Firma Apple nieustannie wprowadza innowacje, aby utrzymać się w szaleńczym wyścigu o sztuczną inteligencję. Na długo oczekiwanej konferencji 10 czerwca Apple zaprezentowała falę nowych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, które mogą zrewolucjonizować nasze cyfrowe życie.

W tym sztandarowym wydarzeniu Apple przedstawił mnóstwo rewolucyjne funkcje w sztucznej inteligencji, Ces główne innowacje radykalnie odmieni Twoje codzienne cyfrowe doświadczenia.

Podczas swojej konferencji 10 czerwca Apple zaprezentowała swoje najnowsze rewolucyjne osiągnięcia w sztuczna inteligencja. Wśród najważniejszych funkcji znajdują się narzędzia do pisania, które pozwalają zmienić ton wiadomości e-mail, ulepszyć korektę i tworzyć niestandardowe emotikony. Apple również ogłoszone Obraz Plac zabaw et Różdżka Obrazu ułatwianie tworzenia obrazów na podstawie opisów lub szkiców. Siri został udoskonalony, aby lepiej rozumieć język naturalny i zapamiętywać ostatnie rozmowy.

Jednakże te zapowiedzi partnerstwa między Apple et OpenAI wywołało gniew Elona Muska. Wypowiedział się o X, grożąc, żezakazać iPhone'ów w swoich firmach, oskarżając OpenAI o szpiegostwo, co stwarza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Mimo że cena akcji zbliża się do historycznych rekordów, dyrektor portfela EduBourse Actions uważa, że Apple jest zbyt drogi i niemal wyczerpał swój potencjał wzrostu. Niektórzy analitycy nadal jednak zalecająkup akcje Apple dla tych, którzy wierzą w jego długoterminowy potencjał.

Zwiększona produktywność i kreatywność

Wśród najważniejszych nowości znajdują się narzędzia do pisania, które mogą zmienić ton Twoich wiadomości e-mail i zapewnić lepszą korektę. Genialny Genmoji umożliwia również tworzenie spersonalizowanych emotikonów zaledwie kilkoma kliknięciami!

Dla kreatywnych, Obraz Plac zabaw et Różdżka Obrazu ułatwi szybkie tworzenie obrazów z opisów tekstowych lub szkiców. Siri został również udoskonalony, aby lepiej rozumieć język naturalny i zapamiętywać rozmowy.

Nowe doświadczenie

Ale to nie wszystko ! Apple wprowadził rewolucyjny Kontekst osobisty gdzie Siri wykorzysta Twoje dane osobowe, aby udzielić Ci bardzo spersonalizowanych odpowiedzi. TO Powiadomienia priorytetowe podświetli ważne alerty.

Na koniec nie przegap niesamowitej funkcji Film pamięci który przekształci Twoje wspomnienia w filmy ze swoich zdjęć i filmów!

„Te innowacje ułatwiać użytkowanie sztucznej inteligencji w życiu codziennym szanując prywatność. Przyrzeczenie zaufania dla Apple. » – , Dyrektor Portfel akcji EduBourse

Mimo tych strategicznych postępów szacuje się, że akcja Apple jest za drogi i zaczyna być przewartościowany, pomimo że cena zbliża się do historycznych rekordów.