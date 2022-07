Au fil des années, les pièces de monnaies fiduciaires deviennent de plus en plus rares. Cette rareté est justifiée par la modification périodique de l’effigie présente sur chaque type de pièces. La Pièce Rare 50 Centimes possède elle aussi une catégorie assez rare. Quelle est la valeur de ces pièces rares de 50 centimes et comment s’en procurer ?









Investir en Pièces d'Argent











– Les Piece Rare de monnaies fiduciaires qui proviennent du vatican ont une valeur bien plus que celle marquée. Ainsi, les pièces 50 centimes vatican frappés en 2002, 2003 et 2004 peuvent être vendues entre 45 et 50 euros. Par ailleurs, celles de 2006 à 2009 peuvent coûter approximativement 10 à 20 euros. Avec 10 euros ou moins, vous pouvez acquérir une pièce 50 centimes vatican de 2010 et 2011.

Il est remarqué que les pièces en francs sont les plus bénéfiques actuellement comme la Pièce de 10 Francs. Que ce soit une pièce de Napoléon, Bonaparte ou Louis XVIII, vous êtes sure de faire une bonne affaire.

Par exemple, vous pouvez acheter la Pièce de 20 francs de Turin. Cette dernière a été frappée en un seul exemplaire en 1932. Très recherchée dans le monde, vous pouvez la vendre à un prix exorbitant. Vous êtes libre de fixer votre prix puisqu’elle vous appartient.

Aussi, vous pouvez acquérir la Pièce 20 Centimes Rare et le demi-franc de Charles X. Ce sont des pièces très rares qui a été conçue en exemplaire unique. Vous pouvez en trouver des pépites comme celle-ci, mais vous devez faire attention pour ne pas acheter une copie. Maitrisez alors les caractéristiques de la vraie pièce et faites une comparaison avant de vous en procurer.









50 centimes Napoléon III – Ce sont des pièces de monnaie émises entre 1852 et 1970 qui sont devenues très rares. Elles possèdent une très grande valeur à nos jours. Le premier motif avec une effigie de tête nue peut être vendu au moins à 55 euros. Ensuite, le second motif est marqué d’une tête laurée et peut coûter jusqu’à 35 euros avec un minimum de 25 euros.

50 centimes Morlon et Semeuses argent – Les experts en numismatiques achètent Morlon au kilo quand elles sont toutes dans un état impeccable. Si vous souhaitez réaliser de plus-value, nous vous conseillons les 50 centimes Morlon des années 1936, 1939 et 1940. Vous pouvez les céder à 1 euro l’unité. Frappée entre 897 et 1920, les Semeuses Argent sont conçues en nickel. Une première émission faite entre 1897 et 1910 coûte au maximum 50 euros en l’état neuf. La seconde oscille entre 1 et 2 euros.

50 centimes Bazor et Morlon – C’est une frappe en aluminium effectuée entre 1941 et 1947. Les pièces Morlon en Aluminium coûtent entre 1 et 5 euros. Les Bazor avec l’effigie d’une hache valent juste quelques euros. Vous pouvez les acheter si vous n’aimez pas les grands classiques qui coûtent trop cher.