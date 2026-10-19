ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? ਫਰੈਡਰਿਕ ਓਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੇਨੇਰੇਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ? ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੇਨੇਰੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟ-ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੋਫੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ।
ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ?
3 ਜੁਲਾਈ, 1963 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈÉਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡੀ L 'ਈ.ਐਨ.ਏਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 2008 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ। ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓਮਈ 2015 ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਉਹ ਸੀਈਓ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਬੈਂਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ 23 ਮਈ 2023ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਸਲਾਵੋਮੀਰ ਕ੍ਰੂਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਨੋਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ.
ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰੇਲ ਵਿਖੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਅੰਕੜੇ
|ਕਸਰਤ
|Lément
|ਮੋਨਟੈਂਟ
|ਸਰੋਤ
|2011
|ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
|€682,770 (-43% ਬਨਾਮ 2010)
|AMF ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
|2012
|ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
|≈ €1,400,000 (+75%)
|ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਈ 2013
|2013
|ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
|≈ €1,400,000 (+18%)
|ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਾਰਚ 2014
|2023
|ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਤ)
|542 088 €
|7 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ
ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ: €1,300,000, 2011 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ €1,300,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੁੱਲ, 19 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ 18 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ.
8 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 2023 ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: CAC 40 ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਧਮਾਨ ਸਥਿਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਪੱਧਰ (2022 ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ €2,5 ਮਿਲੀਅਨ), ਮਾਰਕੀਟ ਮੱਧਮਾਨ, ਅਤੇ AFEP-MEDEF ਕੋਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰੀਏਬਲ: ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਵਾਲਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ 60% ਮਾਪਦੰਡ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਹਨ। et 40% ਮਾਪਦੰਡ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ।ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
1 ਤੋਂer ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ, ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ 135% ਸੀਈਓ ਲਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੀਚਾ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 120% 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। 22 ਮਈ, 2024 ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰੇਲ ਤੋਂ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ। ਛੇ ਮਹੀਨੇਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 23 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਸਨੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਸਨੋਫੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ €880,000 ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 4 836 € (ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ), ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੁੱਲ €884,836ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਟਾਕ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫਿਕਸਡ-ਗੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ €1,3 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। 2023 ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਸਵਾਲ
Société Générale ਵਿਖੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਸੀ?
ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ €1,300,000 ਕੁੱਲ ਸੀ, 2011 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। 2023 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 23 ਮਈ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, €542,088 ਹੈ।
ਕੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ?
ਨਹੀਂ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਫਰੈਡਰਿਕ ਔਡੀਆ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹ ਸਨੋਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ €880,000 ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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