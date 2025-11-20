Dywidendy zawsze stanowią istotny czynnik dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. We wtorek, 23 kwietnia, kilka spółek ogłosiło wypłatę dywidend, co stwarza atrakcyjne możliwości dla portfeli nastawionych na dochód.

Wypłata dywidendy 23 kwietnia 2025 r.

Które akcje zasługują na uwagę inwestorów nastawionych na dywidendę?

LVMH (7,5 €, wydajność 1,63%) i Christian Dior (7,50 €, wydajność 1,75%) oferują znaczne dywidendy w wartościach bezwzględnych dzięki swojej dominującej pozycji w branży dóbr luksusowych. Jednak ich stosunkowo niskie zyski mogą zniechęcić inwestorów poszukujących wyższych dochodów. Obaj giganci cieszą się dużym popytem na swoje produkty premium i lojalną bazą klientów.

Winci (3,45 €, wydajność 3,97%), francuski gigant branży koncesyjnej i budowlanej, oferuje atrakcyjniejszą stopę zwrotu. Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi aktywów w sektorze infrastruktury, energetyki i usług, spółka Vinci mogłaby stanowić element zrównoważonego portfela nastawionego na stabilne dywidendy.

Henkel (1,85 €, wydajność 2,56%), niemiecki koncern dóbr konsumpcyjnych, może również zainteresować inwestorów poszukujących stałego przepływu środków pieniężnych dzięki swoim uznanym markom, takim jak Persil, Schwarzkopf i Loctite.

Wśród najwyższych zysków znajduje się Arbitraż ABC (0,10 €, wydajność 10,30%), francuska spółka zarządzająca alternatywnymi funduszami. Mimo że dywidenda jest niska w ujęciu bezwzględnym, jej wysoka rentowność może przyciągnąć inwestorów poszukujących znacznego dochodu. Jednak niestabilny sektor może sprawić, że będzie to ryzykowny wybór dla bardziej konserwatywnych inwestorów.

Fontanna Pajot (2,20 €, wydajność 1,88%), francuski konstruktor katamaranów wycieczkowych i Lowe's ($ 1,10, wydajność 1,91%), znana amerykańska sieć sklepów z artykułami do majsterkowania, działa w różnych sektorach. Ich umiarkowane zyski mogą sprawić, że będą atrakcyjne dla dywersyfikującego portfela dywidendowego.

Oczekiwania inwestorów zależą w dużym stopniu od ich gotowości do podejmowania ryzyka i oczekiwanych zysków. Osoby poszukujące wysokich zysków mogą rozważyć ABC Arbitrage, podczas gdy bardziej konserwatywni inwestorzy prawdopodobnie zdecydują się na ugruntowane firmy, takie jak Vinci, Henkel lub gigantów branży luksusowej.