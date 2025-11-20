Alert ekonomiczny: Chiny w centrum globalnych turbulencji 15 lipca

Poniedziałek 15 lipca zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowej gospodarki, gdyż seria ważnych wskaźników ekonomicznych z Chin może wstrząsnąć rynkami finansowymi. Inwestorzy na całym świecie wstrzymują oddech, obserwując jak azjatycki gigant ujawnia kluczowe dane, które mogą zmienić perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego.

Kalendarz ekonomiczny na 15 lipca 2025 r.

  • 03:30: Wskaźnik cen domów (roczny) – Chiny – średnia – –4.5% (Oczekiwano: -4.1%)
  • 04:00: Stopa bezrobocia – Chiny – średnia – 5% (Oczekiwane: 5%)
  • 04:00: Kwartalny wskaźnik wzrostu PKB – Chiny – Średnia – 0.7% (Oczekiwane: 1.1%)
  • 04:00: Tempo wzrostu PKB (roczne) – Chiny – wysokie – 4.7% (Oczekiwane: 5.1%)
  • 04:00: Inwestycje w aktywa trwałe (Ytd) (roczne) – Chiny – średnia – 3.9% (Oczekiwane: 3.9%)
  • 04:00: Produkcja przemysłowa (roczna) – Chiny – wysoka – 5.3% (Oczekiwane: 5%)
  • 04:00: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Chiny – wysoka – 2% (Oczekiwane: 3.3%)
  • 04:00: Wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu – Chiny – Średnie – 74.9% (Oczekiwane: 74.3%)
  • 11:00 rano: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: -1%
  • 14:30: Wskaźnik produkcji przemysłowej w stanie Nowy Jork – USA – wysoki – oczekiwany: -6
  • 16:30: Badanie BDC Business Outlook – Kanada – Średni
  • 18:30: Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki
  • 22:35: Przemówienie Fed Daly’ego – USA – Medium

Chiny stawiają czoła wyzwaniom: punkt zwrotny dla światowej gospodarki?

Dane chińskie, które zostaną opublikowane w poniedziałek rano, kalendarz ekonomiczny może okazać się katalizatorem nowej dynamiki na rynkach. Przy oczekiwanym rocznym tempie wzrostu PKB na poziomie 4,7%przeciwko 5,3% W poprzednim kwartale druga co do wielkości gospodarka świata wykazywała niepokojące oznaki spowolnienia.

Sektor nieruchomości w Chinach, niegdyś motor napędowy wzrostu gospodarczego, w dalszym ciągu wywiera duży wpływ na gospodarkę. Oczekiwany wskaźnik cen domów wyniesie -4,5% trwający od ponad roku świadczy o długotrwałym kryzysie, którego reperkusje mogą sięgać daleko poza granice kraju.

Jednak nie wszystko na tym obrazie jest ponure. Produkcja przemysłowa, której spodziewany jest wzrost o 5,3% ponad rok, a sprzedaż detaliczna ma wzrosnąć o 2%, może dać promyk nadziei. Analitycy przyjrzą się tym danym uważnie, szukając oznak odporności chińskiej gospodarki.

Globalne skutki: spodziewane są wstrząsy na rynkach międzynarodowych

Globalne rynki finansowe przygotowują się do reakcji. Słabsze od oczekiwanych wyniki mogą wywołać falę wyprzedaży na giełdach azjatyckich, co może mieć efekt domina w Europie i Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, silne dane mogą dodać optymizmu i wywindować indeksy do nowych maksimów.

Nie zapominajmy, że tego dnia odbędą się również inne ważne wydarzenia gospodarcze. Amerykański indeks produkcji przemysłowej Empire State Manufacturing Index i wyczekiwane przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella mogą jeszcze bardziej zwiększyć zmienność na rynkach.

Bądź na bieżąco, aby śledzić zmiany tych wskaźników ekonomicznych i ich wpływ na rynki finansowe w czasie rzeczywistym. Twoja reakcja może mieć decydujące znaczenie w tej niepewnej sytuacji gospodarczej.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

