Akcje o wysokiej dywidendzie: okazja czy pułapka?

Inwestorzy rozpaczliwie poszukują źródeł dochodu w otoczeniu niskich stóp procentowych. Niektóre akcje wypłacające wysokie dywidendy mogą okazać się atrakcyjną opcją. Przed dokonaniem inwestycji należy jednak dokładnie ocenić ryzyko.

Wypłata dywidendy 11 czerwca 2025 r.

Szansa dla inwestorów spragnionych zysków

Le Grupa ALTAREA, francuska spółka zajmująca się nieruchomościami, ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości 6 €oferujący znaczną wydajność 5,51%. Wybierz N, inna francuska firma zajmująca się nieruchomościami, nie zamierza być gorsza, wypłacając dywidendę w wysokości 4 € i plon 4,44%. Te liczby mogą sprawić, że inwestorzy poszukujący regularnego dochodu zaczną się ślinić.

Przez Atlantyk, Gamco, amerykańska spółka inwestycyjna, wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,24, przyzwoity plon 3,73%. Z drugiej strony gigant półprzewodników NVIDIA tylko wylewa $ 0,01 na akcję, co odpowiada skromnej rentowności 0,03%.

Czy więc warto spieszyć się z zakupem akcji o dużej dywidendzie? Jak to często bywa na giełdzie, zaleca się ostrożność. Wysoka rentowność może sygnalizować ukryte trudności lub brak perspektyw wzrostu. Doświadczeni inwestorzy starannie analizują kondycję finansową spółki, stabilność jej zysków i stabilność jej polityki dywidendowej.

Jednakże w przypadku portfela nastawionego na dywidendę akcje te mogą być ciekawym uzupełnieniem, pod warunkiem, że inwestycje są dobrze zdywersyfikowane. Jak głosi powszechna mądrość, nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka.

