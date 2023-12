12 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

ORANGE : La Meilleure Action de Rendement pour votre PEA

Dans le paysage complexe des investissements, l’action Orange (ORA) continue de se démarquer comme un pilier, spécialement dans les Plans d’Épargne en Actions (PEA), offrant un rendement robuste avec un risque contenu.

Résumé de l’Opportunité d’Achat sur Orange (ORA)

Prix d’achat optimal : 10 € et moins

et moins Objectif : 14 €

Consensus : 12,8 €

Horizon d’investissement : 8 ans

Stratégie : Conserver pour un rendement constant

Une Base Solide

L’action Orange (ORA) se distingue par sa position de leader sur le marché français et sa croissance soutenue en Afrique et au Moyen-Orient, offrant ainsi un profil d’investissement à faible risque. Sa diversification dans les services bancaires et son expansion en zone rurale préfigurent une croissance significative du chiffre d’affaires et de l’EBITDA. Pour les investisseurs, acheter action Orange représente une opportunité attrayante, surtout dans un Plan d’Épargne en Actions (PEA), pour ajouter une valeur stable et prometteuse à leur portefeuille.









Une Transition Significative

En 2024, la réduction de l’endettement marque un tournant significatif, signifiant la fin du cycle d’investissement lié à la 5G et le retour à une croissance plus cyclique. Bien que le potentiel de plus-value soit modéré, cette évolution rend l’action attrayante à court terme pour une large frange d’investisseurs.

Objectifs et Perspectives

Le prix d’achat optimal, établi à 10 € ou moins, se conjugue avec des perspectives ambitieuses. Les objectifs fixés à 14 € avec un consensus autour de 12,8 € pour l’action Orange incitent à une vision de moyen terme, offrant ainsi une opportunité de croissance progressive pour les investisseurs sur une période d’au moins 8 ans.

Stratégie d’Investissement à Long Terme

L’essence même de cet investissement réside dans sa durée de détention recommandée : au moins 8 ans, en alignement avec la durée de vie d’un PEA. Cette valeur solide régulièrement rehaussée par des versements de dividendes en progression constante s’avère idéale pour construire un revenu de dividendes durable à long terme.

En définitive, l’action Orange (ORA) se présente comme un choix judicieux pour les investisseurs axés sur la stabilité et la rentabilité, offrant ainsi une opportunité séduisante pour la constitution d’un portefeuille diversifié et durable, spécifiquement dans le cadre d’un PEA. La combinaison d’une base solide, de perspectives de croissance à moyen terme et d’une stratégie d’investissement à long terme en fait un actif attractif pour ceux cherchant à établir des fondations financières solides tout en visant un rendement stable.