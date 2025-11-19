Statistiques du XRP
Rank: 42,0400 $Prix (BTC)Ƀ0.00002323Capitalisation Boursière122 777 064 352 $Volume6 553 111 413 $Variation 24h1.72%Offre Totale99 985 763 151 XRP
Ripple en Hausse
Le 20 janvier 2025, le prix du XRP a connu une hausse notable, atteignant 3,24 $ US, soit une augmentation de 4,18 % par rapport à la clôture précédente. Cette performance s’inscrit dans une tendance haussière amorcée depuis le début du mois, stimulée par des facteurs tels que la démission annoncée du président de la SEC, Gary Gensler, et l’optimisme entourant l’administration de Donald Trump. Ces événements ont renforcé la confiance des investisseurs, propulsant le XRP à des niveaux de prix inédits.
Ripple XRP crypto c’est quoi ?
Ripple (XRP) est une technologie basée sur la blockchain qui fonctionne comme un réseau de paiement numérique et une crypto-monnaie. Elle a été créée en 2012 par Ripple Labs, une entreprise basée aux États-Unis. Voici les aspects principaux de Ripple :
1. Technologie et réseau
Ripple n’est pas seulement une crypto-monnaie (XRP), mais aussi un système qui facilite les paiements internationaux rapides et à faible coût. Son objectif principal est de permettre des transactions financières plus rapides et plus efficaces entre les banques et autres institutions financières.
- Protocole RippleNet : Un réseau utilisé par les banques pour envoyer de l’argent à travers le monde, réduisant les délais et les frais liés aux transferts classiques.
- Utilisation de XRP : La crypto-monnaie XRP peut servir de « monnaie intermédiaire » pour échanger différentes devises dans le réseau RippleNet.