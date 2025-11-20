W świecie inwestycji giełdowych dywidendy stanowią cenne źródło dochodu dla wielu inwestorów. W piątek, 10 maja, kilka spółek giełdowych ogłosiło wypłatę dywidend, co stanowi atrakcyjną okazję dla portfeli nastawionych na regularny dochód.

Wypłata dywidendy 10 maja 2025 r.

AllSpring, wcześniej znana jako Wells Fargo Asset Management, ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,05 na akcję, co stanowi atrakcyjną roczną stopę zwrotu 9,40%. Ta spółka zarządzająca aktywami może być zatem interesującą opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Applegigant technologiczny ogłosił również wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,25 na akcję. Chociaż plon jest stosunkowo skromny, 0,55%, siła finansowaApple a jego zdolność do generowania wysokich przepływów pieniężnych sprawia, że ​​może być potencjalnie atrakcyjnym wyborem dla inwestorów oczekujących umiarkowanego wzrostu dywidendy w dłuższej perspektywie.

Energy Transfer, spółka zajmująca się rurociągami i magazynowaniem energii, ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości $ 0,31 na akcję, oferując znaczną roczną stopę zwrotu 7,82%. Biorąc pod uwagę cykliczny charakter sektora energetycznego, akcje te mogą okazać się odpowiednie dla inwestorów o większej tolerancji ryzyka, poszukujących wysokich zysków.

Wreszcie Pimco, firma zarządzająca aktywami specjalizująca się w produktach o stałym dochodzie, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,11 na akcję, co oznacza roczną stopę zwrotu 10,59%. Spółka ta może być zatem interesującą opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w sektorze instrumentów o stałym dochodzie.

Inwestorzy nastawieni na dywidendę będą zazwyczaj starali się zrównoważyć zwrot i ryzyko w oparciu o swoje indywidualne cele inwestycyjne. Choć wysokie zyski mogą być atrakcyjne, należy również wziąć pod uwagę kondycję finansową firmy i stabilność dywidend w długim okresie.