Poniedziałek 15 lipca zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowej gospodarki, gdyż seria ważnych wskaźników ekonomicznych z Chin może wstrząsnąć rynkami finansowymi. Inwestorzy na całym świecie wstrzymują oddech, obserwując jak azjatycki gigant ujawnia kluczowe dane, które mogą zmienić perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego.

Kalendarz ekonomiczny na 15 lipca 2025 r.

03:30: Wskaźnik cen domów (roczny) – Chiny – średnia – – 4.5% (Oczekiwano: -4.1%)

(Oczekiwano: -4.1%) 04:00: Stopa bezrobocia – Chiny – średnia – 5% (Oczekiwane: 5%)

(Oczekiwane: 5%) 04:00: Kwartalny wskaźnik wzrostu PKB – Chiny – Średnia – 0.7% (Oczekiwane: 1.1%)

(Oczekiwane: 1.1%) 04:00: Tempo wzrostu PKB (roczne) – Chiny – wysokie – 4.7% (Oczekiwane: 5.1%)

(Oczekiwane: 5.1%) 04:00: Inwestycje w aktywa trwałe (Ytd) (roczne) – Chiny – średnia – 3.9% (Oczekiwane: 3.9%)

(Oczekiwane: 3.9%) 04:00: Produkcja przemysłowa (roczna) – Chiny – wysoka – 5.3% (Oczekiwane: 5%)

(Oczekiwane: 5%) 04:00: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Chiny – wysoka – 2% (Oczekiwane: 3.3%)

(Oczekiwane: 3.3%) 04:00: Wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu – Chiny – Średnie – 74.9% (Oczekiwane: 74.3%)

(Oczekiwane: 74.3%) 11:00 rano: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: -1%

14:30: Wskaźnik produkcji przemysłowej w stanie Nowy Jork – USA – wysoki – oczekiwany: -6

16:30: Badanie BDC Business Outlook – Kanada – Średni

18:30: Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki

22:35: Przemówienie Fed Daly’ego – USA – Medium

Chiny stawiają czoła wyzwaniom: punkt zwrotny dla światowej gospodarki?

Dane chińskie, które zostaną opublikowane w poniedziałek rano, kalendarz ekonomiczny może okazać się katalizatorem nowej dynamiki na rynkach. Przy oczekiwanym rocznym tempie wzrostu PKB na poziomie 4,7%przeciwko 5,3% W poprzednim kwartale druga co do wielkości gospodarka świata wykazywała niepokojące oznaki spowolnienia.

Sektor nieruchomości w Chinach, niegdyś motor napędowy wzrostu gospodarczego, w dalszym ciągu wywiera duży wpływ na gospodarkę. Oczekiwany wskaźnik cen domów wyniesie -4,5% trwający od ponad roku świadczy o długotrwałym kryzysie, którego reperkusje mogą sięgać daleko poza granice kraju.

Jednak nie wszystko na tym obrazie jest ponure. Produkcja przemysłowa, której spodziewany jest wzrost o 5,3% ponad rok, a sprzedaż detaliczna ma wzrosnąć o 2%, może dać promyk nadziei. Analitycy przyjrzą się tym danym uważnie, szukając oznak odporności chińskiej gospodarki.

Globalne skutki: spodziewane są wstrząsy na rynkach międzynarodowych

Globalne rynki finansowe przygotowują się do reakcji. Słabsze od oczekiwanych wyniki mogą wywołać falę wyprzedaży na giełdach azjatyckich, co może mieć efekt domina w Europie i Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, silne dane mogą dodać optymizmu i wywindować indeksy do nowych maksimów.

Nie zapominajmy, że tego dnia odbędą się również inne ważne wydarzenia gospodarcze. Amerykański indeks produkcji przemysłowej Empire State Manufacturing Index i wyczekiwane przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella mogą jeszcze bardziej zwiększyć zmienność na rynkach.

Bądź na bieżąco, aby śledzić zmiany tych wskaźników ekonomicznych i ich wpływ na rynki finansowe w czasie rzeczywistym. Twoja reakcja może mieć decydujące znaczenie w tej niepewnej sytuacji gospodarczej.