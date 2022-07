La Piece 5 Francs Argent circule depuis les années 1900. Des années après sa mise en circulation, cette dernière a perdu son cours légal et est devenue une pièce de collection. Comment se présente la pièce 5 francs argent ? Quelles sont ses valeurs ? Notre article vous dit tout sur cette pièce historique.

Contactez un expert en numismatique – Or & Argent ou en numismatique. Pour acheter une piece 5 francs argent, vous devez aller dans la boutique d’un expert en ou en numismatique. Recherchez la catégorie de pièce rare – Dans la boutique physique ou en ligne, vous devez chercher la pièce que vous désirez. Sélectionnez votre pièce rare – Lorsque vous faites le choix de l’expert, vous pouvez passer au peigne fin le catalogue de ce dernier. Négociez le prix et concluez le contrat – Une liste de prix standard n’existe pas pour encadrer la vente des pièces rares. Cependant, tous les jetons possèdent un seuil.









Quelles sont les Caractéristiques de la Piece 5 Francs Argent ?

Une pièce de monnaie populaire Piece Rare car elle a de la valeur. En effet, sa valeur est en rapport avec le métal. Ainsi le cours de l’argent peut lui accorder une valeur au-delà de celle faciale. Aussi, cette dernière a une catégorie de pièces frappées en pré-série. Celles-ci peuvent être vendues à environ 250 euros en TTB. – La population française apprécie cettecar elle a de la valeur. En effet, sa valeur est en rapport avec le métal. Ainsi le cours de l’argent peut lui accorder une valeur au-delà de celle faciale. Aussi, cette dernière a une catégorie de pièces frappées en pré-série. Celles-ci peuvent être vendues à environ 250 euros en TTB.

Mention sur l’avers – Cette pièce de 5 francs porte sur cette face la mention « République Française » en circulaire. Au milieu, vous trouverez en arrière-plan un soleil levant. Elle porte aussi l’image d’une dame qui sème à la volée dans un champ. C’est l’une des figures emblématiques de la France.

Mention sur le revers – Au revers de la pièce se trouve l’inscription de la devise française « Liberté Égalité Fraternité ». Vous trouverez au centre une image qui porte en légende le millésime de la pièce. Ce dernier peut varier d’une pièce à une autre. La tranche de cette pièce est particulière et justifie clairement sa rareté.

Quelle est la Valeur d’une Piece de 5 Francs en Argent ?

La pièce de 5 francs en argent a une valeur en rapport avec ses caractéristiques. Celles-ci déterminent alors la valeur intrinsèque de la pièce sur le marché. Au vue de certaines personnes, la pièce de 5 francs en argent est assez populaire sur le territoire français. Ce qui fait qu’elle peut très vite se dégrader au fil des années. Cette dégradation peut toutefois impacter le prix actuel de cette pièce.

Par ailleurs, la pièce de 5 francs en argent est disponible en plusieurs catégories qui impactent tout de même sur sa valeur comme la Pièce de 100 Francs. La première appelée TTB montre un écart entre la manche gauche et l’épaule de la semeuse. Le SPL quant à lui démontre des traces de manipulation du drapé sur la cuisse. Et pour finir, le SUP qui camoufle le pli du drapé sur la cuisse.

De plus, la remarque est que les pièces de 5 francs argent sont pour la majeure partie neuve. En effet, la population française a préféré thésauriser cette pièce que de l’utiliser. Une bonne partie est donc restée hors marché. La valeur d’une pièce de 5 francs en argent est ainsi intéressante puisqu’elle est déterminée sur la base du métal utilisé. Enfin, sur certains Brokers Or & Argent comme Godot & Fils, la valeur de la pièce de 5 francs argent oscille entre 5 et 10 euros.









La Pièce Ancienne de 5 francs argent 1960 apparaît trop semblable à celle de 5 francs en nickel. En effet, pour voir la différence, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs techniques. D’abord, vous devez lire les années de frappe pour voir une première différence. Mais lorsque l’année est invisible, vous pouvez prendre en compte le poids, la circonférence, etc.

La pièce de 5 francs argent fait la même circonférence que celle en nickel. Vous trouverez exactement un diamètre de 29 mm. Quant au poids, la pièce de 5 francs nickel fait moins de gramme que celle en argent. Cette dernière pèse 12 grammes et celle en nickel 10 grammes. En étant plus attentif, vous pouvez remarquer que le dessin de la semeuse présente à l’avers de la pièce de 5 francs nickel est plus réduit par rapport à celle sur la pièce en argent.

Où Acheter une Piece Argent 5 Francs ?

Chez un expert en numismatique – Le professionnel en collection et vente de Piece Rare est la personne idéale pour vous procurer des pièces 5 francs argent. Ceux-ci sont disponibles dans des magasins physiques ou sur des sites spécialisés en Or & Argent

Chez un numismate transparent – La fiabilité d’un collectionneur de pièces passe aussi par la transparence dont il fait preuve. Ce dernier doit nécessairement mettre à la disposition de tout le monde les articles dont il dispose. Ceux-ci doivent être suivis des prix qui doivent être marqués clairement.

Chez un expert avec un catalogue varié – Ce n’est pas parce que vous cherchez la pièce argent 5 francs que votre numismate doit l’avoir uniquement. Les professionnels ont dans leurs catalogues une diversité de pièces assez rares. Ils vous permettent aussi de découvrir d’autres jetons en dehors de celle que vous recherchez.

Chez un professionnel avec des pièces authentifiées – Les pièces de monnaies fiduciaires acquièrent au fil du temps une valeur en raison de la rareté. Cette dernière est prouvée par la certification de la pièce. Il existe de forte probabilité qu’une pièce non authentifiée soit un jeton de piètre valeur.









Quelles sont les Différentes Pieces de 5 Francs Argent ?

Pièce 5 Francs Hercule

Pièce 5 Francs Napoléon

Pièce 5 Francs Semeuse

1. La Pièce de 5 Francs Hercule

La pièce 5 francs Hercule est émise sous deux modèles. Une première émission est faite courant les années 1848 et 1849 en France. Cette dernière est répartie en huit différentes séries faisant 51,9 millions d’exemplaires.Â

La seconde émission a duré de 1871 à 1940 avec un plus grand nombre d’exemplaires. Vous retrouverez en circulation 72,7 millions de cette pièce de 5 francs argent Hercule. Celles-ci sont réparties en dix-huit différentes séries.

Toutes ses pièces disposent d’un diamètre commun de 37 millimètres avec un poids de 25 grammes pour 22,5 grammes d’argent pure. La valeur de cette pièce est en rapport avec son poids en argent.

2. La Pièce de 5 Francs Napoléon

C’est une pièce conçue par la maison de frappe de 1861 à 1870. Celle-ci fait a un diamètre de 37 mm pour un poids de 25 grammes. La conception de la pièce de 5 francs Napoléon en argent a été confiée à deux différents ateliers. L’un a pu frapper 41 377 exemplaires de la pièce et l’autre a pu sortir de son usine 16 millions. La valeur pièce de 5 francs en argent Napoléon a une valeur semblable à celle de son poids en argent.

3. La Pièce de 5 Francs Semeuse

La 57ème république française a vu naître la pièce de 5 francs semeuse. Avec 29 mm de diamètre, la pièce peut peser jusqu’à 12 grammes. Cependant, le poids n’est pas à 100% argent. Vous retrouvez exactement 12,02 grammes pour de l’argent pur et donc une teneur de 83,5%.Â

Vous pouvez découvrir sur la pièce de 5 francs semeuse la mention « liberté égalité fraternité ». Elle porte aussi des rameaux d’olivier, de chêne et un épi de blé. Sur sa seconde face, vous verrez l’écriture « République française » sous l’image de la semeuse.









Quelles Pièces de Louis Philippe 1er Acheter ?

1. Acheter la Pièce 5 Francs de 1831 à 1848 – Louis Philippe Ier Tête Laurée

C’est une pièce conçue en l’honneur de Louis Philippe 1er. Cette dernière est frappée en plusieurs exemplaires mais compte quelques-unes de très rares. Les pièces rares portent une certaines spécificités afin de les reconnaître dans la masse. Vous trouverez dans la catégorie laurée, des pièces de 5 francs Louis Philippe Lauré de Ier, 2nd et IIIème type d’effigie.

Par ailleurs, la pièce comporte une image de profil de Louis Philippe vers la droite. Sa tête est entourée d’une couronne de feuilles de laurier. Ce dernier fait 25 grammes avec un diamètre de 37 mm. La valeur pièce 5 francs argent louis Philippe 1833 dépend fortement de sa ville d’impression ainsi que ses inscriptions. Par exemple, la pièce de 5 francs argent Louis Philippe 1834 BB frappée à Strasbourg peut coûter jusqu’à 1200 euros.

2. Acheter la Pièce de 5 Francs Louis-Philippe Ier Tête Nue de 1830 et 1831

Encore nommée « Ecu », cette pièce taguée de l’effigie du grand Louis Philippe est bien particulière. Elle est faite avec une représentation de ce dernier mais avec une tête nue. Aucune couronne ou signe distinctif de son rang n’y figure. La tranche de cette pièce de monnaie porte la mention « Dieu protège la France ». Comme sa première version, la pièce pèse environ 25 grammes avec 90% d’argent pur.

De plus, la pièce de 5 francs argent Louis Philippe 1er est très bien particulière. Une vague d’exemplaires de la pièce est frappée sous le format hybride. C’est le cas de la pièce de 1831 qui est frappée avec deux coins qui ne sont pas du tout semblables. Lorsque vous êtes en possession de cette pièce rare, vous pouvez la vendre à un prix proche de 2000 euros. Aussi, une autre de Strasbourg se distingue avec une valeur inhabituelle. En état SUP, elle peut valoir jusqu’à 30000 euros.