EduBourse » Nkhani za EduBourse » Mbiri ya Jean-Cyril Spinetta, munthu amene anayambitsa mgwirizano wa Air France-KLM

Jean-Cyril Spinetta Iye ndi m'modzi mwa antchito akuluakulu aboma aku France omwe adayamba bwino ntchito yake yachiwiri poyang'anira makampani akuluakulu. Wobadwa pa 4 Okutobala, 1943, mu chigawo cha 15 ku Paris, adatsogolera Air Inter, kenako Air France kwa zaka zoposa khumi ndi chimodzi, adatsogolera kampaniyo kuti ikhale yachinsinsi komanso kuti iphatikizidwe ndi KLM mu 2004, asanakhale mtsogoleri wa bungwe loyang'anira la Areva. Mu 2018, dzina lake linawonekeranso m'nkhani ndi "Spinetta Report" yokhudza tsogolo la mayendedwe a sitima. Nayi njira yake yantchito, zisankho zake zazikulu, ndi zomwe zikutanthauzabe kwa omwe amaika ndalama mu gawo la ndege.

Chiyambi ndi kapangidwe kake

Jean-Cyril Spinetta anakulira m'banja lodzipereka kwambiri ku socialism. Agogo ake aamuna, Cyrille Spinetta, mainjiniya wochokera ku sukulu ya Arts et Métiers, ankayang'anira Albi Workers' Glassworks kuyambira mu 1911 ndipo anali pafupi ndi Jean Jaurès. Amayi ake, Antoinette Brignoli, mphunzitsi wochokera ku Corsica, ndi abambo ake, Adrien Spinetta, mainjiniya wa zomangamanga, anakhazikika ku Paris, komwe Jean-Cyril anabadwira.

Monga wophunzira ku Lycée Hoche ku Versailles, adapeza digiri ya postgraduate mu malamulo aboma kuchokera ku Faculty of Law ku Paris, adamaliza maphunziro ake ku Sciences Po Paris, kenako adalowa mu ENA (National School of Administration) mu kalasi ya Charles de Gaulle. Anali membala wa Socialist Party mpaka 1977.

Ntchito monga wantchito wamkulu wa boma (1969-1990)

Ntchito yake yoyang'anira ndi yayikulu komanso yosiyanasiyana. Atagwira ntchito yothandizira kuphunzitsa, adakhala ndi maudindo mu Unduna wa Maphunziro a Dziko (mkulu wa ofesi yoyang'anira ndalama ndi mapulani, kenako mkulu wa makoleji), ku Bungwe la Boma monga wowerengera ndalama, ku Secretariat Wamkulu wa Boma komanso ku Prime Minister's information service.

Kenako anasamukira pafupi ndi gawo la mayendedwe, kawiri konse kukhala mkulu wa antchito a Michel Delebarre, makamaka pamene womaliza anali Nduna ya Zamayendedwe ndi Zam'madzi, ndipo pambuyo pake anali Nduna ya Zachilengedwe. Izi zinamupatsa chidziwitso chakuya cha ndege zapagulu ndi mavuto ake okhudzana ndi malamulo.

Air Inter kenako Air France: kukonzanso ndi kutsegula likulu

Kuyambira 1990 mpaka 1993, iye anali purezidenti komanso CEO waAir Inter, kampani ya ndege yaku France, panthawi yomwe kukonzekera kutsegulidwa kwa ndege zaku Europe kuti zipikisane. Pambuyo pa ntchito ndi Purezidenti François Mitterrand komanso nthawi yogwira ntchito ku European Commission, adasankhidwa kukhala mtsogoleri waAir France 22 September 1997.

Ndondomeko yake inali iwiri: kupitiriza kubwezeretsa kampani yomwe yataya zaka zambiri, komanso kukonzekera kutsegulidwa kwake pamsika. Mu 1999, adatsogolera kusinthidwa pang'ono kwa Air France kukhala yachinsinsi, ndi kampaniyi yoyamba kupereka kwa anthu onse. Munthawi imeneyi, Air France idalowanso mgwirizano wa SkyTeam, womwe unakhazikitsidwa mu 2000 ndi Delta, Aeromexico ndi Korean Air.

2004: kulengedwa kwa Air France-KLM

Ntchito yofunika kwambiri pa ntchito yake inali kuphatikizika ndi kampani ya ku Dutch. KLMKuphatikizika kumeneku, komwe kudatha mu 2004, kunali koyamba kuphatikizika kwakukulu kwa ndege zodutsa malire ku Europe. Kapangidwe kameneka kanasunga makampani awiri a ndege ndi mitundu iwiri, yokhala ndi ma hubs awiri (Paris-Charles-de-Gaulle ndi Amsterdam-Schiphol), pansi pa kampani yogwirizana, yogulitsa pagulu. Ntchitoyi idapangitsanso kuti Air France ipangidwe kukhala yachinsinsi, pomwe gawo la boma la France likugwera pansi pa malire ambiri.

Jean-Cyril Spinetta anakhalabe CEO wa gululo mpaka pa 31 Disembala, 2008, kenako anakhala Wapampando wa Bungwe la Oyang'anira la Air France-KLM ndi Air France kuyambira pa 1 Januwale, 2009, ndipo Pierre-Henri Gourgeon anatenga udindo wa CEO. Pa 17 Okutobala, 2011, pambuyo pa kuchoka kwa Gourgeon, Spinetta adayambiranso udindo wa CEO mpaka 2013, pomwe Alexandre de Juniac adalowa m'malo mwake.

Mtundu wa makampani awiri omwe adapangidwa mu 2004 wakhala ukukambidwa nthawi zambiri, makamaka panthawi ya mikangano pakati pa Paris ndi The Hague mu 2019, pomwe boma la Dutch lidapeza gawo mu kampaniyo. Kuti timvetse momwe cholowa ichi chikukhudzirabe mtengo wa gululi, tasanthula zaMasheya a Air France-KLM ikuwunikanso kapangidwe ka likulu ndi nkhani za sitima.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: woyang'anira akufunidwa

Mofanana ndi zimenezi, Jean-Cyril Spinetta ali pa bolodi zosiyanasiyana. Iye ndi wapampando wa Bungwe loyang'anira la Areva Kuyambira mu Epulo 2009 mpaka Juni 2013, nthawi yomwe inali yovuta ndi EPR reactor komanso kufunsa mafunso okhudza njira ya gulu la nyukiliya (yomwe inakhala Orano ya kayendedwe ka mafuta). Iyenso ndi director wa Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (kuyambira mu 2005), Unilever, ndi GDF Suez.

Kupezeka kwake pa bolodi la Saint-Gobain kunamuyika pamodzi ndi anthu ngati Jean-Louis Beffa; omwe akufuna kudziwa zambiri za gulu la zinthu akhoza kuwona mbiri yathu paMasheya a Saint-Gobain.

Mlandu watsekedwa popanda kuimbidwa mlandu.

Mu Julayi 2006, Jean-Cyril Spinetta adaitanidwa ndi makhothi ngati gawo la kafukufuku wokhudza yemwe kale anali kampani ya Air France yodziwika bwino pankhani za chitetezo cha ndege. Pomaliza pake adafunsidwa mafunso ngati mboni yothandizidwa ndipo sanaimbidwe mlandu mwalamulo. Nthawi zonse wakhala akunena kuti ndi wosalakwa pankhaniyi.

2018: Lipoti la Spinetta lokhudza tsogolo la sitima

Pa February 15, 2018, adapereka lipoti la "tsogolo la mayendedwe a sitima" kwa Prime Minister Édouard Philippe. Malangizo ake omwe adakambidwa kwambiri anali okhudza kuthetsa chizolowezi cholemba antchito atsopano pansi pa udindo wa ogwira ntchito pa sitima, kusintha SNCF kukhala kampani yocheperako ya anthu onse, kukonzekera kutsegulidwa kwa netiweki ya sitima kuti ipikisane, ndikuchepetsa kuchuluka kwa mizere ya nthambi. Zina mwa malingaliro awa zidaphatikizidwa mu lamulo la pangano latsopano la sitima lomwe lidakhazikitsidwa mu 2018, pambuyo pa kayendetsedwe ka nthawi yayitali ka sitima.

Iyenso, kuyambira mu Okutobala 2013, anatsogolera Bungwe la National Education-Economy Council, lomwe linali ndi udindo wogwirizanitsa masukulu ndi dziko la bizinesi.

akusiyanira

Jean-Cyril Spinetta ndi Mtsogoleri wa Legion of Honor ndi National Order of Merit, komanso Mkulu wa Academic Palms. Anasankhidwa kukhala "Manager of the Year" ndi Katswiri Wachuma Watsopano mu 2003 ndipo adalandira Mphoto ya Icare kuchokera ku Association of Professional Aeronautics and Space Journalists mu 2004.

Zimene ulendo wake umaphunzitsa wosunga ndalama

Gawo la ndege ndi limodzi mwa magawo omwe amasinthasintha kwambiri pamsika wamasheya. Ntchito ya Jean-Cyril Spinetta ikuwonetsa zinthu zingapo izi:

Kuphatikizana ndiye gwero lalikulu la kulenga phindu. Air France-KLM, kenako IAG (British Airways-Iberia) ndi Lufthansa Group zinamangidwa kudzera mu mgwirizano. Msikawu umaona kuti magulu omwe angathe kupititsa patsogolo maukonde awo ndi abwino.

Air France-KLM, kenako IAG (British Airways-Iberia) ndi Lufthansa Group zinamangidwa kudzera mu mgwirizano. Msikawu umaona kuti magulu omwe angathe kupititsa patsogolo maukonde awo ndi abwino. Kupezeka kwa boma kumasintha chilichonse. Mayiko aku France ndi Dutch akadali ndi magawo a Air France-KLM; izi zimapereka chithandizo panthawi yamavuto, monga mu 2020, komanso zimalepheretsa ufulu waukadaulo ndipo zingayambitse kuchepa kwa ndalama panthawi yopereka ndalama zina.

Mayiko aku France ndi Dutch akadali ndi magawo a Air France-KLM; izi zimapereka chithandizo panthawi yamavuto, monga mu 2020, komanso zimalepheretsa ufulu waukadaulo ndipo zingayambitse kuchepa kwa ndalama panthawi yopereka ndalama zina. Makampaniwa amadalira opanga. Kuchedwa kutumiza ndi kupezeka kwa injini zikukhudza mphamvu ya injini. Amalonda ambiri amakonda kupeza chidziwitso cha gawoli kudzera mwa opanga, monga momwe tawonetsera mu kusanthula kwathu kwa...Katundu wa Airbus.

Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre maganizo pa Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Chaka Gawo 1943 Wobadwira ku Paris (Okutobala 4) 1990-1993 Mtsogoleri wamkulu wa Air Inter 1997 Anasankhidwa kukhala CEO wa Air France (Seputembala 22) 1999 Kusankhira zinthu zachinsinsi pang'ono ndi kulembetsa Air France 2004 Ubale wapafupi ndi KLM, kubadwa kwa Air France-KLM 2009 Wapampando wa bungwe la Air France-KLM komanso wa bungwe loyang'anira la Areva 2011-2013 Ayambiranso ntchito yake monga CEO wa Air France-KLM 2018 Lipoti la tsogolo la mayendedwe a sitima

FAQ

Kodi Jean-Cyril Spinetta anachita chiyani ku Air France?

Iye anatsogolera Air France kuyambira 1997 mpaka 2008, anachita zinthu zake zachinsinsi pang'ono mu 1999 ndipo anakonza mgwirizano ndi KLM mu 2004, womwe unayambitsa gulu la Air France-KLM.

Kodi lipoti la Spinetta ndi chiyani?

Lipoti lomwe linaperekedwa ku boma mu February 2018 lokhudza tsogolo la mayendedwe a sitima, lomwe linalimbikitsa kusintha kwa SNCF komwe kunavomerezedwa chaka chomwecho.

Kodi Jean-Cyril Spinetta ndiye adatsogolera Areva?

Inde, iye anali mtsogoleri wa bungwe loyang'anira la Areva kuyambira mu Epulo 2009 mpaka Juni 2013.