kwa malonda akunja kwa Suez, adafuna malamulo olola boma la France kuchepetsa gawo lake mu Gaz de France pansi pa malire ochepa omwe amafunikira kukhala nawo. Gulu latsopanoli, GDF Suez, yakhala imodzi mwa makampani otsogola padziko lonse lapansi opanga magetsi. Gérard Mestrallet anali CEO wake kuyambira Julayi 2008 mpaka Meyi 2016, pomwe adakhalabe wapampando wa bungwe la oyang'anira la Suez Environnement, nthambi yamadzi ndi zinyalala yomwe idalembedwa pamsika wamasheya padera.

Kwa osunga ndalama, kuphatikizana kumeneku kukuwonetsa mfundo yofunika kwambiri: m'magawo olamulidwa, phindu la kampani limadalira kwambiri njira yake yamakampani komanso ubale wake ndi boma monga mwini masheya. Ichi ndi muyezo woti muganizire pofufuza za masiku ano...Engie zochitazomwe boma la France lidakali ndi gawo lalikulu la magawo ake.

2015: GDF Suez anakhala Engie

Mu 2015, GDF Suez anasintha dzina lake ndipo anakhala EngieKupatula kusintha kwa dzina, gululi likulengeza kusintha kwa mphamvu zongowonjezwdwanso, ntchito zamagetsi, komanso kutha pang'onopang'ono kwa malasha. Komabe, kusinthaku kukubwera mochedwa, malinga ndi owonera angapo: m'nkhani ya February 2020, Le Monde Linanena za "zolakwika za njira" zomwe zinalepheretsa kusintha kwa gululo, ponena kuti kusintha kwa "zobiriwira" kunangoyamba kumene mu 2013.

Pa 3 Meyi, 2016, Gérard Mestrallet anasiya ntchito yoyang'anira makampani onse. Isabelle Kocher ndipo akupitiriza kukhala wapampando wa bungwe la oyang'anira. Mu 2018, adapereka udindo wapampando kwa Jean-Pierre ClamadieuKuyambira mu 2021, Catherine MacGregor wakhala manejala wamkulu wa Engie.

Mikangano: malipiro ndi mapulani owonjezera a penshoni

Monga ma CEO ambiri a CAC 40 a m'badwo wake, Gérard Mestrallet wakhala pakati pa zokambirana zokhudza malipiro a akuluakulu:

2012 : malipiro ake onse anafika pa €3,005,079, kuchepa pang'ono (-2,7%) poyerekeza ndi chaka cha 2011, zomwe zinamuyika pa nambala 8 mu CAC 40 (ziwerengero zomwe zinatengedwa kuchokera ku Wikipedia kutengera nkhani zachuma).

: malipiro ake onse anafika pa €3,005,079, kuchepa pang'ono (-2,7%) poyerekeza ndi chaka cha 2011, zomwe zinamuyika pa nambala 8 mu CAC 40 (ziwerengero zomwe zinatengedwa kuchokera ku Wikipedia kutengera nkhani zachuma). October 2014 Ndalama zomwe amapeza pa penshoni yake yowonjezera, zomwe zikuyerekezeredwa kuti ndi ma euro 21 miliyoni ndipo zalengezedwa ndi CGT, zikuyambitsa mkangano panthawi yomwe gululi likulemba kutayika kwakukulu kwa chaka chachuma cha 2013. Komiti Yaikulu Yoona za Kulamulira Makampani ikuwona kuti ndondomekoyi ikugwirizana ndi malamulo a Afep-Medef; Emmanuel Macron, yemwe panthawiyo anali Nduna ya Zachuma, akuwonetsa kuti Boma lidzavota motsutsana ndi chisankho chamtunduwu mtsogolomu.

Ndalama zomwe amapeza pa penshoni yake yowonjezera, zomwe zikuyerekezeredwa kuti ndi ma euro 21 miliyoni ndipo zalengezedwa ndi CGT, zikuyambitsa mkangano panthawi yomwe gululi likulemba kutayika kwakukulu kwa chaka chachuma cha 2013. Komiti Yaikulu Yoona za Kulamulira Makampani ikuwona kuti ndondomekoyi ikugwirizana ndi malamulo a Afep-Medef; Emmanuel Macron, yemwe panthawiyo anali Nduna ya Zachuma, akuwonetsa kuti Boma lidzavota motsutsana ndi chisankho chamtunduwu mtsogolomu. mwina 2016 Popeza wakhala tcheyamani wosakhala wamkulu, walengeza kuti akusiya malipiro a tcheyamani wake (€350,000 pachaka), omwe amaperekedwa ku bungwe la Engie corporate foundation.

Zochitika izi zathandizira kusintha kwa kayendetsedwe ka makampani omwe ali m'gulu la France: mavoti omangirira a eni masheya pa malipiro a akuluakulu ("tiuzeni pa malipiro," lamulo la Sapin 2 la 2016), ndi malamulo okhwima okhudza penshoni yowonjezera. Kwa eni masheya payekha, kuwerenga gawo la "kayendetsedwe ka makampani" la chikalata cholembetsa chapadziko lonse lapansi tsopano ndi gawo la ndemanga iliyonse ya kayendetsedwe ka makampani. kusanthula kofunikira wozama kwambiri.

Paris Europlace, FACE ndi zokambirana zachuma

Kuwonjezera pa ntchito zake zogwirira ntchito, Gérard Mestrallet ndiye anali mtsogoleri Paris Europlace, bungwe lomwe limalimbikitsa Paris ngati likulu la zachuma, komanso Maziko Othandizira Kulimbana ndi Kuchotsedwa (FACE) Kuyambira mu 2007 mpaka 2020. Mu 2015, adasankhidwa kukhala “kazembe wa maphunziro”; mu Epulo 2016, Ségolène Royal adamupatsa ntchito yokhudza mtengo wa kaboni ku Europe, kutsatiridwa ndi COP21.

Pambuyo pa Engie, adakhala wapampando wamkulu waBungwe la Chifalansa Loona za Chitukuko cha AlUla (Afalula), yemwe anali ndi udindo wogwirizanitsa Franco-Saudi pa malo osungiramo zinthu zakale awa. Mu February 2024, Emmanuel Macron adamusankha kukhala woyimira France pa ntchitoyi. Njira yazachuma ya India-Middle East-Europe (IMEC). Wagwiranso ntchito m'mabungwe ambiri: Société Générale, bungwe loyang'anira la Siemens, European Round Table of Industrialists, ndi mabungwe angapo olangiza padziko lonse lapansi ku China ndi Hong Kong.

Iye ndi Mtsogoleri wa Legion of Honour (2016) komanso Mtsogoleri wa National Order of Merit.

Zimene ulendo wake umaphunzitsa wosunga ndalama mu 2026

Ntchito ya Gérard Mestrallet ikuwonetsa zinthu zitatu zomwe zili zothandiza kwa aliyense amene akuyika ndalama mu mphamvu ndi ntchito za anthu onse:

Kuphatikizika kwakukulu kwa masheya kumasintha mtundu wa masheya. Mu 1995, yemwe anali ndi gawo la Suez anali ndi kampani yogulitsa ndalama; yemwe anali ndi gawo la 2008, kampani yamagetsi yogwirizana; ndi yemwe anali ndi gawo la 2026, gulu lomwe limayang'ana kwambiri pa zinthu zongowonjezwdwanso ndi zomangamanga. Nkhani ya ndalama iyenera kuwunikidwanso pagawo lililonse. Kuwononga zochita nthawi zina kumabweretsa phindu. Suez Environnement, yomwe idatsogozedwa ndi Gérard Mestrallet kwa nthawi yayitali, idayamba kuonekera pagulu mu 2008 isanakhale gawo lofunika kwambiri pakufuna kutenga Veolia mu 2020-2022. Anthu omwe amatsatira mfundo zaVeolia zochita Iwo amadziwa bwino nkhani imeneyi, yomwe inasintha gawo la madzi ndi zinyalala ku France. Ulamuliro umabwera ndi mtengo wake. Mikangano yokhudza malipiro sinasinthe yokha njira ya msika wa masheya wa Engie, koma inapangitsa kuti eni ake azitenga nawo mbali pa zisankho za bungwe.

Pour s’exposer aux grandes valeurs de l’énergie européenne, beaucoup d’investisseurs particuliers passent par un compte-titres ou un PEA chez un courtier en ligne ; pour ceux qui préfèrent trader les mouvements de ces titres via des CFD, notre ndemanga yatsatanetsatane pa Vantage présente les frais, la régulation et les limites de ce courtier (les CFD comportent un risque élevé de perte en raison de l’effet de levier). Comme toujours, cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Chaka Gawo 1949 Wobadwira ku Paris (Epulo 1) 1978 Atamaliza maphunziro ake ku ENA, adalowa mu Dipatimenti ya Zachuma 1982-1984 Mlangizi waukadaulo wa Jacques Delors, Nduna ya Zachuma 1984 Kulowa nawo ku Suez Financial Company 1995 Akutsogolera kampani ya Suez 1997 Kubadwa kwa Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Kuphatikizidwa kwa GDF Suez, CEO wa gulu latsopanoli 2015 GDF Suez anakhala Engie 2016 Isabelle Kocher anakhala CEO; iye akadali tcheyamani 2018 Jean-Pierre Clamadieu alowa m'malo mwake ngati tcheyamani wa Engie 2024 Woyimira France pa msewu wa IMEC

FAQ

Kodi udindo wa Gérard Mestrallet unali wotani pakupanga Engie?

Iye anatsogolera kuphatikizika kwa Gaz de France ndi Suez mu 2008, kenako anatsogolera GDF Suez mpaka 2016. Gululo linatchedwa Engie mu 2015, pansi pa utsogoleri wake.

Ndani analowa m'malo mwa Gérard Mestrallet ku Engie?

Isabelle Kocher adalowa m'malo mwake monga manejala wamkulu mu Meyi 2016, ndipo Jean-Pierre Clamadieu adakhala wapampando wa bungwe lowongolera mu 2018.

N’chifukwa chiyani parachuti yake yagolide inayambitsa mkangano?

Mu Okutobala 2014, ndalama zomwe zatchulidwa (€21 miliyoni) zidalengezedwa poyera pomwe GDF Suez anali kulemba kutayika kwakukulu ndikukonzekera dongosolo lochepetsera ndalama. Dongosololi lidawonedwa kuti likugwirizana ndi malamulo a Afep-Medef, koma lidayambitsa mkangano wokhudza kuwongolera malipiro a akuluakulu.