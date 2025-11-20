Branża gier i rozrywki przeżywa rozkwit, a doświadczeni inwestorzy starają się wykorzystać ten trend. Tu właśnie pojawia się Las Vegas Sands (LVS), gigant branży posiadający oddziały w Makau, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Oto dlaczego akcje tej spółki mogą okazać się okazją inwestycyjną, której nie można przegapić.

Principaux punkty à retenir :

Ożywienie turystyki w Chinach napędza wzrost LVS w Makau

Gwałtowny wzrost liczby milionerów w Chinach zwiększa popyt na kasyna

Branża gier w Makau prognozuje wzrost o 5-15% w 2025 r.

Możliwość inwestycji do wykorzystania

Kup akcje Las Vegas Sands (LVS) stanowi obiecującą okazję inwestycyjną z kilku powodów. Po pierwsze, oczekuje się, że ożywienie turystyki w Chinach wpłynie pozytywnie na poprawę wyników biznesowych spółki w Makau. Ponadto, Rosnąca liczba milionerów w Chinach zwiększa popyt na kasyna, czynnik korzystny dla LVS.

Analitycy z S&P Global przewidują, że branża gier w Makau odnotuje znaczny wzrost w 2025 r., a przychody z rynku masowego wzrosną o 5–15 procent w porównaniu z 2019 r. Ta prognoza dobrze wróży LVS, które jest właścicielem kilku wiodących kurortów w regionie.

Obiecujące perspektywy finansowe

Zarząd Las Vegas Sands poinformował, że remont ośrodka The Londoner Macao, którego zakończenie planowane jest na początek 2025 r., jest przewidywany pomnóż wynik finansowy kompleksu razy 2 do 3z potencjalnym skorygowanym zyskiem EBITDA z nieruchomości na poziomie Od 1,0 do 1,5 miliarda dolarów rocznie.

Ponadto grupa planuje zmianę nazwy swojego słynnego hotelu Marina Bay Sands w Singapurze i wybudowanie nowego budynku na tym terenie. Oczekuje się, że inicjatywy te przyczynią się do zwiększenia wyników finansowych ośrodka, co pozwoli osiągnąć średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 7,1% do roku 2030.

Cele inwestycyjne:

Horyzont inwestycyjny: 9 miesięcy

Potencjał do hausse : +34% do 70 USD

: Zatrzymanie straty: 44,5$

Jako bonus Las Vegas Sands oferuje regularnie odnawiany program skupu akcji i roczną dywidendę w wysokości 1,51%, wynagradzając w ten sposób akcjonariuszy.

Aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnej okazji inwestycyjnej w akcje i fundusze ETF, nie wahaj się i zapisz się do naszej usługi. Portfel akcji, dzięki czemu otrzymasz ekskluzywne analizy i rekomendacje bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.