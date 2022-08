Pi Staking [year] : Comment Staker des Cryptos Pi ?

Pi Staking : Vous avez sans doute déjà entendu parler du Staking sur Pi sans pour autant savoir de quoi il en retourne. Le staking sur Pi peut être confondu avec d’autres concepts connus sur le marché. C’est pourquoi, il est important d’essayer de donner un peu plus de lumière sur ce sujet. Dans cet article, nous allons parler du Staking sur Pi et tous les éléments s’y afférent. Ainsi, vous saurez s’il s’agit d’un investissement rentable sans oublier ses avantages et inconvénients.

Staking sur Pi en [year]

Le staking est devenu une pratique très populaire sur le marché des crypto-monnaies surtout en 2022. Pour le staking sur Pi, même si on l’a déjà entendu, il n’est pas encore très célèbre pour autant. Des applications comme Raspberry Pi ou Pi Network sont connues pour leur capacité à faire gagner des crypto

La plateforme de Raspberry Pi est connue comme un moyen permettant le staking de crypto. Toutefois, notre avis reste mitigé quant à son utilisation pour cette année. On n’est pas sûr s’il s’agit d’un processus de staking à 100% ou s’il est également une sorte de minage. On a l’impression d’avoir affaire au deux processus en même temps. De plus, nous ne sommes pas certains de son réel utilisation

Meilleurs Sites pour Acheter des Crypto monnaies pour le Staker ?

1. Vantage - Meilleure Plateforme de Trading Crypto 2. RaiseFx - Meilleure Plateforme Crypto à Fort Effet de Levier 3. AvaTrade - Meilleure Broker à 0 Commission sur Cryptos 4. FXFlat - Meilleure Broker avec Futures Cryptos 5. BitPanda - Meilleure Application Crypto sur Smartphone 6. Coinhouse - Première Plateforme Crypto 100% Française Brokers Recommandés

Pour staker sur Pi, on vous suggère de prendre en considération les éléments ci-dessous:

Trouvez une plateforme permettant réellement le staking sur Pi. Comme on l’a déjà évoqué, des plateformes comme Pi Network ou Raspberry Pi sont présentes sur le marché. Toutefois, vous pouvez chercher d’autres plateformes sur le staking sur Pi.

Vous aurez besoin d’avoir un wallet ou d’un portefeuille à votre disposition.

Alimentez votre wallet par une crypto pouvant être utilisée pour payer le service de staking sur votre plateforme.

Dans certains cas, vous pouvez être amené à ouvrir un compte sur la plateforme. Dans d’autres cas, votre wallet peut suffir.

Informez-vous sur les cryptos possibles à staker sur la plateforme et les conditions de staking.

Renseignez-vous sur le système de validation du staking et sur les validateurs disponibles.

Commencez votre staking en sélectionnant le montant et la durée de votre staking.

Confirmez les frais et les commissions de votre stake et validez le tout en déléguant vos crypto aux validateurs.

Qu’est-ce que le Pi ?

Pi est un concept très répandu sur le marché et également sur internet. Dans le domaine de la crypto, vous pouvez tomber sur plusieurs concepts différents liés à Pi dont en voici deux.

Tout d’abord, parlant de Raspberry Pi. Sur internet, certains sites associent le Raspberry Pi à un moyen pouvant servir à extraire des crypto-monnaies. Avant tout, le Raspberry Pi est une carte pouvant être connectée à de nombreux capteurs ou ordinateurs. Il peut être utilisé dans les processus complexes comme le minage des cryptos sans pour autant être énergivore ou coûteux. Ainsi naît la possible confusion entre le staking sur Pi ou le minage.

Maintenant, évoquant le sujet de Pi Network. Il s’agit d’une sorte de plateforme permettant l’extraction de crypto lancée aux environs de l’année 2018. A ne pas confondre avec le staking sur Pi car il ne s’agit en aucun cas de staking. On parle plus ici de processus de minage pouvant être réalisé sur téléphone. Environ 8 millions d’utilisateurs sont déjà sur Pi Network pour gagner des cryptos.

Comme on le voit, le staking sur Pi peut mener à beaucoup de confusion. Il vous incombe donc de bien vous renseigner avant de vous lancer sur une quelconque plateforme. Les deux points ci-dessus aident réellement à l’obtention de crypto. Cependant, peut-on parler de staking sur Pi ?

Le Principe du Proof of Stake

Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) Proof of Stake (PoS) et validation

Proof of Stake (PoS) et validation Proof of Stake (PoS) et récompense

Proof of Stake (PoS)

Le Proof of Stake est connu également sous le nom de Preuve d’Enjeu ou Preuve de Participation. L’initiative de la création de ce processus a été lancée suite aux problèmes engendrés par le Proof of Work (PoW). Accusé de forte consommation en énergie, le PoW se voit rejeté par certains investisseurs sur le marché. C’est de là que vient l’initiative du PoS.

Proof of Stake (PoS) et Validation

Dans le principe du PoS, nous retrouvons le système de validation des transactions sur la blockchain. Les transactions sur chaque bloc passent par des validateurs ou validator élus par un algorithme spécifique. Les chances de devenir un validateur dépendent du nombre de stake effectué par le trader. Pour assurer la sécurité du réseau, il est préférable de choisir plusieurs validateurs pour votre staking.

Proof of Stake (PoS) et Récompense

Pour chaque bloc ou transaction validé, le validateur reçoit une récompense pouvant prendre la forme d’une crypto. Les traders reçoivent également des récompenses pour chaque stake effectué. Leurs gains sont calculés en fonction du nombre de crypto et de la durée du staking. La commission ou les récompenses du validateur est également soustrait à partir du gain du trader.

Staking sur Pi – Est-ce Rentable



Dans la mesure où le staking sur Pi est possible, effectivement, cela peut être rentable. La rentabilité du staking dépend de plusieurs facteurs comme les frais et commissions sur la plateforme. Le nombre de staking et sa durée influencent également les gains obtenus. Si vous souhaitez obtenir le plus de rendement possible, prenez en compte ses facteurs dans votre choix.

Par contre, si le staking sur Pi n’est pas encore, alors ce n’est pas rentable. Comme déjà évoqué, les plateformes portant le nom de Pi sont plus tournées vers le système de minage. Les utiliser peut être bénéfiques et rapporter des plus-values mais en termes de staking, on reste sur le flou. Ainsi, recourir à ces plateformes pour obtenir des cryptos peut être rentable si on ne parle pas forcément de staking.

Pi et le Staking Ethereum

A l’inverse du staking sur Pi, le staking Ethereum est très connu et très apprécié sur le marché. On peut comparer ces deux staking pour connaître dans quel investissement se lancer.

Depuis sa phase test, le staking Ethereum ne cesse d’attirer l’attention du marché. Les investisseurs en parlent de plus en plus et cela a même fait accroître la popularité du staking.

A l’inverse, le staking Pi n’est pas aussi répandu même si on en parle également. Toutefois, le staking sur Pi reste intéressant.

Le staking Ethereum est disponible sur plusieurs plateformes d’échange, de la plus grande au plus petite. Au contraire, le staking sur Pi est, au moment de la rédaction, limité sur peu de plateforme.

Le staking Ethereum peut être très coûteux pour les débutants surtout avec son cours dans les milles dollars.

A l’opposé, le staking sur Pi est accessible pour tous les niveaux d’investisseurs vu son coût peu élevé.

Avantages et Inconvénients du Staking Pi

1. Avantages du staking sur Pi

Faibles coûts. Comme le staking sur Pi n’est pas encore très répandu, son coût peut être moins élevé. D’ailleurs, les informations sur les plateformes se rapportant à Pi annoncent un coût abordable pour la majorité de leur service.

Comme le staking sur Pi n’est pas encore très répandu, son coût peut être moins élevé. D’ailleurs, les informations sur les plateformes se rapportant à Pi annoncent un coût abordable pour la majorité de leur service. Accessibilité des applications. Si on se réfère aux informations sur internet, les applications permettant d’obtenir des crypto via les plateformes Pi sont simples. Elles sont facilement accessibles et faciles à utiliser.

2. Inconvénients du staking sur Pi

L’incertitude sur le staking. Même si on entend parler du staking sur Pi, on n’est pas sûr de sa performance. Des investisseurs affirment avoir obtenu des cryptos sur ce genre de système. Toutefois, on ne peut confirmer s’il s’agit de staking sur PI ou minage sur Pi.

Même si on entend parler du staking sur Pi, on n’est pas sûr de sa performance. Des investisseurs affirment avoir obtenu des cryptos sur ce genre de système. Toutefois, on ne peut confirmer s’il s’agit de staking sur PI ou minage sur Pi. Les risques de disparitions. Il est possible de tomber sur une plateforme proposant des staking sur Pi mais sa régularité peut prêter à confusion. Pensez à vous renseigner avant de vous lancer sur ces plateformes car elles peuvent disparaître à tout moment.

Il est possible de tomber sur une plateforme proposant des staking sur Pi mais sa régularité peut prêter à confusion. Pensez à vous renseigner avant de vous lancer sur ces plateformes car elles peuvent disparaître à tout moment. Les risques d’arnaques. Le staking sur Pi peut être utilisé par les arnaqueurs pour voler des crypto aux investisseurs. Avant de commencer votre staking, vérifiez si vous ne risquez pas de vous faire arnaquer. C’est tout à fait possible dans le milieu de la crypto-monnaie.

Conclusion – Est-ce le Bon Moment pour Investir dans le Staking de Crypto pour [year] ?

Le bon moment pour investir dans le staking des crypto dépend de votre stratégie et également du crypto à staker. Si vous voulez faire du staking de crypto cette année, on vous conseille de veiller aux points ci-dessous.

Renseignez-vous sur ce qu’est le staking et sur les plateformes de staking avant de vous lancer. C’est primordial pour ne pas vous tromper dans votre investissement.

Informez-vous sur la crypto à staker et sur son évolution sur le marché. Cela vous évitera d’investir dans une crypto ayant des risques de disparition.

N’investissez pas toutes vos cryptos dans le staking et pensez à les mettre de côté. Cela vous permettra de ne pas manquer d’autres bonnes opportunités d’investissement.

Investissez le plus possible dans le staking d’une crypto ayant une bonne performance mais sans oublier les risques. C’est nécessaire si vous cherchez à augmenter en rentabilité.

En bref, le tout est de bien analyser votre investissement et de peser le pour et le contre du staking.

⏰Quand le PI prendra de la valeur ? Les experts en cryptomonnaie pensent que le démarrage du réseau principal pourrait avoir lieu en 2022. Ils estiment que PI atteindra la valeur de 2,30 $ au moment de son démarrage.