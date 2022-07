Les pièces de monnaies anciennes relatent l’histoire économique d’une région et constituent des souvenirs à garder et à entretenir. La conservation de ces reliques doit être assurée par des professionnels. Ces professionnels sont appelés des collectionneurs de pièces. Qu’est-ce alors un Collectionneur de Piece et comment en devenir un ?

Qu’est-ce qu’un Collectionneur de Piece ?

De façon générale, on appelle celui qui a pour fonction de collectionner des Pièce Rare, un numismate. En effet, ce dernier rassemble des pièces de monnaie dans le but de compléter des ensembles de pièces de monnaie. Cela, en fonction de ses propres objectifs et de ses lignes directrices.

Les collectionneurs de pièces apprécient une pièce principalement en fonction de sa date, de son état et de son lieu d’origine. Les pièces qui contiennent des erreurs de production ont également une grande valeur pour les collectionneurs.

Que fait un Collectionneur de Piece ?

La cotation des pièces de monnaie : les collectionneurs de monnaies peuvent coter une Pièce Rare de quelques centimes à plus de 9.818 euros. Les pièces rares produites en petit nombre valent généralement plus que les pièces destinées exclusivement à la circulation. Les pièces plus anciennes valent plus que les pièces plus récentes.

: les collectionneurs de monnaies peuvent coter une Pièce Rare de quelques centimes à plus de 9.818 euros. Les pièces rares produites en petit nombre valent généralement plus que les pièces destinées exclusivement à la circulation. Les pièces plus anciennes valent plus que les pièces plus récentes. Evaluation de l’état des pièces : Les collectionneur de Piece Ancienne évaluent l’état de celles-ci sur une échelle. Les pièces les plus précieuses sont classées comme non circulées et valent une petite fortune. Les pièces usées ou endommagées sont moins chères. Cependant, malgré le fait que ces termes sont utilisés pour désigner la même personne, il subsiste quelques différences probantes à leurs niveaux.

Qu’est-ce qui Différencie un Numismate d’un Collectionneur de Piece ?

Un collectionneur de piece nom a pour but de compléter des ensembles de pièces de monnaie compte tenu de son but personnel. Il jauge l’état des pièces et en effectuent un classement. À l’opposé, les numismates sont des personnes qui étudient les pièces de monnaie et de l’argent.

Il réalise une approche du monde de l’argent plus qu’un sens historique, social ou artistique. Ils peuvent passer de nombreuses heures chaque semaine ou même chaque jour pour consacrer du temps à la recherche de tout ce qu’ils peuvent connaître sur les pièces de monnaie et de l’argent.









Cela se fait en différentes phases afin d’être mené à bien. Alors, il vous faut maitriser plusieurs points essentiels dont voici les plus importants ci-après.

Apprendre la Terminologie des Anciennes Reliques

Débuter la Collection des Pièces de Monnaies Anciennes

Identifier le Type de Collection des Monnaies d’Antan

Avoir les Accessoires Adéquats et Savoir les Utiliser

Bien Conserver les Pièces de Monnaies Collectionner

1. Apprendre la Terminologie des Pièces de Monnaie Ancienne

Comme toute spécialité et tout domaine, la numismatique a son vocabulaire. Il vous alors maitriser les termes spécifiques au dit domaine. Il s’agit entre autres de valeur intrinsèque, valeur nominale, pièce hors circulation, pièce de circulation. C’est aussi le cas d’expressions comme pièce de qualité épreuve numismatique, monnayage, cordon, relief, revers, champ, avers, tranche etc…

2. Commencer à Collectionner

Pour cela, vous avez le choix entre deux méthodes. La première consiste à opter pour des pièces qui vous interpellent sur les plans visuel et émotif. Il peut s’agir de Pièces d’Or ou d’Argent. La seconde permet d’accumuler des ensembles de pièces.

Pour ce qui est des pièces qui vous attirent, il faut savoir qu’elles peuvent être particulières pour différentes raisons aux yeux du collectionneur de piece. Ça peut être en raison de sa valeur intrinsèque ou encore de la richesse des matériaux (argent ou or purs, platine) qui la composent.

En ce qui concerne des placements dans des ensembles de pièces, ils permettent d’enrichir votre collection de pièces. Ces ensembles de pièces concernent les pièces hors-circulation ou de qualité épreuve numismatique émises par une monnaie donnée.

3. Identifier votre Type de Collection

Dès que vous constatez des similitudes entre vos pièces de collection, vous pouvez faire deux choses. Primo, vous devez vous en rendre compte ce qui vous permettra de vous conforter dans ce que vous souhaitez collectionner. Secundo, cela vous aidera à créer des ensembles en fonction du type de pièces de monnaie.

4. Disposer des Meilleurs Accessoires et Savoir les Utiliser

Des instruments de base sont indispensables. Ces outils vous seront utiles pour entreposer et manipuler les pièces avec soin puis de profiter pleinement de votre première collection. Au début, vous aurez donc besoin :

D’une loupe pour bien voir les détails des pièces. Celui avec un grossissement de 7x est idéalement conseillé ;

D’un cahier, de fiches ou d’un logiciel pour cataloguer votre collection grandissante ;

D’un rangement pour protéger la collection et la garder au sec ;

De gants de coton pour manipuler les pièces ;

D’un ouvrage de référence général sur la collection de pièces de monnaie.

5. Bien Préserver les Pièces

Pour éviter que les pièces perdent de la valeur, vous devez toujours porter des gants de coton et ne pas les toucher à mains nues. En effet, la saleté et les corps gras sur les doigts endommagent le fini des pièces et réduisent leur valeur.

Vous devez éviter l’usage des gants en latex ou en plastique, car ils contiennent des poudres et des lubrifiants qui risquent d’endommager les pièces. Parlant de la manipulation, vous devez toujours prendre la pièce par les bords, entre le pouce et l’index. Il est proscrit de tenir la pièce en touchant l’avers ou le revers.

Evitez de parler lorsque vous tenez une pièce de valeur est aussi un conseil à suivre, ceci en raison des minuscules gouttelettes de salive qui peuvent former des taches impossibles à nettoyer. La préservation des pièces implique aussi l’entreposage et l’exposition de la collection qui doivent être dans les règles de l’art.









Où Estimer la Valeur d’une Pièce de Monnaie ?

Estimer soi-même : pour trouver la valeur d’une pièce de monnaie en cherchant soi-même, il faut commencer par identifier précisément le type de pièce que l’on possède ainsi que son état. Il faut identifier et faire la liste de tous les aspects de la pièce : son métal, son poids, son épaisseur, sa légende et éventuellement sa date. Aussi, faut-il ne pas oublier le portrait et les symboles représentés sur la pièce.

: pour trouver la valeur d’une pièce de monnaie en cherchant soi-même, il faut commencer par identifier précisément le type de pièce que l’on possède ainsi que son état. Il faut identifier et faire la liste de tous les aspects de la pièce : son métal, son poids, son épaisseur, sa légende et éventuellement sa date. Aussi, faut-il ne pas oublier le portrait et les symboles représentés sur la pièce. Faire appel à des experts : il est également possible de consulter directement un numismate professionnel. Cette personne est un spécialiste des pièces de monnaie de collection pour avoir une estimation de votre pièce. Ce dernier appelé le collectionneur de piece de monnaie se sert de différents moyens pour vous aider. Il s’agit de divers catalogues en l’occurrence le catalogue Leuchtturm, Gadoury et Le Franc, Gadoury Blanc.

: il est également possible de consulter directement un numismate professionnel. Cette personne est un spécialiste des pièces de monnaie de collection pour avoir une estimation de votre pièce. Ce dernier appelé le collectionneur de piece de monnaie se sert de différents moyens pour vous aider. Il s’agit de divers catalogues en l’occurrence le catalogue Leuchtturm, Gadoury et Le Franc, Gadoury Blanc. Les sites internet : Outre les collectionneurs de pièces en argent, en or ou autres métaux, vous pouvez estimer la valeur de votre pièce d’or ou d’argent via des sites internet. Ces sites de collectionneur de piece de monnaie sont consacrés aux monnaies et donnent gratuitement des informations sur la valeur des pièces. Le site spécialisé en Or & Argent dans la vente et l’achat de pièces anciennes vous permettra également de vérifier la valeur de vos pièces.

Quelle est la Pièce de 2 € qui vaut 600 € ?

Il s’agit de la pièce 2 € de Monaco. En effet, sur cette relique monétaire monégasque est gravée l’image de l’actrice Grace Kelly devenue princesse de Monaco. Elle a été tirée à 20 000 exemplaires à l’occasion du 25e anniversaire du décès de cette dernière. Cette pièce vaut entre 600 et 1 200 €.

Cependant, il ne s’agit pas de la seule pièce à avoir une valeur équivalente, voire supérieure à celle-là. Vous pouvez donc avoir la pièce de 2 € d’Espagne. Cette pièce, sortie en 2012, marque les dix ans de l’Euro. Elle a été tirée à 8 millions d’exemplaires et le prix de ces dernières peut avoisiner les 2 000 €. On peut également énumérer la pièce de 2 € d’Allemagne. Créée en 2008 et tirée à 30 000 exemplaires, cette dernière vaut entre 200 et 3 000 €.









Quelles Sont les Pièces qui ont de la Valeur ?

La pièce 2 centimes hybride : Cette relique monétaire a la particularité d’être populaire en raison de sa tare. En effet, cette pièce comporte le dessin d’une pièce de 10 centimes d’euros sur son revers. Cette pièce très rare, frappée en 2011 peut avoisiner la somme de 1200 euros.

: Cette relique monétaire a la particularité d’être populaire en raison de sa tare. En effet, cette pièce comporte le dessin d’une pièce de 10 centimes d’euros sur son revers. Cette pièce très rare, frappée en 2011 peut avoisiner la somme de 1200 euros. La relique 20 centimes double face : Comme son surnom l’indique cette pièce possède deux cotés face ce qui sors du commun dans le domaine. Cette rareté rehausse son prix qui est de 695 euros actuellement.

: Comme son surnom l’indique cette pièce possède deux cotés face ce qui sors du commun dans le domaine. Cette rareté rehausse son prix qui est de 695 euros actuellement. La 2 euros Saint-Marin : Pièce créée en 2004, la 2 € Saint-Marin est la plus recherchée lorsque l’on visite cette ville. Il s’agit d’une relique spéciale qui commémore un historien et numismate italien du nom de Bartolomeo Borghesi. Selon son état, cette pièce peut valoir entre 200 et 300 euros.

: Pièce créée en 2004, la 2 € Saint-Marin est la plus recherchée lorsque l’on visite cette ville. Il s’agit d’une relique spéciale qui commémore un historien et numismate italien du nom de Bartolomeo Borghesi. Selon son état, cette pièce peut valoir entre 200 et 300 euros. La relique 1 euro Monaco : Les pièces d’un euro de la principauté de Monaco valent souvent assez cher. Mais deux d’entre elles sont très recherchées en l’occurrence celle frappée en 2006 et celle éditée en 2011. Leur valeur dépasse désormais les cent euros. Ainsi, la pièce de 2011 vaut 120 euros et celle de 2006 115 euros.

: Les pièces d’un euro de la principauté de Monaco valent souvent assez cher. Mais deux d’entre elles sont très recherchées en l’occurrence celle frappée en 2006 et celle éditée en 2011. Leur valeur dépasse désormais les cent euros. Ainsi, la pièce de 2011 vaut 120 euros et celle de 2006 115 euros. Autres Pièces ayant de la valeur : La pièce 1 centime Monaco, La 2 centimes Vatican, La 2 centimes Monaco et La 2 euros Vatican. Toutes ces pièces ont été estimés à des sommes avoisinant les centaines d’euros.

Pour bien débuter une collection, il est conseillé de ne pas trop en faire. Cela pourrait vous décourager. Vous devez donc vous fixer un but précis avant de vous lancer. Cela en choisissant bien ce que vous voulez accumuler et aussi la période dans laquelle ces reliques ont été frappé.

Sachez qu’une collection est généralement proportionnelle à différents facteurs. Ces éléments sont inhérents au collectionneur piece de monnaie. Ce sont l’engouement, le rythme de vie et l’enveloppe que le collectionneur de piece rare souhaite y affecter.

Pour devenir un bon expert en pièces anciennes, il faut vous munir d’outils adéquats et savoir les utiliser pour ne pas détruire les pièces. Vous devez être capable d’identifier la monnaie ou le billet avec précision. Ensuite, à l’aide d’un catalogue numismatique, ou philatélique pour les timbres, et avec une bonne loupe, vous pouvez expertiser une pièce.