W świecie inwestycji giełdowych dywidendy stanowią cenne źródło dochodu dla wielu inwestorów. W piątek, 10 maja, kilka spółek giełdowych ogłosiło wypłatę dywidend, co stanowi atrakcyjną okazję dla portfeli nastawionych na regularny dochód.

Wypłata dywidendy 10 maja 2025 r.

WszystkieSpring, Apple, Energy Transfer i Pimco ogłaszają dywidendy

AllSpring, wcześniej znana jako Wells Fargo Asset Management, ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,05 na akcję, co stanowi atrakcyjną roczną stopę zwrotu 9,40%. Ta spółka zarządzająca aktywami może być zatem interesującą opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Applegigant technologiczny ogłosił również wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,25 na akcję. Chociaż plon jest stosunkowo skromny, 0,55%, siła finansowaApple a jego zdolność do generowania wysokich przepływów pieniężnych sprawia, że ​​może być potencjalnie atrakcyjnym wyborem dla inwestorów oczekujących umiarkowanego wzrostu dywidendy w dłuższej perspektywie.

Energy Transfer, spółka zajmująca się rurociągami i magazynowaniem energii, ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,31 na akcję, oferując znaczną roczną stopę zwrotu 7,82%. Biorąc pod uwagę cykliczny charakter sektora energetycznego, akcje te mogą okazać się odpowiednie dla inwestorów o większej tolerancji ryzyka, poszukujących wysokich zysków.

Wreszcie Pimco, firma zarządzająca aktywami specjalizująca się w produktach o stałym dochodzie, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,11 na akcję, co oznacza roczną stopę zwrotu 10,59%. Spółka ta może być zatem interesującą opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w sektorze instrumentów o stałym dochodzie.

Inwestorzy nastawieni na dywidendę będą zazwyczaj starali się zrównoważyć zwrot i ryzyko w oparciu o swoje indywidualne cele inwestycyjne. Choć wysokie zyski mogą być atrakcyjne, należy również wziąć pod uwagę kondycję finansową firmy i stabilność dywidend w długim okresie.

