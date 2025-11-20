Apple, technologiczny gigant, po raz kolejny zawiódł oczekiwania w swoim najnowszym raporcie kwartalnym. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym punktom tego raportu i temu, co oznacza on dla inwestorów:

🍏 Imponująca wydajność

Apple ogłosiła oszałamiające przychody w wysokości 90,8 miliardów dolarów za drugi kwartał roku fiskalnego.

Zysk na akcję wyniósł 1,53 USD, co przewyższyło szacunki analityków.

📈 Sukces w Chinach

Wyniki spółki przewyższyły oczekiwania w Chinach kontynentalnych, gdzie rynek ten zyskuje na znaczeniu, co rozwiało obawy o spowolnienie gospodarcze w regionie.

📉 Spadek sprzedaży iPhone’ów

Pomimo ogólnie pozytywnych wyników, sprzedaż iPhone'a spadła o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stawia pytania o przyszłą trajektorię flagowego produktu.

🔄 Ogromny skup akcji

W odważnej decyzji, Apple ogłosiła program skupu akcji o wartości 110 miliardów dolarów, demonstrując w ten sposób wiarę we własną wartość i redystrybucję bogactwa pomiędzy akcjonariuszy.

Gdy inwestorzy przyswoili sobie te wyniki, rynek akcji zareagował pozytywnie, a akcje wzrosły o 6%. Apple na giełdach po zamknięciu.

Dla osób rozważających wejście lub zwiększenie swojej pozycji w Apple, zrozumienie dynamiki rynku jest kluczowe. Oto samouczek o zakupie akcji Apple aby skutecznie wykorzystać tę szansę.

Choć konsensus wśród analityków jest taki, że zaleca się zdecydowaną rekomendację kupna Appleprzy średniej cenie docelowej wynoszącej 199 USD za akcję, co oznacza 15% potencjał wzrostu, decyzja inwestycyjna pozostaje atrakcyjna.

Jednak doświadczeni inwestorzy powinni zachować ostrożność i śledzić trendy rynkowe oraz wyniki poszczególnych akcji. Korzystając z zasobów takich jak nasze portfel akcji może dostarczyć cennych informacji, nie udzielając jednocześnie bezpośrednich porad finansowych.