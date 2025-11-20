Kalendarz ekonomiczny na czwartek, 30 maja, jest szczególnie bogaty w ważne ogłoszenia dla międzynarodowych inwestorów. Opublikowane zostaną kluczowe dane dotyczące inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego i wskaźniki wyprzedzające. Czy jesteś gotowy wykorzystywać okazje i unikać potencjalnych pułapek, które mogłyby wstrząsnąć rynkami?

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że takie ogłoszenia mogą mieć znaczący wpływ na ich portfele. Dogłębne zrozumienie tych danych umożliwi strategiczne pozycjonowanie i podejmowanie świadomych decyzji.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy początkującym inwestorem, nie możesz przegapić żadnego z najważniejszych ogłoszeń czwartkowych. Nasz szczegółowy przewodnik pomoże Ci poruszać się po tych wzburzonych wodach i zmaksymalizować Twoje szanse na sukces.

Zanurz się z nami w oczekiwaniach ekspertów i potencjalnych ruchach rynkowych związanych z tymi doniosłymi ogłoszeniami. Bądź wśród pierwszych, którzy zareagują i skorzystają z tych cennych informacji.

Kalendarz ekonomiczny na 30 maja 2025 r.

00:50: Przemówienie Huntera RBA – Australia – Medium

01:00 rano: Przemówienie Fed Bostica – USA – Medium

03:30: Pozwolenie na budowę (miesięczne) Prel – Australia – Średni – -0.3% (Oczekiwane: 1.5%)

(Oczekiwane: 1.5%) 08:00: Bilans handlowy – Szwajcaria – Średnia: 3.9 mld CHF (Oczekiwana kwota: 2.4 mld CHF)

(Oczekiwana kwota: 2.4 mld CHF) 09:00 rano: Wskaźniki wyprzedzające KOF – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: 102.3

09:00 rano: Tempo wzrostu PKB (roczne) – Szwajcaria – Wysokie – Oczekiwane: 0.6%

09:00 rano: Tempo wzrostu PKB (kwartalnie) – Szwajcaria – wysokie – oczekiwane: 0.3%

09:00 rano: Wskaźnik inflacji (roczny) Prel – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: 3.7%

09:00 rano: Wskaźnik inflacji (miesięczny) Prel – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: 0.3%

10:00 rano: Stopa bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: 7.2%

11:00: Stopa bezrobocia – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 6.5%

11:00: Nastroje gospodarcze – strefa euro – średnia – oczekiwana: 96.2

13:00: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwane: -3.3

14:30: Tempo wzrostu PKB (kwartalnie) 2. Wschód – USA – Średnia – Oczekiwana: 1.3%

14:30: Zyski przedsiębiorstw (kwartalne) Prel – USA – Średnia – Oczekiwane: 3.9%

14:30: Wskaźnik cen PKB (kwartalnie) 2. Wschód – USA – Średnia – Oczekiwana: 3.1%

14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 218 tys.

14:30: Rachunek bieżący – Kanada – Średnia – Oczekiwana: -5.5 mld CAD

14:30: Zapasy detaliczne z wyłączeniem samochodów (miesięczne) Adv – USA – Średnia – Oczekiwane: 0%

14:30: Zapasy hurtowe (miesięczne) Adv – USA – Średnia – Oczekiwana: -0.1%

14:30: Bilans handlowy Adv Merchandise – USA – Średnia – Oczekiwana: -91.8 mld USD

16:00: Obietnice sprzedaży (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwane: -0.6%

16:00: Obietnice sprzedaży (roczne) – USA – średnia – oczekiwana: 0.5%

17:00: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: 1 mln

17:00: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -1.9M

18:05: Przemówienie Fed Williamsa – USA – Medium

23:00: Przemówienie Logana z Fed – USA – Medium

Inflacja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: kluczowe wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę

Inwestorzy będą szczególnie uważnie śledzić dane dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego i bezrobocia w strefie euro, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. Te kluczowe dane będą miały ogromny wpływ na decyzje banków centralnych w zakresie polityki pieniężnej, co może mieć potencjalne reperkusje dla stóp procentowych i rynków finansowych.

Eksperci przewidują, że roczna stopa inflacji w strefie euro wyniesie 3,7%podczas gdy wzrost gospodarczy w Szwajcarii ma wynieść około 0,6% ponad rok. W Stanach Zjednoczonych PKB, zyski przedsiębiorstw i wskaźniki indeksu cen będą poddawane wnikliwej analizie.

Tymczasem inwestorzy będą uważnie śledzić dane o bezrobociu, które są kluczowym wskaźnikiem kondycji gospodarki. W Europie oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie stabilna na poziomie ok. 7,2% dla strefy euro i 6,5% dla całej UE.

Przemówienia i wskaźniki wyprzedzające: dodatkowe sygnały dla rynków

Oprócz surowych liczb inwestorzy będą uważnie śledzić przemówienia kluczowych urzędników, takich jak prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej i członkowie Banku Rezerw Australii. Interwencje te mogą dostarczyć cennych informacji na temat perspektyw gospodarczych i przyszłych kierunków polityki pieniężnej.

Wartościowych informacji na temat przyszłych trendów dostarczą również wskaźniki wyprzedzające, takie jak indeks KOF w Szwajcarii i nastroje gospodarcze w strefie euro.

Krótko mówiąc, ten czwartek, 30 maja, zapowiada się pełen niespodzianek i zwrotów akcji dla inwestorów na całym świecie. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i bądź przygotowany na szybką reakcję, aby wykorzystać szanse lub zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami.