ਪਿਅਰੇ ਲੂਏਟ ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਆਡੀਟਰਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਏਜੰਸੀ ਫਰਾਂਸ-ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ...ਨਾਰੰਗੀ, ਸੰਤਰਾ, 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ LVMH ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Les Échos-Le Parisien ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਈਓ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Orange, ਜਾਂ AFP ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
31 ਦਸੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਨੇ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਪੋ ਪੈਰਿਸ (1984) ਅਤੇ ENA (1989 ਦੀ ਲਿਬਰਟੇ-ਏਗੈਲੀਟੇ-ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਕਲਾਸ) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ, ਫਿਰ 1993 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੌਰਡ ਬੈਲਾਡੁਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਫ.ਪੀ.
ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1996 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਹਵਾਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਨੈਕਟਵਰਲਡ ਸੰਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ, Europ@web ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇਅਗੇਂਸ ਫਰਾਂਸ-ਪ੍ਰੈਸ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਬਰਟਰੈਂਡ ਈਵਨੋ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਮੈਨੁਅਲ ਹੂਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ।
ਸੰਤਰੀ: ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
2010 ਵਿੱਚ, ਸਟੀਫਨ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਰੰਗੀ, ਸੰਤਰਾ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਸੰਤਰੀ ਸਟਾਕ.
Les Échos-Le Parisien: ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
2018 ਵਿੱਚ, ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੇਸ ਏਚੋਸ-ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ, LVMH ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, 2020 ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ Google ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੇਨਬੂਨਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ:
|ਢਾਂਚਾ
|ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ
|ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ
|AFP
|ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
|ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਈਓ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
|ਨਾਰੰਗੀ, ਸੰਤਰਾ
|ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
|ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ 'ਤੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਰਾਜ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
|ਲੇਸ ਏਚੋਸ-ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ
|LVMH ਦੀ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ
|ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ
ਔਰੇਂਜ ਵਿਖੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ (OJIM) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਸੰਦਰਭ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
2016 ਦੇ ਸੈਪਿਨ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੇ ਔਨ ਪੇ" ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰੇਂਜ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰੇਂਜ।
- ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ...LVMH ਸ਼ੇਅਰ, ਲੇਸ ਏਕੋਸ-ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ CFD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ Vantage ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। CFDs ਲੀਵਰੇਜਡ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਗੁਆਂਢੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
2019 ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ "ਗੁਆਂਢੀ ਅਧਿਕਾਰ" ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨੇਕ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ €500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਲਾਇੰਸ ਡੇ ਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਡੀ'ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਲ (ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ
1962: ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ। 1989: ENA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਡੀਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 1993-1995: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। 2005-2010: AFP (ਏਜੰਸੀ ਫਰਾਂਸ-ਪ੍ਰੈਸ) ਦੇ ਸੀਈਓ। 2010: ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ। 2018: ਲੇਸ ਏਕੋਸ-ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਈਓ। ਜਨਵਰੀ 2026: ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੇਨਬੂਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸਵਾਲ
ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਔਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ?
ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਏਕੋਸ-ਲੇ ਪੈਰਿਸੀਅਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2010 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਪੀਅਰੇ ਲੂਏਟ ਨੇ AFP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ?
ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
"ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਔਰੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ।