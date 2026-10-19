ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? ਪਿਅਰੇ-ਆਂਦਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CAC 40 CEO ਦੇ ਉਲਟ, ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: 2021 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਏਰੇ-ਆਂਦਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਕੌਣ ਹੈ?
12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1958 ਨੂੰ ਵਿਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਪੀਅਰੇ-ਆਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੇਂਡਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਈਐਸਐਸਈਸੀ ਅਤੇ ਡੀ L 'ਈ.ਐਨ.ਏ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ 1989 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ, 2005 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, 2006 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 3 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.ਜੀਨ-ਲੂਈਸ ਬੇਫਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Le 1er ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨੋਇਟ ਬਾਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਬੀਐਨਪੀ ਪਰਿਬਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲਟਿਸ ਫਰਾਂਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਵਿਖੇ ਪੀਅਰੇ-ਐਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023) ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
|ਕਸਰਤ
|ਫੰਕਸ਼ਨ
|ਸਥਿਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ
|ਵੇਰੀਬਲ
|ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ
|2022
|ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ
|450 000 €
|ਕੋਈ
|€3,301 (ਕਾਰ)
|2023
|ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ
|450 000 €
|ਕੋਈ
|€3,301 (ਕਾਰ)
|2024
|ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (1 ਜਨਵਰੀ - 6 ਜੂਨ)
|€194,262 (ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ)
|ਕੋਈ
|ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: "ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਅਰੇ-ਆਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੇਂਡਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਗਠਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ €450,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ".
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪੀਅਰੇ-ਆਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੇਂਡਰ ਨੇ "SGPM" ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 1 ਉੱਤੇer ਜੁਲਾਈ 2021.
ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ €417,942 ਸੀ। 2023 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ 188 308 € 1 ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈer ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2024 (ਪ੍ਰੋ ਰੈਟਾ ਟੈਂਪੋਰਿਸ)।
ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, AFEP-MEDEF ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ: ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਕੇਸ
2021 ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਨੇ ਬੇਨੋਇਟ ਬਾਜ਼ਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਅਰੇ-ਆਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੇਂਡਰ ਦੇ "ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ" ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਬੇਨੋਇਟ ਬਾਜ਼ਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੀ €1,000,000 ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ €1,700,000 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ (ਭਾਵ, €2,700,000 ਨਕਦ) 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ €1,300,000 ਸਥਿਰ 7 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ €400,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ 2021 ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ
ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਵਿਖੇ ਪੀਅਰੇ-ਐਂਡਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਸੀ?
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ €450,000 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ, ਲਗਭਗ €3,300 ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ।
ਕੀ ਪੀਅਰੇ-ਆਂਦਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ SGPM ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।er ਜੁਲਾਈ 2021; ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ 2023 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ €417,942 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਵਿਖੇ ਪਿਏਰੇ-ਆਂਦਰੇ ਡੀ ਚੈਲੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਈ?
ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸੀਈਓ, ਬੇਨੋਇਟ ਬਾਜ਼ਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।er ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ।
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