Le Louis d’or est une pièce de monnaies françaises instaurée par le roi Louis XIII en 1640. Cette appellation découle de l’image du roi Louis sur l’avers de la pièce. Le franc français a substitué la pièce Louis d’Or lors de la révolution puis, le Napoléon a fait son apparition. Avec la multitude de monnaies françaises, il est nécessaire d’avoir toutes les informations sur le Louis d’or avant d’y investir.

Contactez un expert en numismatique – Pour acheter Louis d’Or, vous devez aller dans la boutique d’un expert en Or & Argent ou en numismatique. Recherchez la catégorie de pièce rare – Dans la boutique physique ou en ligne, vous devez chercher la pièce que vous désirez. Sélectionnez votre pièce rare – Lorsque vous faites le choix de l’expert, vous pouvez passer au peigne fin le catalogue de ce dernier. Négociez le prix et concluez le contrat – Une liste de prix standard n’existe pas pour encadrer la vente des pièces rares. Cependant, tous les jetons possèdent un seuil.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Acheter des Pièces



Où Vendre La Pièce Louis d’Or ?

Vente à une banque – Vous pouvez vendre vos Louis d’or à une banque, mais elle applique des commissions pas très avantageuses pour la vente. La banque ne prend que les pièces de monnaie en bon état. De plus, la banque ne fournit pas assez de liquidités.

Vous pouvez vendre vos Louis d’or à une banque, mais elle applique des commissions pas très avantageuses pour la vente. La banque ne prend que les pièces de monnaie en bon état. De plus, la banque ne fournit pas assez de liquidités. Vente à un bijoutier — Avec un bijoutier, la transaction s’effectue rapidement. Il suffit juste d’aller dans une bijouterie et échanger vos Pièces Rares ou votre Louis d’or contre de l’argent. Toutefois, toutes les bijouteries ne s’y connaissent pas en Louis d’or et peuvent vous donner une somme inférieure à la valeur de vos pièces.

— Avec un bijoutier, la transaction s’effectue rapidement. Il suffit juste d’aller dans une bijouterie et échanger vos ou votre Louis d’or contre de l’argent. Toutefois, toutes les bijouteries ne s’y connaissent pas en Louis d’or et peuvent vous donner une somme inférieure à la valeur de vos pièces. Vente à une boutique spécialisée – La majorité des boutiques dispose d’un site web pour vendre vos pièces. Ainsi, pour vendre vos pièces Louis d’or, vous pouvez consulter la boutique en ligne en Or & Argent Godot & Fils. Cette boutique rachète tout ce qui est en or et les pièces de monnaie en argent à un prix abordable sur le marché et en toute sécurité. C’est la meilleure alternative pour vendre vos pièces de monnaie en or.

Acheter des Lingots d'Or



Pourquoi Acheter Louis d’Or ?

Rentable sur le long terme et facile à revendre – La pièce Louis d’or est constituée de 900 millièmes d’or. Ce qui représente un investissement rentable sur le long terme. Le Louis d’or est assez facile à revendre, car elle est célèbre à l’internationale.

La pièce Louis d’or est constituée de 900 millièmes d’or. Ce qui représente un investissement rentable sur le long terme. Le Louis d’or est assez facile à revendre, car elle est célèbre à l’internationale. Cours du Louis d’Or constamment en hausse – Depuis le milieu des années 2000, le prix du Louis d’or est en pleine croissance. Malgré quelques baisses de la valeur du Louis d’or, sa tendance est haussière. De cette manière, la valeur de la pièce Louis d’or a augmenté de 108 % entre 2014 et 2022. Ainsi, la valeur du Louis d’or est passée de 174 euros à 363 euros.

Depuis le milieu des années 2000, le prix du Louis d’or est en pleine croissance. Malgré quelques baisses de la valeur du Louis d’or, sa tendance est haussière. De cette manière, la valeur de la pièce Louis d’or a augmenté de 108 % entre 2014 et 2022. Ainsi, la valeur du Louis d’or est passée de 174 euros à 363 euros. Diversification des placements avec le Louis d’Or – Par ailleurs, vous pouvez investir dans le Louis d’or pour diversifier vos placements. En effet, l’investissement dans une monnaie française est reconnu pour sa fiabilité. Le placement dans l’or est moins dépendant des politiques financières et monétaires. Acheter une pièce Louis d’or vous assure une sécurité et plus de bénéfice.

Pourquoi Vendre Louis d’Or ?

La vente d’un Louis d’or peut vous rapporter plus de bénéfice que le prix d’achat. Vendre un Louis d’or peut donc vous être très rentable et augmenter votre capital. De cette manière, vous pouvez investir dans le Louis d’or et penser ensuite à le revendre. Si vous souhaitez vendre vos monnaies Louis d’or, vous pouvez attendre quelques années pour que la valeur augmente.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Acheter des Pièces



Quelles Sont les Différentes Monnaies Louis d’Or ?

Les Louis d’or sont les pièces Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI en or. Dans le langage commun, les Louis d’or sont constitués de toutes les pièces de monnaie en or comme les pièces du roi Napoléon I, Napoléon 3, Louis XVIII, 20 Francs Louis-Philippe, 20 Francs or du Génie, 20 Francs Or Marianne Coq, 20 Francs Charles X, 20 Frans or Cérès.

En 1640, Louis XIII réforme le système monétaire français pour stabiliser la monnaie. Le roi Louis d’or a créé trois différents types de Louis d’or :

Le Louis d’or ou demi-Louis équivaut à l’ancien écu avec un diamètre de 25 mm et un poids de 6,75 g.

équivaut à l’ancien écu avec un diamètre de 25 mm et un poids de 6,75 g. Le Double Louis d’or ou Louis mesure 28,5 mm de diamètre et pèse 13,47 g.

mesure 28,5 mm de diamètre et pèse 13,47 g. Le Quadruple Louis d’or ou Double-Louis mesure 35 mm de diamètre et pèse 26,88 g.

Dans le langage courant, le Louis d’or se confond à la pièce Napoléon 20 francs qui est une monnaie française instaurée par le roi Napoléon. Le demi-Louis d’or ou Louis d’or 10 Francs représente la pièce Napoléon 10 Francs. Retenez surtout que le Louis d’or est l’appellation de toutes les monnaies en or frappées entre 1640 et 1792.

Acheter des Pièces d'Or



De manière générale, pour Acheter de l’Or ou reconnaitre une pièce authentique, vous pouvez mesurer ses dimensions et son poids. Les pièces Louis d’or mesurent entre 20 et 25 mm de diamètre et pèse entre 6 et 7 grammes d’or. Elles diffèrent des autres monnaies françaises par la mention de valeur et l’appartenance à l’ancien régime. En voici quelques-unes.

Louis d’Or du Roi Louis XIII

Louis d’Or du Roi Louis XIV

Louis d’Or du Roi Louis XV

Louis d’Or du Roi Louis XVI

Louis d’Or de 10 Francs

Louis d’Or de 20 Francs

1. Le Louis d’Or du Roi Louis XIII

La pièce Louis d’or du roi Louis XIII a été frappée en 1641. Elle mesure 25 mm de diamètre et pèse 6,752 g. Sur l’avers de la pièce est gravée la tête du roi Louis XIII orientée vers la droite avec l’indication LVD XIII DG — FR ET NAV REX. Cette indication signifie « Louis XIII, roi de France et de Navarre par la grâce de Dieu ».

Sur le revers de la pièce est gravée des lettres L formant une croix. Aux extrémités de la croix se trouvent des couronnes avec des fleurs de Lys entre chacune d’elles. Au centre de la croix est gravé l’initial de l’atelier dans un cercle. L’indication CHRS REGN VINC IMP qui signifie « Le Christ règne, vainc et commande » y est gravée.

2. Le Louis d’Or sous le Roi Louis XIV

Louis d’or sous le roi Louis XIV a été frappé en 1669. Elle pèse 6,75 grammes et a un diamètre de 25 mm. Sur l’avers, la tête du roi Louis XIV y est gravée avec les mêmes indications que son prédécesseur.Le revers de la pièce du roi Louis XIV est semblable à la pièce du roi Louis XIII.

3. Le Louis d’Or du Roi Louis XV

Le Louis d’or du roi Louis XV créé en 1726 pèse 8,16 grammes et a un diamètre de 24 mm. Sur l’avers de la pièce se trouve l’image du roi Louis XV orientée vers la gauche avec l’inscription LVD XV DG-FR ET NAV REX.

Sur le revers, la croix constituée de 4 doubles L avec une couronne à chaque extrémité, est remplacée par des écus de formes ovales avec une couronne. Cependant, sur cette pièce, l’initiale de l’atelier de frappe se retrouve à la partie inférieure.

4. Le Louis d’Or sous le Roi Louis XVI

Le Louis d’or du roi Louis XVI comporte l’image de Louis XVI orientée vers la gauche avec les indications « LUDOV XVI D G FR ET NAV REX » qui veut dire « Louis XVI, par la grâce de Dieu Roi de France et Navarre ». L’initiale de l’atelier de frappe se retrouve en dessous du buste. Sur le revers, l’inscription « CHRS REGN VINC IMP » qui veut dire « Le Christ règne, vainc et commande » y est inscrit.

5. Le Louis d’Or 10 Francs

Le demi-Louis d’or ou Louis d’or 10 Francs frappé entre 1861 et 1870 est composé de 3,22 grammes d’or avec un diamètre de 17,2 mm. La taille et le poids du demi-Louis d’or le rend très accessible.

Sur l’avers de la pièce se trouve l’image de l’empereur Napoléon 3 avec une signature du graveur. Sur le revers, la valeur de la pièce, l’année de frappe et une couronne de chêne y sont inscrites. Aussi, les inscriptions « Empire Français » et une initiale du lieu de fabrication y sont gravées.

6. Le Louis d’Or 20 Francs

Le louis d’or 20 Francs pèse 6,45 g et mesure 21 mm de diamètre. Il est formé de 5,805 g d’or pur. La pièce Louis d’or Napoléon 20 Francs Tête Laurée a été frappée entre 1861 et 1870. Par contre, le Louis d’or 20 Francs à Tête nue a été frappé entre 1853 et 1860. L’inscription « Dieu protège la France » sont inscrites sur la tranche de la pièce.

Les Louis d’or des rois XIII, XIV, XV, XVI ont été fondu en lingot d’or du fait de la baisse d’investissement de ces pièces en or. Ce qui en fait des monnaies rares. Ces dernières sont plus convoitées par les collectionneurs.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Acheter des Pièces



Quelles est le Cours du Louis d’Or ?

Cours du Louis d’or 10 Francs – Le cours du demi-Louis d’or était à environ 180 euros en janvier 2022. En avril 2022, le cours du Louis d’or 10 Francs était de 195 euros environ. Le cours du Louis d’or depuis la fin du mois de juin à ce jour est de 208 euros avec une valeur intrinsèque de 160,45 euros et une prime de 17,48 %.

– Le cours du demi-Louis d’or était à environ 180 euros en janvier 2022. En avril 2022, le cours du Louis d’or 10 Francs était de 195 euros environ. Le cours du Louis d’or depuis la fin du mois de juin à ce jour est de 208 euros avec une valeur intrinsèque de 160,45 euros et une prime de 17,48 %. Cours du Louis d’or 20 Francs — la valeur du Louis d’or 20 Francs a baissé durant des années jusqu’au milieu des années 2000 où il a commencé à augmenter. En janvier 2021, le cours du Louis d’or était à 304,9 euros. En janvier 2022, Louis d’or a augmenté et a atteint 308,90 euros. En avril 2022, le cours du Louis d’or était à 338 euros. Depuis le début du mois de juillet 2022, le cours du Louis d’or varie entre 347 euros et 349 euros.

Investir en Pièces d'Or



Quel est le Prix d’un Louis d’Or ?

Prix variable d’un Louis d’or – Le prix d’une pièce Louis d’or varie en fonction de son année de frappe, de son état, de son poids, de sa rareté et de l’endroit où il a été forgé. Néanmoins, la valeur du Louis d’or ne peut être inférieure à celle de l’or qu’elle contient. Lorsque la pièce est plus vieille, elle a une plus grande valeur. Le Louis d’or constitue une importante richesse au cours des générations.

Le prix d’une pièce Louis d’or varie en fonction de son année de frappe, de son état, de son poids, de sa rareté et de l’endroit où il a été forgé. Néanmoins, la valeur du Louis d’or ne peut être inférieure à celle de l’or qu’elle contient. Lorsque la pièce est plus vieille, elle a une plus grande valeur. Le Louis d’or constitue une importante richesse au cours des générations. Prix du Louis d’or 10 Francs — le Louis d’or 10 Francs peut être acheté par unité ou en plus grandes quantités. Vous pouvez acheter 1 à 9 pièces à 191 euros, 10 à 49 pièces à 190,50 euros, 50 à 99 pièces à 189,50 euros, 100 pièces et plus à 188,50 euros. La valeur du Louis d’or 10 Francs tête nue varie en fonction de sa prime et du cours de l’or.

— le Louis d’or 10 Francs peut être acheté par unité ou en plus grandes quantités. Vous pouvez acheter 1 à 9 pièces à 191 euros, 10 à 49 pièces à 190,50 euros, 50 à 99 pièces à 189,50 euros, 100 pièces et plus à 188,50 euros. La valeur du Louis d’or 10 Francs tête nue varie en fonction de sa prime et du cours de l’or. Prix du Louis d’or 20 Francs – Vous pouvez acheter cette relique de 20 Francs Or de 1 à 9 pièces avec 349 euros, 10 à 49 pièces avec 349 euros, 50 à 99 pièces avec 348,50 euros, 500 pièces et plus à 347 euros.

– Vous pouvez acheter cette relique de 20 Francs Or de 1 à 9 pièces avec 349 euros, 10 à 49 pièces avec 349 euros, 50 à 99 pièces avec 348,50 euros, 500 pièces et plus à 347 euros. Un prix avoisinant 1500 Euros – Un Louis d’or du roi Louis XIII peut valoir jusqu’à 1500 euros. Leur rareté sur le marché constitue donc une belle opportunité d’avoir des bénéfices en investissant dans l’achat d’un Louis d’or. Plus la pièce est rare, plus elle est chère. Un Louis d’or rare peut aller à 20 000 euros. Il en est de même pour les Louis d’or avant Louis XVI. Ces monnaies françaises sont de plus en plus recherchées de nos jours par les numismates.









5/5 Fournisseur de Lingots Livraison : Sécurisée & Discrète Or Physique : Lingots & Pièces Moyens de Paiement : Carte Bancaire, Chèque, Virement Taxe sur les Plus Values : 0% après 22 ans Acheter des Lingots

Acheter des Pièces



Faut-il Investir dans Le Louis d’Or En 2022 ?

Oui, il le faut ! Les Louis d’or font partie des monnaies françaises les plus connues au monde. L’investissement dans le Louis d’or constitue alors un placement sûr et stable, car l’or est reconnu pour son éternelle valeur refuge.

En effet, durant les crises économiques, les pièces Louis d’or conservent leur valeur intrinsèque. De même, ces pièces sont facilement utilisées pour effectuer de petits échanges en comparaison aux lingots d’or. La valeur du Louis d’or est en pleine croissance. Il faut donc investir dans le Louis d’or dès maintenant.

Faut-il Acheter de l’Or aussi en 2022 ?