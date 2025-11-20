34% wzrost dla Las Vegas Sands? Odkryj tę okazję inwestycyjną!

Branża gier i rozrywki przeżywa rozkwit, a doświadczeni inwestorzy starają się wykorzystać ten trend. Tu właśnie pojawia się Las Vegas Sands (LVS), gigant branży posiadający oddziały w Makau, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Oto dlaczego akcje tej spółki mogą okazać się okazją inwestycyjną, której nie można przegapić.

Principaux punkty à retenir :

  • Ożywienie turystyki w Chinach napędza wzrost LVS w Makau
  • Gwałtowny wzrost liczby milionerów w Chinach zwiększa popyt na kasyna
  • Branża gier w Makau prognozuje wzrost o 5-15% w 2025 r.
Możliwość inwestycji do wykorzystania

Kup akcje Las Vegas Sands (LVS) stanowi obiecującą okazję inwestycyjną z kilku powodów. Po pierwsze, oczekuje się, że ożywienie turystyki w Chinach wpłynie pozytywnie na poprawę wyników biznesowych spółki w Makau. Ponadto, Rosnąca liczba milionerów w Chinach zwiększa popyt na kasyna, czynnik korzystny dla LVS.

Analitycy z S&P Global przewidują, że branża gier w Makau odnotuje znaczny wzrost w 2025 r., a przychody z rynku masowego wzrosną o 5–15 procent w porównaniu z 2019 r. Ta prognoza dobrze wróży LVS, które jest właścicielem kilku wiodących kurortów w regionie.

Obiecujące perspektywy finansowe

Zarząd Las Vegas Sands poinformował, że remont ośrodka The Londoner Macao, którego zakończenie planowane jest na początek 2025 r., jest przewidywany pomnóż wynik finansowy kompleksu razy 2 do 3z potencjalnym skorygowanym zyskiem EBITDA z nieruchomości na poziomie Od 1,0 do 1,5 miliarda dolarów rocznie.

Ponadto grupa planuje zmianę nazwy swojego słynnego hotelu Marina Bay Sands w Singapurze i wybudowanie nowego budynku na tym terenie. Oczekuje się, że inicjatywy te przyczynią się do zwiększenia wyników finansowych ośrodka, co pozwoli osiągnąć średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 7,1% do roku 2030.

Cele inwestycyjne:

  • Horyzont inwestycyjny: 9 miesięcy
  • Potencjał do hausse : +34% do 70 USD
  • Zatrzymanie straty: 44,5$

Jako bonus Las Vegas Sands oferuje regularnie odnawiany program skupu akcji i roczną dywidendę w wysokości 1,51%, wynagradzając w ten sposób akcjonariuszy.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

