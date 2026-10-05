ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਬੋਂਡੁਏਲ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬੌਂਡੁਏਲਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਡੱਬਾਬੰਦ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। 1959 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1853 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਬੋਂਡੂਏਲ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਦਸੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੇਨੇਸਕੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਫੇਲਿਕਸ ਬੋਂਡੂਏਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1853 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੂਈ ਬੋਂਡੂਏਲ-ਡੈਲੇ ਅਤੇ ਲੂਈਸ ਲੇਸਾਫਰੇ-ਰੂਸੇਲ ਨੇ ਮਾਰਕੇਟ-ਲੇਜ਼-ਲਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜੂਨੀਪਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ: ਡੱਬਾਬੰਦ ਮਟਰ 1920 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ।
1982 ਵਿੱਚ EDHEC ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਬੋਂਡੁਏਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਵੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ 2001 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Bonduelle ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ
ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬੋਂਡੂਏਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ:
|ਦੀ ਮਿਆਦ
|ਵਿਕਾਸ
|1990-2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
|ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ
|2007
|ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।
|2010
|ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
|2017
|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਪੈਕ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਮਾਹਰ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੋਂਡੁਏਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਲਾਗਤਾਂ।
ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ
2005 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਬੋਂਡੁਏਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੂਈਸ ਬੋਂਡੂਏਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ANIA) ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੈਪਟਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ €521 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੋਂਡੂਏਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ 2021-2023 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਹੌਲ : ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁੜ-ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ : ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
- ਖਪਤ ਵਧੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੀਅਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀਜੋ ਮਿਸ਼ੇਲਿਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ-ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। : ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ
ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਂਡੂਏਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀ ਸੰਭਾਲਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਮੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਜ਼ਾ (ਬੈਗ ਕੀਤੇ ਸਲਾਦ, ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਖੰਡ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਕੇਟਰਰ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਣਨੀਤਕ ਹਨ: ਬੋਂਡੂਏਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਬੋਂਡੁਏਲ
1959: ਰੇਨੇਸਕੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ (14 ਦਸੰਬਰ)। 1982: EDHEC ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ। 1985: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 2001: ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005: ਲੂਈਸ ਬੋਂਡੂਏਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 2010: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। 2011: ਚੈਪਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ
ਬੋਂਡੂਏਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ?
ਲੁਈਸ ਬੌਂਡੁਏਲ-ਡੱਲੇ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਲੇਸਾਫਰੇ-ਰੋਸੇਲ, 1853 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਬੌਂਡੁਏਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਬੋਂਡੂਏਲ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?
1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, 2001 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕੀ ਬੋਂਡੁਏਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।