Le Sieć Tron ponownie trafił na pierwsze strony gazet w tym tygodniu dzięki imponującym wynikom. Dzienny wolumen obrotu stablecoinem Tether (USDT) na blockchainie Tron (TRX) właśnie przekroczył wolumen obrotu giganta kart kredytowych Visa, co stanowi ważny kamień milowy dla ekosystemu kryptowalut.

Spektakularna więź dla Tronu

Według najnowszych danych opublikowanych przez Lookonchain, 24-godzinny wolumen obrotu USDT na Tron osiągnął astronomiczną wartość 53 mld na początku tygodnia. Wynik ten oznacza wzrost o prawie 10% w ciągu dnia i, co najważniejsze, przekracza o 26% wolumen obrotów Visa wynoszący 42 miliardy dolarów.

Wiadomość ta miała natychmiastowy wpływ na rynek, powodując wzrost ceny Tron do Wzrost o 3,4% w ciągu tygodnia, co czyni go drugim co do wielkości wzrostem w tym okresie.

EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut EduBourse komentuje: „Występ Tron pokazuje rosnącą dojrzałość ekosystemu blockchain. Jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu, w której zdecentralizowane sieci zaczynają poważnie konkurować z tradycyjnymi graczami finansowymi. »

Rozwój sytuacji podnosi ważne pytania o przyszłość globalnych płatności i transferów wartości. Tron wyraźnie pozycjonuje się jako czołowy gracz na tym polu, oferując szybką i niedrogą alternatywę dla tradycyjnych systemów.

W miarę jak świat finansów będzie się rozwijał, ciekawie będzie obserwować, jak uznane instytucje zareagują na rosnącą popularność rozwiązań blockchain. Jedno jest pewne: ekosystem Tron udowodnił swoją zdolność do obsługi ogromnych wolumenów, torując drogę nowym możliwościom w świecie zdecentralizowanych finansów.