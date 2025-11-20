Dostosowanie współczynników Margin Call i Stop Out w Vantage

W ramach ciągłego doskonalenia oferowanych produktów i usług, zaktualizowano warunki handlowe dla kont STP et ECN chez Vantage będzie stosowany od 9 luty 2025.

Nowe proporcje będą następujące:

  • Margin Call : 50%
  • Stop Out : 20%

Celem tych zmian jest optymalizacja środowiska handlowego i poprawa zarządzania ryzykiem.

Ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami, które mogą mieć wpływ na warunki handlowe. W razie jakichkolwiek pytań, dział obsługi klienta pozostaje do dyspozycji, aby udzielić wszelkich niezbędnych informacji. Kto jest Vantage ?

Zatrzymanie

Le Stop Out jest mechanizmem ochronnym stosowanym przez brokerów handlowych w celu zapobiegania wystąpieniu ujemnego salda na koncie. Kiedy trader otwiera pozycje lewarowane, musi utrzymywać pewien poziom dźwigni dostępny margines. Jeżeli straty okażą się zbyt duże, a dostępny kapitał spadnie poniżej pewnego progu, Stop Out zostaje uruchomiony. Oznacza to, że broker zaczyna zamknij automatycznie otwierać pozycje, zaczynając od tych przynoszących największe straty, aby przywrócić na rachunku akceptowalny poziom marży.

Próg zatrzymania

Stop Out wyrażony jest jako procent poziomu rezerwa :

  • Na przykład z Zatrzymaj się przy 20%oznacza to, że jeśli dostępny depozyt zabezpieczający spadnie do 20% depozytu wymaganego do utrzymania otwartych pozycji, zostaną one automatycznie zamknięte.

Mechanizm ten jest niezbędny, aby zapobiec stratom ponoszonym przez traderów w wysokości przekraczającej ich początkowy kapitał oraz ograniczyć ryzyko zadłużenia wobec brokera.

Czym jest Margin Call?

L 'wezwanie do uzupełnienia depozytu jest ostrzeżeniem wysyłanym do tradera w sytuacji, gdy środki dostępne na jego koncie stają się niewystarczające do pokrycia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego otwartych pozycji. Kiedy trader używa dźwignia, musi utrzymywać pewien poziom dostępny margines aby utrzymać swoje pozycje otwarte. Jeżeli rynek porusza się niekorzystnie, a niezrealizowane straty obniżają dostępny kapitał poniżej określonego progu (wyrażonego jako procent wymaganego depozytu zabezpieczającego), wezwanie do uzupełnienia depozytu zostaje uruchomiony.

Próg wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Le Margin Call jest zwykle ustalana na pewnym procencie wymagany margines.

  • Na przykład z Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na poziomie 50%, oznacza to, że jeśli kapitał na koncie spadnie do 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego, trader otrzyma ostrzeżenie.

W tym momencie musi albo dodaj środki na jego rachunek, albo zamknąć pewne pozycje aby uwolnić marżę i uniknąć Stop Out, co skutkowałoby automatycznym zamknięciem najbardziej stratnych pozycji.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to alert zapobiegawczy aby zachęcić tradera do dostosowania strategii i uniknięcia przymusowej likwidacji pozycji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji.

 

