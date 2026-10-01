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Jean-Louis Beffa Iye anatsogolera Saint-Gobain kwa zaka zoposa makumi awiri, kuyambira 1986 mpaka 2007, asanakhale Wapampando wa Bungwe mpaka 2010. Wobadwa pa Ogasiti 11, 1941, ku Nice, yemwe adamaliza maphunziro ake ku sukulu ya uinjiniya ya Corps des Mines, ali ndi mbadwo wa akuluakulu a mabizinesi aku France ophunzitsidwa bwino pantchito zapamwamba za boma komanso otsimikiza za udindo wamakampani. Kupatula Saint-Gobain, adakhudza mkangano wa anthu kudzera m'malipoti ake ndi mabuku okhudza mfundo zamakampani. Kuyang'ana mmbuyo pantchito yomwe ikupitilizabe kudziwitsa zisankho za magulu amakampani a CAC 40.

Maphunziro: Polytechnique, Mines and Sciences Po

Mwana wa mainjiniya komanso mphunzitsi, Jean-Louis Beffa anakonzekera mayeso ampikisano ku Lycée Masséna ku Nice ndipo anavomerezedwa mu...Olecole polytechnique mu 1960. Iye anakhala mainjiniya wa Gulu la Migodi Mu 1963, adaphunziranso ku École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ndipo adalandira dipuloma kuchokera ku Institut d'études politiques de Paris (1966, gawo la Economics-Finance).

Chiyambi cha kayendetsedwe ka mphamvu

Anayamba ntchito yake monga mainjiniya wa migodi ku Clermont-Ferrand, kenako kuyambira 1967 mpaka 1974 analowa mu dipatimenti ya mafuta mu Unduna wa Zamalonda, komwe anakhala mtsogoleri wa ntchito ya "kuyeretsa ndi kugwiritsa ntchito" kenako wachiwiri kwa director. Chidziwitsochi chinamupatsa chidziwitso chakuya cha mphamvu ndi ubale pakati pa Boma ndi mafakitale, mitu iwiri yomwe inachitika mu ntchito yake yonse.

1974-1986: Kukwera kwa Saint-Gobain

Mu 1974, Jean-Louis Beffa adalowa nawo mu gulu la "The People of the People". Saint-Gobain monga director wa mapulani. Kenako anakhala director wamkulu, kenako purezidenti wa Pont-a-Mousson, kampani yothandizira yomwe imayang'anira mapaipi achitsulo, komanso imayang'anira nthambi ya "mapaipi ndi makanika" ya gululo kuyambira 1979 mpaka 1982. Mu Marichi 1982, chaka chomwe Saint-Gobain adakhazikitsa dziko lonse, adakhala director wamkulu.

Mu Januwale 1986, adalowa m'malo mwa Roger Fauroux monga purezidenti ndi CEOAtasankhidwa pansi pa utsogoleri wa François Mitterrand ndipo adatsimikiziridwa ndi Jacques Chirac, yemwe panthawiyo anali Nduna Yaikulu, adatsogolera kukhazikitsidwa kwa Saint-Gobain kukhala yachinsinsi, komwe kunali koyamba kukhazikitsidwa kwa boma lokhala ndi anthu awiri, kumapeto kwa chaka cha 1986.

1986-2007: Zaka makumi awiri ali patsogolo pa Saint-Gobain

Pansi pa utsogoleri wake, Saint-Gobain adasintha kwambiri. Gululi, lomwe kale linkayang'ana kwambiri pa galasi, linakulitsa kupezeka kwake muzinthu zomangira ndi kugawa zinthu, ndipo linakhala lodziwika kwambiri padziko lonse lapansi. Zinthu zofunika kwambiri panthawiyi zinaphatikizapo kugula kampani yaku America ya Norton mu 1990, zomwe zinapangitsa gululi kukhala mtsogoleri padziko lonse lapansi pakupanga zinthu zoduladula, kutsatiridwa ndi kugula kampani yaku Britain ya BPB, katswiri wa plasterboard, mu 2005.

Njira imeneyi yapangitsa Saint-Gobain kukhala m'modzi mwa akatswiri otsogola padziko lonse lapansi pankhani ya nyumba ndi zomangamanga, udindo womwe omutsatira ake apitiliza ndi kulimbikitsa. Jean-Louis Beffa adakhalabe CEO mpaka June 2007, kenako Wapampando wa Bungwe mpaka 2010; Pierre-André de Chalendar adalowa m'malo mwake ngati CEO. Kuyambira July 2021, gululi lakhala likutsogoleredwa ndi Benoit Bazin.

Kwa osunga ndalama, mbiri ya Saint-Gobain pansi pa Beffa ikuwonetsa momwe kampani yamafakitale yazaka zana ingadzipangirenso yokha kudzera mu kugula motsatizana. Kusanthula kwathu kwaMasheya a Saint-Gobain ikufotokoza bwino momwe ilili panopa, yomwe ikuyang'ana kwambiri pa zomangamanga zokhazikika komanso kukonzanso kogwiritsa ntchito mphamvu zochepa.

Mkangano pa malipiro ndi asbestos

Monga akuluakulu ena a m'badwo wake, Jean-Louis Beffa adatsutsidwa m'mbali zingapo. Mu 2007, anali m'gulu la ma CEO aku France omwe amalipidwa kwambiri, ndipo amalipidwa ndalama zokwana €10,2 miliyoni malinga ndi ziwerengero za atolankhani chaka chimenecho. Kuphatikiza apo, panthawi yomwe anali mtsogoleri wa Pont-à-Mousson, adayang'aniridwa ndi otsutsa kugwiritsa ntchito asbestos, pakati pa mikangano yomwe idakhudza makampani onse opanga zinthu. Nkhani ya asbestos inali ndi zotsatira zoyipa kwa nthawi yayitali pa chithunzi cha gululo komanso udindo wawo mwalamulo, makamaka ku United States.

Woganiza bwino pa mfundo za mafakitale

Jean-Louis Beffa wadziwonetsa yekha ngati mawu amphamvu pa tsogolo la mafakitale aku France:

Mu 2004, Jacques Chirac adamupatsa ntchito yokonzanso mfundo zamakampani. Lipoti lake la Januwale 2005, Kupita ku mfundo zatsopano za mafakitale, zinapangitsa kuti pakhale Bungwe Lopanga Zatsopano Zamakampani , yomwe iye wakhala akutsogolera bungwe loyang'anira kuyambira Seputembala 2005;

, yomwe iye wakhala akutsogolera bungwe loyang'anira kuyambira Seputembala 2005; Mu 2002, adakhazikitsa ndi Robert Solow, yemwe adapambana mphoto ya Nobel mu zachuma, malo ofufuzira zachuma ku Saint-Gobain, omwe adakhala malo ophunzirira zachuma ku Cournot, kenako Cournot Foundation (2010), omwe adatsogolera nawo;

Iye anafalitsa nkhani zingapo ndi Seuil: France iyenera kusankha (2012), France iyenera kuchitapo kanthu (2013), Makiyi a Mphamvu (2015) ndi Kusintha kapena kufa: makampani akuluakulu poyerekeza ndi makampani oyambira (2017).

Mfundo yaikulu ya nkhaniyi ndi yakuti: akukumana ndi awiriwa a US-China, mphamvu ya dziko imakhazikika pa makampani ake otumiza kunja, ukadaulo wake, mphamvu zake, ndi luso lake lankhondo. Amalimbikitsa njira yogwirizana ya mafakitale yotsogozedwa ndi boma ndipo akutsutsa kusokonekera kwa mafakitale ku France. Malingaliro ena awa afalikira kwambiri kuyambira nthawi yamavuto azaumoyo, ndi mikangano yokhudza ufulu wa mafakitale ndi kukonzanso.

Lazard, Engie, Le Monde: ntchito yachiwiri ngati membala wa board

Pambuyo pa Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa anakhala mlangizi wamkulu wa banki LazardIye adatumikira m'mabungwe a GDF Suez kenako Engie kuyambira 2008 mpaka 2015, komwe adatsogolera komiti yosankha ndi malipiro, m'bungwe loyang'anira la Siemens (2008-2013), m'bungwe la Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), komanso m'bungwe loyang'anira la Caisse des Dépôts (2014-2019). Adatumikiranso ngati director wa BNP Paribas ndi Gaz de France. Wakhala membala wa bungwe loyang'anira la gululo kuyambira 1994. Le MondeIye anakhala purezidenti wake pa 5 Okutobala, 2017.

Udindo wake ku Engie umamubweretsa pafupi ndi nkhani zazikulu zamagetsi, gawo lomwe timalisanthula makamaka mu pepala lathu la mfundo zokhudza...Engie zochita.

akusiyanira

Jean-Louis Beffa ndi Grand Officer wa Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), komanso Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Walandira maudindo ambiri ochokera kumayiko ena, kuphatikizapo Order of the Rising Sun (Japan). Monga wokonda opera, iye ndi mtsogoleri wa bungwe lolimbikitsa Paris National Opera.

Zimene ulendo wake umaphunzitsa wosunga ndalama

Magulu a mafakitale akudzipanganso okha pang'onopang'ono. Saint-Gobain yasintha malo ake ofunikira popanda kusintha dzina lake: muyenera kuyang'ana kugawa kwa ndalama malinga ndi mzere wa bizinesi kuti mumvetse kufunika kwake.

Saint-Gobain yasintha malo ake ofunikira popanda kusintha dzina lake: muyenera kuyang'ana kugawa kwa ndalama malinga ndi mzere wa bizinesi kuti mumvetse kufunika kwake. Kugula kwakukulu ndi kutchova juga. Amapanga phindu ngati mgwirizanowu wapambana, koma amaganizira za ngongole ya nthawi yochepa.

Amapanga phindu ngati mgwirizanowu wapambana, koma amaganizira za ngongole ya nthawi yochepa. Nkhani ya ndale ndi yofunika. Kusankha dziko kukhala la dziko, kupatsa anthu achinsinsi, mfundo zamakampani: zisankho za anthu zakhudza kwambiri njira ya Saint-Gobain.

Saint-Gobain ndi Engie ndi oyenerera kulandira PEANjira yodziwika bwino yopezera ndalama zolipirira msonkho yopezera ndalama kwa nthawi yayitali m'magawo aku France. Nkhaniyi ndi yongopereka chidziwitso chokha ndipo si upangiri wokhudza ndalama.

FAQ

Kodi Jean-Louis Beffa adatsogolera Saint-Gobain kwa nthawi yayitali bwanji?

Iye anali purezidenti komanso CEO wa bungweli kuyambira mu Januwale 1986 mpaka Juni 2007, kenako anakhala tcheyamani wa bungweli mpaka 2010.

Ndi mabuku ati omwe Jean-Louis Beffa analemba?

Makamaka France iyenera kusankha (2012), France iyenera kuchitapo kanthu (2013), Makiyi a Mphamvu (2015) ndi Sinthani kapena kufa (2017), zonse zofalitsidwa ndi Seuil.

Kodi Industrial Innovation Agency ndi chiyani?

Bungwe la boma lomwe linakhazikitsidwa mu 2005 pambuyo pa lipoti lake la mfundo za mafakitale, cholinga chake chinali kuthandiza mapulojekiti akuluakulu ofufuza ndi kupanga zinthu zatsopano. Iye ndiye anali mtsogoleri wa bungwe loyang'anira.