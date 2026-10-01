Kodi adapeza ndalama zingati? Emmanuel Faber Kodi akutsogozedwa ndi Danone? Funsoli limabwera kawirikawiri, pamene mtsogoleri wakale wa gulu la chakudya adadzisiyanitsa ndi anzake a CAC 40 kudzera m'mabungwe angapo aboma: penshoni yowonjezera, phukusi lochotsa pantchito, komanso kuchepetsa malipiro ake okhazikika panthawi ya vuto la Covid-19. Tsambali limasonkhanitsa ziwerengero zomwe zilipo, nthawi zonse kuphatikiza chaka ndi komwe adachokera, limayika malipiro ake munkhani ya ntchito yake, ndikufotokozera zomwe wogawana nawo gawo angatenge kuchokera pamenepo mu 2026.

Kodi Emmanuel Faber ndi ndani?

Emmanuel Faber, yemwe anabadwa pa Januwale 22, 1964 ku Grenoble, anamaliza maphunziro ake ku HEC Paris (1986). Anayamba ku Bain & Company, anasamukira ku banki ya Barings, kenako analowa nawo Legris Industries mu 1993 monga director director ndi finance, asanakhale director director mu 1996.

Iye analowa mu Danone mu 1997 monga Mtsogoleri wa Zachuma, Ndondomeko ndi Mauthenga, anakhala Chief Financial Officer komanso membala wa Executive Committee mu 2000, kenako Wachiwiri kwa Purezidenti wa Asia-Pacific region mu 2005. Kuyambira 2008 mpaka Seputembala 2014, anali Wachiwiri kwa Chief Executive Officer, kenako analowa m'malo mwa Franck Riboud monga manejala wamkulu mu Okutobala 2014. Mu 2017, adakhala ndi maudindo angapo ndipo adakhala purezidenti ndi CEOAnachoka m'gululi mu Marichi 2021.

Ntchito yake imagwirizana kwambiri ndi zachuma cha anthu: adayambitsa mgwirizano wa Grameen Danone Foods ku Bangladesh ndi Muhammad Yunus (2006), adayang'anira kukhazikitsidwa kwa thumba la ndalama la Danone Communities, ndipo mu 2020, adatsogolera Danone kuti ikhale bizinesi yothandiza anthu.kampani yoyendetsedwa ndi ntchitoovomerezedwa ndi okwana 99% a eni masheya.

Malipiro a Emmanuel Faber: ziwerengero pachaka

Ziwerengero zomwe zili pansipa zatengedwa kuchokera ku zomwe zafalitsidwa pamisonkhano yayikulu ya Danone ndipo zanenedwa ndi atolankhani abizinesi ndi Wikipedia. Kuti mudziwe zambiri (malipiro okhazikika, malipiro osinthika pachaka, magawo a magwiridwe antchito), chonde onani Chikalata Cholembetsera cha Danone cha chaka chonse.

zolimbitsa Ntchito Malipiro onenedwa gwero 2016 Oyang'anira zonse €4,82 miliyoni (pafupifupi nthawi 170 kuposa malipiro apakati a ogwira ntchito m'magulu) Nkhani zachuma, zomwe zatchulidwa ndi Wikipedia 2018 PDG €2,8 miliyoni, yovomerezedwa ndi 98% ya Msonkhano Wachigawo pa Epulo 25, 2019 Msonkhano Waukulu wa Danone 2019 2020 PDG Chiwongola dzanja chokhazikika chachepetsedwa ndi 30% chaka chonse, malinga ndi pempho lake. Chisankho cha Bungwe la Oyang'anira, Meyi 2020

Mfundo ziwiri ziyenera kudziwika. Choyamba, ndalama zomwe zimagulitsidwa kuyambira chaka chimodzi kupita ku china sizingafanane mwachindunji: gawo losinthika ndi kuwerengera kwa magawo ogwira ntchito kumadalira zotsatira ndi msika wamasheya. Chachiwiri, kuchepa pakati pa 2016 ndi 2018 sikutanthauza kuchepa kwa malipiro oyambira, koma kusintha kwa zinthu zosinthika komanso zanthawi yayitali.

Kukana komwe kwayambitsa chisokonezo

Malipiro owonjezera a penshoni ndi kuchotsedwa ntchito (2019)

Pa msonkhano waukulu pa Epulo 25, 2019, Emmanuel Faber adalengeza kuti akusiya ntchito yake malipiro okakamiza kuchoka ndi kwake penshoni yowonjezera ya phindu lofotokozedwaPensheni yowonjezera iyi, yomwe ikuyerekezeredwa kukhala €1,2 miliyoni pachaka, ndi phindu lalikulu. Iye wanena kuti akufuna kungolandira dongosolo lokhazikika la penshoni la ogwira ntchito m'magulu. Izi zikusiyana kwambiri ndi mikangano yomwe ikukhudza akuluakulu ena a CAC 40 nthawi imodzi.

Kuchepetsa kwa 30% kwa ndalama zokhazikika panthawi yamavuto azaumoyo (2020)

Mu Meyi 2020, bungwe la oyang'anira linavomereza lingaliro lake loti achepetse malipiro ake okhazikika ndi 30% chaka chonse, mogwirizana ndi antchito komanso momwe Danone inali kuvutika ndi mavuto a kutsekedwa, makamaka pamadzi ake amchere omwe amagulitsidwa kunja kwa nyumba.

Kuchoka kwa Marichi 2021: pamene Msika Wamasheya udzakwaniritsa cholinga chake

Kumapeto kwa chaka cha 2020, thumba la omenyera ufulu wa anthu Bluebell Capital akupeza gawo mu kampaniyo ndipo akutsutsa momwe gululi "likukhumudwitsira" msika wamasheya. Mu February 2021, Othandizira AmisiriKampani yachitatu yokhala ndi magawo ambiri, yokhala ndi pafupifupi 3% ya likulu, ikupemphanso kuti CEO atule pansi udindo. Ziwerengerozi zikulimbikitsa mkanganowu: pakati pa Disembala 1, 2017, ndi Disembala 31, 2020, mtengo wa magawo a Danone unatsika ndi pafupifupi 23%, pomwe index ya CAC 40 inakwera ndi 4,5% panthawi yomweyi. Mosiyana ndi zimenezi, omutsatira ake akunena kuti magawowa anafika pamlingo wapamwamba kwambiri mu Seputembala 2019, kukwera ndi 58% kuyambira pomwe adasankhidwa kukhala CEO mu 2014.

Pa 1 Marichi, 2021, bungweli linaganiza zolekanitsa maudindo a wapampando ndi CEO. Pa 14 Marichi, 2021, linathetsa ntchito ya Emmanuel Faber nthawi yomweyo. Gilles Schnepp, yemwe kale anali CEO wa Legrand, adatenga udindo wa wapampando; Antoine de Saint-Affrique adakhala CEO mu Seputembala 2021. Atasiya malipiro ake opuma pantchito zaka ziwiri zapitazo, Emmanuel Faber sanalandire "parachute yagolide" atachoka.

Nkhaniyi yakhala chitsanzo chophunziridwa m'masukulu amalonda: ikuwonetsa kuti mtsogoleri akhoza kuyamikiridwa chifukwa cha masomphenya ake pa chikhalidwe ndi chilengedwe, pomwe akulangidwabe ndi eni masheya omwe amaona kuti kupanga phindu sikukwanira poyerekeza ndi omwe akupikisana nawo monga Nestlé kapena Unilever. Kuti muyerekeze njira izi, mutha kuwona mapepala athu ofotokozera za...Danone zochita ndi paMasheya a Nestlé.

Pambuyo pa Danone: Miyezo ya ndalama zogulira zinthu ndi ndalama zina

Mu Okutobala 2021, Emmanuel Faber adakhala mnzake wa ku Europe kuAstanor Ventures, thumba la ndalama zoyendetsera bizinesi lomwe limayang'anira ulimi ndi chakudya. Mu Disembala 2021, adasankhidwa kukhala wapampando waChithunzi cha ISSB Bungwe la International Sustainability Standards Board (ISSB), bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi IFRS Foundation kuti lifotokoze miyezo yokhudza kukhazikika kwa dziko lonse, linafalitsa miyezo yake iwiri yoyamba, IFRS S1 ndi IFRS S2 (nyengo), mu June 2023. Miyezo imeneyi imagwira ntchito ngati muyezo m'madera ambiri.

Kwa woyika ndalama, izi sizinthu zazing'ono: miyezo iyi imatsimikizira mtundu wa deta ya ESG yofalitsidwa ndi makampani omwe atchulidwa, motero kuthekera koyerekeza makampani pazinthu zina zowonjezera ndalama.

Nkhani ya Faber imapereka njira yothandiza yowunikira, yogwiritsidwa ntchito ku kampani iliyonse ya CAC 40:

Kusiyanitsa pakati pa nthawi yokhazikika, yosinthasintha, ndi yanthawi yayitali. Ndalama zokhazikika sizikunena zambiri; ndi zinthu zosinthika (kukula, phindu, ndalama zomwe zikuyenda, ndi zinthu za ESG) zomwe zimavumbula zomwe bungweli likufuna kwambiri.

Ndalama zokhazikika sizikunena zambiri; ndi zinthu zosinthika (kukula, phindu, ndalama zomwe zikuyenda, ndi zinthu za ESG) zomwe zimavumbula zomwe bungweli likufuna kwambiri. Yang'anani chiŵerengero cha equity. Kuyambira lamulo la Pacte la 2019, makampani omwe adalembedwa akhala akufalitsa chiŵerengero pakati pa malipiro a manejala ndi malipiro apakati ndi apakati a antchito.

Kuyambira lamulo la Pacte la 2019, makampani omwe adalembedwa akhala akufalitsa chiŵerengero pakati pa malipiro a manejala ndi malipiro apakati ndi apakati a antchito. Tsatirani mavoti mu msonkhano. Voti ya "kunena pa malipiro" pansi pa 80% ndi chizindikiro cha kusakhulupirirana komwe kuyenera kuonedwa mozama. Mu 2019, malipiro a Emmanuel Faber adavomerezedwa ndi 98%, zomwe sizinalepheretse kuchoka kwake patatha zaka ziwiri: mgwirizano pa malipiro sutsimikizira mgwirizano pa njira.

Voti ya "kunena pa malipiro" pansi pa 80% ndi chizindikiro cha kusakhulupirirana komwe kuyenera kuonedwa mozama. Mu 2019, malipiro a Emmanuel Faber adavomerezedwa ndi 98%, zomwe sizinalepheretse kuchoka kwake patatha zaka ziwiri: mgwirizano pa malipiro sutsimikizira mgwirizano pa njira. Dziwani mapangano omwe achedwa. Mapenshoni owonjezera, ma phukusi ochotsera pantchito ndi zigawo zosapikisana zimatha kukhala zolemera kwambiri kuposa malipiro apachaka.

Kuti mutsatire bwino nkhanizi ndikuvota pamsonkhano waukulu, muyenera kukhala ndi magawo mwachindunji. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre maganizo pa Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Kodi malipiro a Emmanuel Faber ku Danone anali otani?

Malipiro ake onse omwe adanenedwa anali €4,82 miliyoni mu 2016 ndi €2,8 miliyoni mu 2018 (ndalama zomwe zavomerezedwa ndi 98% ya omwe ali ndi magawo mu AGM mu Epulo 2019). Ndalamazi zikuphatikizapo zigawo zokhazikika, zosinthika komanso za nthawi yayitali.

Kodi Emmanuel Faber adalandira ndalama zochotsera ntchito?

Ayi. Iye anasiya kulipira ndalama zake zochoka mokakamizidwa komanso penshoni yake yowonjezera, yomwe imayerekeza kukhala €1,2 miliyoni pachaka, mu Epulo 2019.

N’chifukwa chiyani Emmanuel Faber anachoka ku Danone?

Pokakamizidwa ndi mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthu (Bluebell Capital, Artisan Partners) omwe adaona kuti ntchito ya msika wamasheya sinali yokwanira, bungwe lowongolera linaganiza zochoka pa 14 Marichi, 2021.

Kodi Emmanuel Faber akuchita chiyani lero?

Pambuyo pa Danone, adalowa nawo mu Astanor Ventures fund (2021) ndipo adasankhidwa kukhala tcheyamani wa ISSB mu Disembala 2021, bungwe lomwe limapanga miyezo yapadziko lonse lapansi yofotokozera za kukhazikika kwachuma.