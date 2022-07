Les Pièces 20 Francs Or font partie des monnaies de la France sur lesquelles vous pouvez investir pour un bon rendement. Cependant, vu la diversité des monnaies françaises qui existent, il est nécessaire d’avoir toutes les informations sur une pièce avant d’y investir. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur les Pièces 20 Francs Or.

Contactez un expert en numismatique – Pour acheter 20 Francs Or, vous devez aller dans la boutique d’un expert en Or & Argent ou en numismatique. Recherchez la catégorie de pièce rare – Dans la boutique physique ou en ligne, vous devez chercher la pièce que vous désirez. Sélectionnez votre pièce rare – Lorsque vous faites le choix de l’expert, vous pouvez passer au peigne fin le catalogue de ce dernier. Négociez le prix et concluez le contrat – Une liste de prix standard n’existe pas pour encadrer la vente des pièces rares. Cependant, tous les jetons possèdent un seuil.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Pourquoi Investir dans La Pièce 20 Francs Or Française ?

La pièce 20 francs or est la première monnaie française ayant eu beaucoup de succès en Europe. La Pièce Rare 20 Francs Or est donc très connue et recherchée par les Français. Le 20 francs or fut une monnaie française depuis 1803 jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. En général, la pièce 20 francs or est recherchée.

D’ailleurs la plupart des pièces d’or échangées en France sont les pièces 20 francs or. Pendant le XIXe siècle, la pièce 20 francs or a faite de l’économie française une belle réussite. Ces pièces constituent un excellent moyen d’investissement pour avoir des bénéfices à long terme.

Quelles sont les Différentes Pièces 20 Francs Or ?

Les pièces 20 francs or ont fait leur apparition entre 1803 et 1914. Il existe plusieurs types de pièces 20 francs or. Toutefois, toutes ces pièces ne sont pas négociables en bourses. Les pièces de 20 francs or sorties avant 1952 constituent pour la plupart des pièces de collection.

1. Les Pièces 20 Francs Or avant 1852

la pièce 20 francs Bonaparte Premier Consul créé de l’an XI à l’an XII

créé de l’an XI à l’an XII les différentes pièces Napoléons qui ont fait leur apparition durant l’an XII à 1815

la pièce Louis XVIII apparue entre 1814 et 1815

la pièce 20 francs LONDRES de 1815

la pièce Louis XVIII, tête nue apparue entre 1816 et 1824

la pièce 20 francs Charles X, tranche cannelée de 1830

les pièces 20 francs Louis-Philippe de 1830 et 1831

la pièce 20 francs Louis-Philippe, Domard de 1832 et 1848

la pièce Génie 2 e République apparue entre 1848 et 1849

République apparue entre 1848 et 1849 la pièce Cérès 2 e République apparue entre 1849 et 1851

République apparue entre 1849 et 1851 la pièce 20 francs suisse.

2. Les Pièces 20 Francs Or après 1852

Les pièces 20 francs or après 1852 sont :

les pièces 20 francs or Napoléon III, tête nue frappées entre 1853 et 1860

les pièces Napoléon III, tête laurée apparues entre 1861 et 1970

les pièces 20 francs or Génie 3e République de 1871 et 1898

les pièces 20 francs or Coq entre 1898 et 1914

les pièces 20 francs suisse entre 1897 et 1949.









Quelles sont les Pièces 20 Francs Or d’Investissement ?

20 Francs Napoléon ou Louis d’Or : Pièce d’or française créée le 20 mars 1803 sous le règne de Napoléon Bonaparte Premier Consul jusqu’au début de la Première Guerre mondiale.

Pièce d’or française créée le 20 mars 1803 sous le règne de Napoléon Bonaparte Premier Consul jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. 20 Francs Suisse : Pièce d’or française encore appelée tête d’Helvetia ou Franc Vrenelli.

Pièce d’or française encore appelée tête d’Helvetia ou Franc Vrenelli. 20 Francs Marianne Coq : Pièce de monnaie française emblématique.

Pourquoi Vendre Les Pièces 20 Francs Or ?

Pourquoi Vendre 20 francs Napoléon ? – Lorsque vous achetez la pièce 20 francs Napoléon, vous pouvez en tirer un important bénéfice lors de la vente. Il s’agit donc de faire des bénéfices par la spéculation.

– Lorsque vous achetez la pièce 20 francs Napoléon, vous pouvez en tirer un important bénéfice lors de la vente. Il s’agit donc de faire des bénéfices par la spéculation. Pourquoi Vendre 20 francs Suisse ? – La pièce 20 francs Suisse est facilement liquidable sur le marché. La pièce 20 francs Suisse peut être échangée aussi bien dans votre pays qu’à l’international sur les Brokers spécialisés Or & Argent .

– La pièce 20 francs Suisse est facilement liquidable sur le marché. La pièce 20 francs Suisse peut être échangée aussi bien dans votre pays qu’à l’international sur les Brokers spécialisés . Pourquoi Vendre 20 francs Coq et Marianne ? – Les pièces 20 francs or Marianne Coq sont récentes et n’ont pas été mises en circulation. De ce fait, ces pièces sont encore en bon état et non abimées. Vous pouvez donc les vendre à bon prix sans craindre de perte.

Les pièces d’or 20 francs mesurent en général 21 mm et pèsent 6,45 g. Toutes ces pièces ont la valeur 20 francs sur l’une de leurs faces. De plus, les pièces 20 francs or comportent 90 % d’or pur de 5,805 g. Voici quelques caractéristiques de quelques Pièces 20 Francs Or.

1. Caractéristiques des Pièces 20 Francs Napoléon Or

Pièces 20 Francs Or Napoléon III Tête Nue Frappées Entre 1853 et 1860

La pièce 20 francs or Napoléon III est encore appelée Louis d’or ou Pièce d’Or Napoléon. Elle est constituée de 5,80644 g d’or pur. Sur l’avers de cette pièce est gravée l’image du roi Napoléon III orienté vers la droite. La désignation tête nue provient du fait que la tête du roi Napoléon ne soit pas coiffée.

En dessous de la pièce est gravé « BARRE », le nom du graveur. Sur le revers, la valeur 20 francs de la pièce y est gravée avec l’année de fabrication en dessous, deux branches de laurier et l’initiale de l’atelier de fabrication de la pièce.

Pièces Napoléon III Tête Laurée Apparues Entre 1861 et 1970

Sur l’avers, l’image de l’empereur Napoléon III est surmontée d’une couronne de laurier. C’est l’origine de la désignation 20 francs Napoléon tête laurée. L’indication EMPEREUR est gravée sur la droite, NAPOLÉON III à gauche et BARRE en dessous.

Sur le revers, on retrouve la désignation « Empire Français » qui encadre le spectre, la couronne, la main de la justice, l’aigle dans le blason, le manteau impérial. De même, la croix de chevalier de la légion d’honneur est gravée sous l’aigle avec l’initiale N. l’année de fabrication, la valeur 20 francs ainsi que l’initial de l’atelier de frappe y sont inscrits.

Lire aussi : Où Acheter de l’Or en 2022.

2. Caractéristiques des Pièces 20 Francs Suisse et Marianne Coq

Pièces 20 Francs Suisse Frappées Entre 1897 et 1949

Les pièces 20 francs suisse ont été fabriquées entre 1897 et 1949. Le 20 francs suisse a été lié au Napoléon Français pendant l’Union monétaire latine. Sur l’avers de la pièce, l’image d’un visage féminin avec l’inscription « Helvetica » au-dessus y est gravée.

Sur le revers de la pièce, on retrouve l’armoirie suisse représentée en croix, l’année de fabrication, l’initiale B et la valeur 20 francs de la pièce. La bordure de la pièce 20 francs suisse était constituée de 22 étoiles disposées sous forme de ruban jusqu’en 1985. Mais en 1847, l’indication « AD LEGEM ANNI » est représentée sur le bord de la pièce.

Pièces 20 Francs Or Marianne Coq Entre 1898 et 1914

Sur l’avers de la pièce 20 francs Marianne Coq, une image de profil de Marianne avec de longs cheveux y est gravée. L’inscription République Française est inscrite sous la forme d’un arc de cercle. Aussi, sur le contour de la pièce, se trouvent des stries.

Sur le revers, la devise de la France entoure l’image d’un Coq marchant vers la gauche. La valeur 20 francs de la pièce s’y trouve également. Les pièces 20 francs or 1907, 20 francs or1913 et 20 francs or 1914 ont des propriétés semblables.









Quelle est la Valeur des Pièces 20 Francs Or ?

Valeur de la pièce 20 francs Napoléon or – La pièce 20 francs Napoléon est encore appelée le Louis d’or 20 francs. Son prix unitaire est de 347 euros. De 10 à 49 pièces, le prix du Louis d’or 20 francs est de 347 euros. 100 à 499 pièces valent 346 euros. Le prix de 500 pièces Louis d’or ou plus est de 345 euros. Pour Acheter de l’Or , vous pouvez opter pour cette pièce.

or – La pièce 20 francs Napoléon est encore appelée le Louis d’or 20 francs. Son prix unitaire est de 347 euros. De 10 à 49 pièces, le prix du Louis d’or 20 francs est de 347 euros. 100 à 499 pièces valent 346 euros. Le prix de 500 pièces Louis d’or ou plus est de 345 euros. Pour , vous pouvez opter pour cette pièce. Valeur de 20 francs suisse or – Le prix d’une à 9 pièces et de 10 à 49 pièces de 20 francs suisse est de 348 euros. 50 à 99 pièces 20 francs suisse valent 347,50 euros. La valeur de 100 à 499 pièces de francs suisse est de 347 euros. 500 pièces et plus valent 346 euros.

or – Le prix d’une à 9 pièces et de 10 à 49 pièces de 20 francs suisse est de 348 euros. 50 à 99 pièces 20 francs suisse valent 347,50 euros. La valeur de 100 à 499 pièces de francs suisse est de 347 euros. 500 pièces et plus valent 346 euros. Valeur de la pièce 20 francs or Marianne Coq – La pièce 20 francs Marianne Coq vaut 350 euros pour 1 à 9 pièces et pour 10 à 49 pièces. La valeur de 50 à 99 pièces 20 francs or Marianne Coq est de 349,50 euros. 100 à 499 pièces 20 francs Marianne Coq valent 349 euros. 500 pièces et plus valent 348 euros. La valeur des pièces 20 francs or 1907 Coq Marianne, 20 francs or 1912 Coq et Marianne et 20 francs or 1914 Coq et Marianne est de 330 euros.

Quel est le Cours des Pièce 20 Francs Or ?

Cours de 20 francs Napoléon or – De janvier à mars 2022, le cours de la pièce 20 francs Napoléon est passé de 309 euros à 360 euros. Ensuite, la valeur de la pièce a légèrement baissé et est passée à 353 euros en fin juin. Le cours du 20 Francs Napoléon or au moment de la rédaction en juillet 2022 est de 348,90 euros avec une valeur intrinsèque de 317,24 euros et une prime de 8,75 %.

– De janvier à mars 2022, le cours de la pièce 20 francs Napoléon est passé de 309 euros à 360 euros. Ensuite, la valeur de la pièce a légèrement baissé et est passée à 353 euros en fin juin. Le cours du 20 Francs Napoléon or au moment de la rédaction en juillet 2022 est de 348,90 euros avec une valeur intrinsèque de 317,24 euros et une prime de 8,75 %. Cours de 20 francs suisse – De janvier à mars 2022, la valeur de 20 francs suisse est passée de 300 euros à 350 euros. En avril 2022, il a atteint 360 euros. Le cours du 20 francs suisse est de 348,90 euros en juillet 2022 avec une valeur intrinsèque de 316,54 euros et une prime de 9,31 %.

– De janvier à mars 2022, la valeur de 20 francs suisse est passée de 300 euros à 350 euros. En avril 2022, il a atteint 360 euros. Le cours du 20 francs suisse est de 348,90 euros en juillet 2022 avec une valeur intrinsèque de 316,54 euros et une prime de 9,31 %. Cours de 20 francs Marianne Coq – De janvier à mars 2022 la pièce 20 francs Marianne Coq est passée de 309 euros à 350 euros. Le cours de la pièce 20 francs Marianne Coq à ce jour est de 345,10 euros avec une valeur intrinsèque de 316,12 euros et une prime de 10,08 %.









Pourquoi Acheter Autres Pièces 20 Francs Or ?