PEPE augmente de près de 15% en une journée

24 septembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Pepe semble prendre un tournant dans le cours de son histoire. Le projet attire de plus en plus d’investisseurs et son cours s’envole. Retour sur une semaine particulière pour le jeton PEPE.

PEPE: Hausse de 15% et intérêt grandissant des baleines

Ce samedi, PEPE avait connu une impressionnante hausse de 15% au début de la journée. Le cours du shitcoin a légèrement reculé depuis mais sa performance reste toutefois au vert sur une base hebdomadaire. Les observateurs du marché continuent de surveiller de près cette tendance à la hausse, cherchant à comprendre les facteurs qui sous-tendent cette performance exceptionnelle.

Depuis déjà deux semaines, le projet PEPE enregistre des transactions de grandes ampleurs qui attirent l’attention de la cryptosphère. Les institutionnels montrent de plus en plus d’intérêt à l’égard du jeton Pepe et ce sont les chiffres qui le prouvent.

Une baleine a effectué un transfert de 391 milliards de jetons vers son portefeuille. Cette transaction fait suite à une série que l’on remarque déjà depuis environ deux semaines. En effet, des transactions en cascade qui totalisent 776,9 milliards de jetons sont réalisées sur cette période. De Plus, le teneur de marché Wintermute a récemment transféré 8,3 T de jetons PEPE vers différents CEX.

Quid du projet ?

PEPE est un mèmecoin construit sur la Blockchain Ethereum qui compte rivaliser avec les mèmes tokens les plus populaires Shiba Inu et le Dogecoin. Seulement quelques semaines depuis son lancement, la cryptomonnaie créée en hommage au mème Pepe the Frog imaginé par Matt Furie a rejoint le classement des 100 principales cryptomonnaies mondiales.

Mais ce qui rend le memecoin si populaire auprès des investisseurs, c’est pour sa politique zéro frais pour les transactions ainsi que les revenus passifs importants qu’il est possible de gagner avec le staking. PEPE utilise le mécanisme de destruction de jetons afin de maintenir son offre sous contrôle.

Dans la feuille de route du projet, PEPE souhaite pouvoir obtenir sa cotation le plus rapidement possible sur l’un des plus grands exchanges du marché. Il veut également s’imposer comme un acteur majeur dans l’univers des cryptomonnaies mémétiques.