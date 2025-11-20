Akcje Amgen wzrosły o ponad 14% w czwartkowej sesji po godzinach pracy giełdy, po tym jak wyniki za pierwszy kwartał okazały się lepsze od szacunków i po pozytywnych informacjach na temat leku na otyłość MariTide.

📈 Genialny występ

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,96 USD, co przewyższyło oczekiwania.

Przychody osiągnęły 7,45 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim.

💊 MariTide będzie konkurować z Ozempic i Wegovy

Amgen skupia się na rozwoju MariTide, obiecującego leku wstrzykiwanego wspomagającego odchudzanie.

Ta metoda leczenia mogłaby konkurować z metodami Ozempic i Wegovy firmy Novo Nordisk oraz Zepbound firmy Eli Lilly.

📉 Kluczowy poziom do obejrzenia

Cena akcji Amgen może napotkać opór w okolicach poziomu 330 USD, bliskiego swojego historycznego maksimum.

Firma Amgen odnotowała silne wyniki w pierwszym kwartale, przewyższające oczekiwania i przedstawiające obiecujące informacje na temat przyszłości MariTide, przełomowego leku na otyłość. Aby dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w tę innowacyjną firmę farmaceutyczną, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Jak kupić akcje Amgen.

Choć analitycy zalecają posiadanie akcji Amgen, ze średnią ceną docelową na poziomie 298,3 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 7,15%, inwestycja w tę spółkę może być mądrą decyzją dla doświadczonych inwestorów.

Dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel akcji, nasza oferta portfel akcji oferuje alerty dotyczące najlepszych akcji do kupienia, ale nie udziela bezpośrednich porad finansowych.