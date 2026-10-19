ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਵਿੰਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ, ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੰਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਕੌਣ ਹੈ?
1954 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈÉਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡੀ L 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਰੋਡਜ਼ਉਸਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੋਗੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1998 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2000 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ VINCI ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹ VINCI ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2006 ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, VINCI ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 66% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 42% ਰਹਿ ਗਿਆ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, VINCI ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਅਰੇ ਅੰਜੋਲਰਾਸਮਈ 2024 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ VINCI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ (ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
|ਕਸਰਤ
|ਫੰਕਸ਼ਨ
|ਕਸਰਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ
|ਸਰੋਤ
|2023
|ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
|3 303
|ਵਿੰਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ
|2024
|ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
|3 302
|ਵਿੰਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ
|2024
|ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024)
|3 379
|ਵਿੰਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ
|2024
|ਕੁੱਲ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਸਮੇਤ
|6 682
|ਵਿੰਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ
|2023
|ਕੁੱਲ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਸਮੇਤ
|6 683
|ਵਿੰਸੀ, ਸ਼ਾਸਨ
La ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 300 2024 ਲਈ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ। ਇਹ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ।
ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
VINCI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ.
ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ : ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ 2025 ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ.
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2025
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੋਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। VINCI ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।" ਪਿਅਰੇ ਅੰਜੋਲਰਾਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ, ਏਕੋਲ ਪੌਲੀਟੈਕਨੀਕ ਅਤੇ ਏਕੋਲ ਡੇਸ ਪੋਂਟਸ ਐਟ ਚੌਸੀਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ VINCI ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 99,35% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026 ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ, VINCI ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 41,999 VINCI ਸ਼ੇਅਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੂਹ ਵਾਂਗ VINCI 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ, €1,3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ; ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ €6,6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ।
ਝਾੜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ
ਵਿੰਚੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ €1,300,000 ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: 2024 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ €3,302,605 ਹੈ, ਅਤੇ €6,682,599 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੰਚੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਅਰੇ ਅੰਜੋਲਰਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ।
ਕੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਹੁਇਲਾਰਡ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ?
VINCI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
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