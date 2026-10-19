ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਗੇਸੀਨਾਉਸਨੇ 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਪਰਿਸ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੌਣ ਹੈ?
25 ਫਰਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਮੇਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ, 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਰਿਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਰੇਨ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ... ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਸਕੂਲਇਹ ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ।
ਸਿਖਲਾਈ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 1970 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ 1983 ਤੋਂ 1987 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ: ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
GAN ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਤੱਕ
1987 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। GANਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਜੋਲੀਓਲ 1996 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਐਸਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ:
- ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ;
- ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, 1999 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਜਿਕਾ (ਪ੍ਰੋਜੀਸੀਅਲਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ) ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ;
- ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਇਮੋਬਿਲੀਅਰ ;
- ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਡਿਕਾ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੰਪਨੀ;
- ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ.
ਉਸਨੇ 2003 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸੋਪਰਾ ਗਰੁੱਪ (ਜੋ ਸੋਪਰਾ ਸਟੀਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਕੋਰਸਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਐਜੂਬੌਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸੀਨਾ: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ (2010-2018)
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੇਸੀਨਾ 2010 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ। ਗੇਸੀਨਾ ਯੂਰੋਨੈਕਸਟ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ (SIIC) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੇ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਕਲੈਮੇਗੇਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਡੇਪੌਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ2013 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਹ 2018 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼: ਵਿਪਾਰਿਸ, MEDEF ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ CCI
ਗੇਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਵਿਪਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ: ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ MEDEF ਪੈਰਿਸ 2015 ਤੋਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਇਲੇ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਖੇਤਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸਾਲੋਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਲੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2011-2013) ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਡਿਕਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ
|ਐਨ
|ਘਟਨਾ
|1948
|25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ
|1970-1983
|ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
|1983-1987
|ਵਿੱਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
|1987
|GAN ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਂਸ
|1996
|ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ SA ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
|2008
|ਵਿਪਾਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
|2010
|ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
|2011-2013
|ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
|2015
|MEDEF ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
|2018
|ਗੇਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅੰਤ
|2019
|ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ
ਸਵਾਲ
ਵਿੱਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, 2010 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ, GAN ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵਿਪਾਰਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
ਕੀ ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਗੇਸੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ?
ਹਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਗੇਸੀਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।
ਬਰਨਾਰਡ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਉਹ 1996 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ SA ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਗਰੀਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ।
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