PIXXSTASY : ce projet NFT engager contre la Drogue

De nombreux projets ont utilisé les NFT pour soutenir une noble cause, de l’émancipation des femmes à la conservation de la nature, etc. Le dernier venu dans cet espace “NFTs for social good” est PIXXTASY.

Ce projet caritatif utilise essentiellement les NFT et la technologie blockchain pour lutter contre la toxicomanie et faciliter la réhabilitation. Examinons de plus près le projet NFT de PIXXTASY et son fonctionnement.

Qu’est-ce que PIXXTASY ?

PIXXTASY est un projet de NFT visant à soutenir des associations de lutte contre la drogue. Les dessins des NFT s’inspirent des drogues du monde réel. Souvent, les formes des drogues réelles sont influencées par des icônes de la culture pop ou des logos de grandes marques.

Par conséquent, PIXXTASY suivra également un processus créatif similaire. De cette façon, le projet vise à sensibiliser davantage à l’apparence des drogues illégales et aux dangers de consommer des contenus inconnus qu’elles contiennent.

Qui a créé PIXXTASY ?

PIXXTASY est l’idée de Zoltán Egri, qui a surmonté une toxicomanie de deux ans. Depuis lors, il milite activement contre la consommation de drogues. Sa passion pour cette cause, les crypto monnaies et la technologie blockchain ont donné naissance au projet PIXXTASY NFT.

À la base, le projet reconnaît à quel point le chemin vers la guérison de la toxicomanie est long et complexe. Par conséquent, il soutient les centres de réadaptation et les ONG qui contribuent à la lutte contre la toxicomanie. Cela est d’autant plus utile que ces centres ont longtemps lutté pour s’établir dans les communautés en ligne.

Le projet compte de nombreux partenaires

Tout d’abord, le projet PIXXTASY NFT est rejoint par Edvard Bene, PDG de KingIT Solutions, en tant que conseiller en développement commercial. La société et Bene travaillent en étroite collaboration avec le projet pour le développement du site Web, le marketing et le développement du NFT. KingIT Solutions a une grande expérience de la conception d’applications mobiles et Web, de sites Web et de boutiques en ligne.

En outre, le projet s’est associé à BSW, un groupe de hip-hop hongrois. Ce groupe de rap composé de deux membres a plus de 12 ans d’expérience dans l’industrie musicale. Ils collaborent désormais avec PIXXTASY pour promouvoir sa campagne anti-drogue.

Notamment, la BSW a une audience massive de plus de 20 millions d’utilisateurs. De ce fait, le projet espère que le groupe pourra faire passer son message aux masses et éduquer ses téléspectateurs sur les dangers de l’abus de drogues.

Enfin, PIXXTASY s’est également associé à une série de projets caritatifs hongrois et allemands pour soutenir leurs initiatives.

Tout bien considéré, PIXXTASY est un projet innovant à surveiller cette année. Pour en savoir plus sur le projet, consultez son site Web. Assurez-vous de suivre le projet sur Twitter et Instagram pour toutes les dernières mises à jour. Vous pouvez également rejoindre son serveur Discord.