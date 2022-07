Il existe une grande variété d’actifs dans lesquels vous pouvez miser des fonds. Parmi ces innombrables actifs, il en existe de particuliers. Les Pièces d’Or figurent en bonne place dans ces actifs spéciaux, ce qui justifie notre intérêt à leurs propos. Lisez donc cette étude que nous vous proposons pour en savoir davantage.

Contactez un expert en numismatique – Pour acheter une Piece d’Or, vous devez aller dans la boutique d’un expert en Or & Argent ou en numismatique. Recherchez la catégorie de pièce rare – Dans la boutique physique ou en ligne, vous devez chercher la pièce que vous désirez. Sélectionnez votre pièce rare – Lorsque vous faites le choix de l’expert, vous pouvez passer au peigne fin le catalogue de ce dernier. Négociez le prix et concluez le contrat – Une liste de prix standard n’existe pas pour encadrer la vente des pièces rares. Cependant, tous les jetons possèdent un seuil.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Acheter des Pièces



Vous pouvez contacter le Comptoir National de l’Or. En effet, Le Comptoir National de l’Or est une organisation compétente du secteur de l’or depuis 1976. Cette organisation achète vos Pièces Rares en or et/ou reliques en or rapidement et en toute sécurité. A son niveau, vous pouvez revendre des reliques comme entre autres le Napoléon 20 Francs ou Louis d’Or, le Souverain George V, la Croix Suisse 20 Francs, le Krugerrand et bien d’autres pièces.

Le paiement se fait immédiatement après évaluation de votre pièce or. L’estimation est gratuite et sans engagement. Avant de vous décider à faire une vente pièce or, vous pouvez au préalable consulter la pièce d’or prix du jour et son cours. Si vous disposez des ressources en pièces d’or et souhaitez les revendre, vous pouvez aussi contacter les courtiers spécialisés en Or & Argent comme Godot & Fils.

Investir en Pièces d'Or



Quel est la Valeur ou le Prix d’une Pièce d’Or ?

La valeur des d’Or repose sur le prix du marché de l’or auquel s’ajoute une prime. Cette valeur totale est donc une résultante de :

La rareté de la pièce selon sa qualité supérieure, son millésime, son volume frappé, son atelier de frappe, son poids.

La balance entre l’offre et la demande de ladite pièce entre également en ligne de compte pour déterminer la valeur qu’elle aura.

Dans le cas où la prime d’une relique monétaire est nulle, cela signifie que la valeur de la pièce est égale à la valeur de son poids en or fin.









Quels Sont les Différents Types de Pièces d’Or ?

Il existe une grande diversité de Pièces Rares en Or chez les collectionneurs de pièces dans lesquelles vous pouvez investir. Toutefois, vous devez intégrer le ratio risque/bénéfice lors de votre acquisition. Ci-dessous se dressent la plupart de ces pièces :

20 Francs Napoléon

20 Francs Coq Marianne

Souverain Britannique

Krugerrand Afrique du Sud

La Relique 5 Dollars US

La Pièce 10 Florins

1. Le 20 Francs Napoléon

Encore appelé le Français ou encore Louis d’or, le 20 francs Napoléon est une pièce en or de 20 francs de 6.45161 g. Elle mesure 21 millimètres de diamètre et possède une épaisseur estimée à 1.3 millimètres. Cette pièce frappée de 1803 à 1898, elle a conservé́ une parfaite stabilité́ monétaire car le poids, la dimension et le titre n’ont jamais changé durant toute cette période. La Pièce d’Or Napoléon ou la pièce Louis d’or représente donc un placement idéal.

2. Le 20 Francs Coq Marianne

Il s’agit ici d’une pièce d’or très populaire qui a été frappée en France entre 1802 et 1917. C’est une excellente pièce d’or d’investissement car outre son look particulièrement esthétique, elle possède de multiples spécificités qui font d’elle l’une des pièces les plus convoitées au monde. Elle pèse 6,45 grammes pour 5,81 grammes d’or pur.

Elle dispose de plusieurs variantes à savoir la pièce 20 francs en or de 1907 coq, la pièce 20 francs en or de 1913 ou encore la pièce 20 francs en or de 1914 coq et Marianne. Elles détiennent par ailleurs des propriétés identiques. Elle mesure 21 millimètres de diamètre.

3. Le Souverain BritanniqueÂ

Cette pièce anglaise fait partie des pièces d’or les plus réputées au monde. Alter ego du 20 francs Napoléon, un investissement sur elle vous fera bénéficier de nombreux avantages. Il s’agit d’une pièce d’or avec une parfaite apparence, ce qui fait sa particularité.

Cette œuvre de Benedetto Pistrucci a un poids de 7,98 grammes pour une pureté de 22 carats. Il dispose d’un titrage de 916,7 °/oo d’or et est frappé depuis 1816. Le Souverain en or britannique possède un diamètre de 22mm et a l’avantage d’être une monnaie boursable facile à échanger.

Acheter des Pièces d'Or



4. Le Krugerrand d’Afrique du Sud

Frappée depuis 1967, la pièce en or Krugerrand est une pièce d’investissement mondialement connue et surtout très prisée. Elle fait au total 33,94 grammes dont 31 103 grammes d’or fin, avec un diamètre de 32 mm. Elle bénéficie d’une épaisseur de 2,64 mm, pour un titrage en or de 916,7 °/oo.

Sa frappe se décline en once, ½ once, ¼ d’once et 1/10 d’once. La pièce en or Krugerrand est un produit dont la valeur change constamment. Aussi faut-il faire savoir que sa valeur est liée aux évolutions du cours de l’or. Le Krugerrand peut faire l’objet de spéculation sen bourse.

5. Le 5 Dollars US

Encore nommé le half eagle, le 5 dollars US en or est la première pièce d’or à avoir été proposée au marché Américain. Frappée de 1795 à 1907, cette relique monétaire est l’une des rares pièces Américaines à avoir été frappée dans tous les ateliers de frappe des États-Unis.

Cette dernière reste la pièce la plus vendue de toute l’histoire américaine. Elle vous procure moult avantages à savoir qu’elle est échangeable dans le monde entier, elle jouit d’une fiscalité avantageuse, son prix est indexé sur le dollar et elle est d’une rareté quantitative probante ce qui est la rend très désirée.

6. Le 10 Florins

Egalement connue sous l’appellation du 10 Gulden Or, la pièce de 10 Florins remplaçait le Ducat au début du XIXème siècle et est originaire des Pays-Bas. Cette relique est titrée de 900 pour 1000 en or pur tout en possédant un diamètre de 22 mm. Le poids du 10 Florins or est de 6,72 grammes.

Frappée de 1875 à 1933, la pièce de 10 Florins existe sous 5 effigies telles qu’une de Guillaume III et quatre de Whilelmine à différents âges. Vous devez savoir que la valeur de cette pièce n’est pas stable si vous souhaitez l’acquérir. Il vous faudra donc bien réfléchir et connaître la période idéale dans laquelle la prendre.









Existe-t-il des Alternatives à ces Pièces en Or ?

Oui, bien sûr. En effet, il est possible de se procurer d’autres Pièce Ancienne en Or parfaitement rentables. Il s’agit par exemple du Reichmark, du 20 francs Suisse, de l’American Eagle, de l’Elisabeth II, du Maple leaf, du Vreneli ou encore du 50 Pesos. Ces reliques monétaires sont également de très bons investissements, surtout si vous optez pour une revente sur le marché étranger.

Toutefois, il existe une règle impérative à laquelle vous devez veiller. Lors de votre achat pièces d’or, la qualité boursable doit être vérifiée. Afin de la faire, vous pouvez vous servir du sachet scellé qui vous sera remis suite à une demande simple. Ce scellé vous garantit de la qualité boursable de vos pièces. Vous pouvez également vérifier que la mention pièce boursable est inscrite sur votre facture.

Acheter des Lingots d'Or



Où Acheter des Pièces d’Or En 2022 ?

Les maisons de collection : Le premier recours que nous vous recommandons est les maisons de collection. Ces maisons de collection sont nombreuses. Afin de facilement, correctement et directement vous orienter, faites des recherches sur internet. Il existe également des maisons de collection qui se spécialisent dans les transactions de types particuliers de pièces d’or (elles ne disposent que d’une pièce d’or qu’elles proposent).

Les courtiers : s’agissant d’un investissement, le recours aux brokers est également une alternative sérieuse pour acheter des pièces d’or. En effet, ces derniers sont des intermédiaires financiers qui agissent dans votre intérêt et vous mettent en relation avec vos produits voulus sur le marché.

Les sociétés numismatiques : ces dernières parcourent l’histoire à la recherche des reliques monétaires du passé. Elles peuvent dénicher des pièces d’or de par l’histoire. Vous rapprocher de ces sociétés vous donnera un aperçu des pièces les plus anciennes et donc les plus rares afin d’y investir.









Quelles Sont les Pièces d’Or à Acheter ?

Ce sont les pièces de la catégorie “Or d’Investissement”. L’achat de ces pièces d’or est parfaitement codifié par l’administration fiscale au niveau européen. Il est fortement conseillé de vous mettre dans la peau d’un investisseur dans le cas où vous désirez varier votre épargne. Vos priorités devront différer de celle d’un collectionneur ou d’un numismate.

Quels sont les Critères Définissant une Pièce d’Or d’Investissement ?

Pour appartenir à cette catégorie, les pièces devront posséder les 4 caractéristiques suivantes :

Être en parfait état de conservation ; Avoir une pureté égale ou supérieure à 900°/oo ; Avoir été frappées avant 1800 ; Avoir eu un cours légal par le passé dans le pays d’émission. Il faut que la pièce soit boursable pour être frappée de l’étiquette or d’investissement.

En effet, une pièce est dite boursable lorsque les marchés lui octroient une prime fondée sur sa rareté et des critères de qualité. La valeur d’une pièce d’or non boursable correspond au contraire à la valeur de l’or qu’elle contient, sans prime ajoutée. Les pièces de monnaie non boursables regroupent les pièces d’or : Dégradées ; Numismatiques ; Modernes, ou celles n’offrant pas l’effigie requise.

Investir en Pièces d'Or



Quelles Prédispositions Observer pour Acquérir ces Pièces d’Or ?

En votre qualité d’investisseur, vous devez être vigilant au scellé de la pièce d’or ou du lingot. Le bon conditionnement à la livraison évite les rayures, ce qui peut engendrer des abattements. Le numéro de ladite pièce doit être notifié sur la facture qui vous est délivrée.

Afin d’éviter les mauvaises surprises au moment de vos achats, il est conseillé de vous rapprocher impérativement d’un interlocuteur de confiance. Le Comptoir National de l’Or garantira la fiabilité et la transparence de votre transaction.









Quels sont les Avantages à investir dans les Pièces d’Or ?