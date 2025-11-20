Zalecane działanie: Global Blue, Królewska droga do strefy bezcłowej

„Światowy rynek wolnego handlu podatkowego odnotuje w nadchodzących latach znaczny wzrost. » –

Z Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2025spodziewany jest masowy napływ turystów zagranicznych, szczególnie Amerykanów i Chińczyków, którym przysługuje zwrot podatku VAT od dokonanych zakupów. Powinno to zwiększyć sprzedaż wolną od podatku w firmie. Obroty firmy rosną o 8-12% rocznie a jej zysk EBITDA stanowi 50% obrotu, co świadczy o doskonałej rentowności. Akcje niedawno przebiły się przez główne opory i obecnie zmierzają w kierunku ambitny cel 8 USD w ciągu 12 miesięcy, co oznacza potencjał +57%. Stop loss ustawiono na 4 USD.

Global Blue Group, niekwestionowany lider w zakresie zwrotu podatku VAT

Global Blue Group (Wielka Brytania) jest największym na świecie operatorem detalicznym sklepów wolnocłowych. Firma założona w 1980 roku i mająca siedzibę w Szwajcarii, odgrywa kluczową rolę w procesie zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) dla turystów zagranicznych.

Dlaczego warto zainwestować w Global Blue Group?

Posiadając 70-procentowy udział w światowym rynku handlu wolnego od podatku, Global Blue znajduje się w dobrej pozycji, aby wykorzystać spodziewany wzrost na tym rynku. W rzeczywistości 72 kraje wdrożyły już system zwrotu podatku VAT dla turystów, ale 48% zakupów wolnych od podatku nie jest jeszcze objętych tą procedurą ze względu na jej złożoność.

W wyniku pandemii Covid-19 zmieniły się zwyczaje konsumentów – turyści z USA i Chin wydają teraz więcej na duże zakupy podczas swoich podróży. Chiny w szczególności pozostają głównym motorem napędowym rynku wolnocłowego, a spodziewane ożywienie europejskich centrów wizowych w Chinach prawdopodobnie doprowadzi do zwiększonego ruchu turystycznego w Europie.

Przekonująca rekomendacja kupna

 „Oczekuje się, że globalny rynek dóbr luksusowych będzie rósł w tempie średniorocznym wynoszącym od 5,5 do 6,5% do 2030 r., osiągając wartość 560 mld euro do końca okresu prognozowania” – powiedział analityk finansowy i dyrektor ds. Portfel akcji EduBourse. „Global Blue, jako lider branży, jest w idealnej pozycji, aby wykorzystać ten trend. »

Według prognoz Global Blue obroty firmy mają wzrosnąć o 8 do 12% rocznie, a jej EBITDA osiągnie ponad 50% obrotu po 2025 roku. Ponadto, przyspieszony wzrost obrotów w globalnym handlu bezcłowym, który do marca 145 r. osiągnął 2019% poziomu z 2025 r., jest dobrym znakiem na przyszłość firmy.

W związku z tym EduBourse rekomenduje zakup akcji Global Blue Group, mając na uwadze następujące cele:

  • Horyzont: 12 miesiące
  • Potencjał : +57% do 8 USD
  • Zatrzymywać się: 4$
Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals

 

