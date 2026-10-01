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Philippe Crouzet anatsogolera bungwe la KhalidKatswiri wa ku France pa machubu osasunthika, kuyambira 2009 mpaka 2020. Wobadwa pa Okutobala 18, 1956, ku Neuilly-sur-Seine, adamaliza maphunziro ake apamwamba ku ENA (National School of Administration), adagwira ntchito ku Council of State, kenako adakhala zaka zoposa makumi awiri ku Saint-Gobain. Anatenga udindo wa Vallourec pamene mafuta anali pachimake, asanakumane ndi vuto lalikulu kwambiri m'mbiri ya gululi. Ntchito yake ndi chitsanzo chabwino chomvetsetsa masheya ozungulira komanso zoopsa zokhudzana ndi ngongole.

Maphunziro: Sciences Po, ENA ndi Council of State

Philippe Crouzet, wophunzira ku Lycée Pasteur ku Neuilly-sur-Seine, anamaliza maphunziro ake ku Sciences Po Paris (1976, gawo la Utumiki wa Anthu). Kenako analowa muSukulu Yoyang'anira Dziko Lonsekumene amatulukira wapamwamba kwambiri pa kalasi yake mu 1981. Iye anayamba ntchito yake ku Bungwe la bomamonga wowerengera ndalama kenako monga katswiri wa zopempha.

Mu 1983, anakwatira Sylvie Hubac, wogwira ntchito m'boma wamkulu yemwe makamaka anali mkulu wa antchito a Purezidenti François Hollande kuyambira 2012 mpaka 2015.

Zaka makumi awiri ndi ziwiri ku Saint-Gobain (1986-2008)

Mu 1986, Philippe Crouzet adalowa nawo. Saint-Gobain, kenako motsogozedwa ndi Jean-Louis Beffa, monga mkulu wa dongosololi. Anali ndi maudindo osiyanasiyana kumeneko, ogwira ntchito komanso azachuma:

1989-1992 : manejala wamkulu wa mafakitale a mapepala a Condat;

: manejala wamkulu wa mafakitale a mapepala a Condat; 1992-1996 : nthumwi yayikulu ya Spain ndi Portugal;

: nthumwi yayikulu ya Spain ndi Portugal; kuchokera ku 1996 : mkulu wa dipatimenti ya zoumba zadothi za mafakitale;

: mkulu wa dipatimenti ya zoumba zadothi za mafakitale; kuchokera ku 2000 : Wachiwiri kwa manejala wamkulu woyang'anira zachuma, kugula ndi IT, kenako wa gawo logawa nyumba.

Ntchito imeneyi yamupatsa chidziwitso chokwanira m'magulu a mafakitale padziko lonse lapansi: kasamalidwe ka mafakitale, kuyang'anira ndalama, ndi kugawa. Kuti mumvetse bwino kampani yomwe inamuphunzitsa, onani kusanthula kwathu kwa...Masheya a Saint-Gobain.

2009: Kutenga ntchito ku Vallourec

Mu Epulo 2008, Philippe Crouzet adalowa nawo bungwe loyang'anira la Vallourec; chaka chimodzi pambuyo pake, mu 2009Iye anasankhidwa kukhala wapampando wa bungweli. Nthawi yake yogwira ntchito inawonjezeredwa kwa zaka zinayi mu Marichi 2012. Anakhalanso director wa EDF kuyambira mu 2009 kwa zaka zisanu, ndipo anatsogolera komiti yoyang'anira mapangano a nyukiliya.

Panthawiyo Vallourec inali pachimake. Gululi linkapanga machubu achitsulo opanda zingwe, omwe amagwiritsidwa ntchito makamaka pobowola mafuta ndi gasi (omwe amatchedwa machubu a OCTG), komanso mafakitale amagetsi ndi mafakitale. Popeza mitengo yamafuta inali ikukwera nthawi zonse, kufunikira kunali kwakukulu ndipo magawo ake anali pakati pa magawo otsogola pa Paris Stock Exchange.

2009-2014: Kuyika Ndalama Kuti Kukula Kukule

Njira ya nthawi ino ndikulimbitsa kupezeka kwa Vallourec m'madera omwe kupanga ma hydrocarbon kukukula kwambiri: Brazil (ndi fakitale yatsopano yachitsulo ndi mphero yozungulira yomangidwa mogwirizana ndi Sumitomo ya ku Japan), United States (komwe kukwera kwa gasi wa shale ndi mafuta kukuthandizira kufunikira), ndi Middle East. Ndalama izi zikuwonjezera mphamvu ndi ngongole za gululi, kutengera lingaliro lakuti kufunikira kudzakhalabe kolimba.

Mu 2010, malipiro ake anali pafupifupi ma euro 2,73 miliyoni, ndalama zomwe ena mwa eni masheya adatsutsa, malinga ndi atolankhani panthawiyo, omwe adawona kuti njira imeneyi inali yokwera kwambiri.

2014-2020: Vuto la mafuta ndi kutsika kwa msika wamasheya ku gehena

Kutsika kwakukulu kwa mitengo ya mafuta kuyambira theka lachiwiri la chaka cha 2014 kunasintha chilichonse. Makampani amafuta adachepetsa kwambiri ndalama zawo zobowola, kuchuluka kwa mapaipi ndi mitengo kunatsika, ndipo Vallourec, yokhala ndi ndalama zokhazikika komanso ngongole, idataya zinthu zambiri. Gululi linayambitsa mapulani ochepetsera ndalama komanso kuchepetsa mphamvu, makamaka ku Europe.

Mu 2016, Vallourec idakweza ndalama zokwana pafupifupi ma euro biliyoni imodzi, ndi kutsegulidwa kwa Nippon Steel & Sumitomo Metal ndi chithandizo cha Bpifrance, kampani yogawana nawo magawo a anthu onse. Ntchitoyi idalola kampaniyo kuthana ndi mavuto ake, zomwe zidapangitsa kuti eni ake omwe anali nawo achepetse ndalama zambiri.

Nthawiyi inadziwikanso ndi mlandu wa ntchito zachitsulo.Ascoval, ku Saint-Saulve (Nord), komwe Vallourec anali mwiniwake wa magawo komanso kasitomala wake. Udindo wa gululi pakuyesera kulanda tsamba lawebusayiti watsutsidwa kwambiri, makamaka mu filimuyi. Ascoval, nkhondo yomenyera chitsulo ndi Éric Guéret.

Philippe Crouzet achoka pa bolodi 2020Édouard Guinotte adalowa m'malo mwake.

Pambuyo pa Crouzet: kukonzanso zinthu ndi chiyambi chatsopano

Mu 2021, Vallourec idasinthidwa kwambiri pazachuma: gawo lalikulu la ngongole yake lidasinthidwa kukhala equity, ndipo obwereketsa, kuphatikiza Apollo fund, adakhala ambiri mwa omwe ali ndi magawo. Magawo a omwe ali ndi magawo omwe analipo adachepetsedwa kwambiri. Motsogozedwa ndi Philippe Guillemot, yemwe adasankhidwa mu 2022, gululi lidatseka mafakitale ake aku Germany, lidayang'ananso malo ake opindulitsa kwambiri (Brazil, United States), ndikuchepetsa kwambiri ngongole yake. Mu 2025, ArcelorMittal idalengeza kugula magawo pafupifupi 28% omwe Apollo anali nawo.

Kuti mutsatire momwe gululi lilili panopa, zotsatira zake ndi momwe likuonera zinthu, onani kusanthula kwathu kwaMasheya a Vallourec.

Maphunziro kwa woyika ndalama

Kuchita bwino kwa Vallourec panthawi ya ulamuliro wa Philippe Crouzet ndi chimodzi mwa zitsanzo zomwe zaphunziridwa kwambiri pa Paris Stock Exchange. Mfundo zinayi zofunika kuziganizira:

Kuchuluka kwa masheya kumawerengedwa pa nthawi yonse ya ndondomekoyi. Phindu lalikulu kwambiri pa nthawi ya malonda silikhala lokhazikika. Kuyesa gulu ngati Vallourec kutengera zotsatira zake za 2008 kapena 2013 kunali kuiwala kuti mtengo wa mafuta ukhoza kutsika. Ngongole imawonjezera chilichonse. Mu gawo lokwera kwambiri, zimathandizira kukula; mu kugwa, zimawopseza kupulumuka. Chiŵerengero cha ngongole zonse ndi phindu lisanafike chiwongola dzanja, misonkho, kuchepa kwa mtengo, ndi kubweza ngongole (EBITDA) ndi chizindikiro chofunikira choyang'anira. Kuwonjezeka kwa ndalama ndi kusintha kwa ngongole kumachepa. Wogawana magawo amene amasunga magawo ake panthawi yokonzanso kampani akhoza kutaya ndalama zambiri zomwe adayika, ngakhale kampaniyo itapulumuka. Ulamuliro ndi wofunika. Bungwe loyang'anira lomwe limayang'aniridwa ndi bungwe loyang'anira, lomwe lili ndi eni masheya a boma m'likulu, siliteteza ku zolakwika zaukadaulo.

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Chaka Gawo 1956 Wobadwira ku Neuilly-sur-Seine (Okutobala 18) 1981 Anamaliza maphunziro ake ku ENA, yemwe anali wopambana pa kalasi yake; analowa mu Council of State 1986 Kulowa ku Saint-Gobain 2000 Wachiwiri kwa Mtsogoleri Wamkulu wa Saint-Gobain 2008 Membala wa bungwe loyang'anira la Vallourec 2009 Wapampando wa bungwe la Vallourec; mkulu wa EDF 2012 Lamulo lokonzedwanso kwa zaka zinayi 2016 Kukwera kwa ndalama pogwiritsa ntchito Nippon Steel ndi Bpifrance 2020 Akuchoka paudindo wa tcheyamani wa bungweli

FAQ

Kodi Philippe Crouzet anatsogolera liti Vallourec?

Iye anali mtsogoleri wa bungwe loyang'anira la Vallourec kuyambira 2009 mpaka 2020, atakhala m'bungwe loyang'anira kuyambira Epulo 2008.

N’chifukwa chiyani mtengo wa magawo a Vallourec unatsika panthawi ya ulamuliro wake?

Makamaka chifukwa cha kutsika kwa mitengo yamafuta kuyambira mu 2014 kupita mtsogolo, komwe kunachepetsa kufunikira kwa machubu obowolera, pomwe gululi linali ndi ngongole zambiri pambuyo pakukula kwa ndalama zake.

Kodi ntchito ya Philippe Crouzet inali yotani Vallourec asanayambe?

Atamaliza maphunziro ake apamwamba ku ENA mu 1981, anayamba ku Council of State asanakhale zaka zoposa makumi awiri ku Saint-Gobain, kenako n’kukhala wachiwiri kwa mkulu woyang’anira.