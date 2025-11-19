Rynek kryptowalut przeżył w tym tygodniu kolejny szok po ogłoszeniu dużej inwestycji Arthura Hayesa, współzałożyciela BitMEX. Ta decyzja dała początek Nagroda Pendle'a na nowe wyżyny, oznaczając 7% wzrost w ciągu tygodnia.

Weteran branży stawia duże pieniądze na Pendle i Dogecoin

20 czerwca Arthur Hayes wywołał sensację ogłaszając na X, że zamierza dodać PENDLE i Dogecoin (DOGE) do swojego portfolio. To oświadczenie natychmiast przykuło uwagę inwestorów i analityków branżowych.

Krótko po tym ogłoszeniu analityk Lookonchain ujawnił, że Hayes przeniósł 2,05 milionów w USD Coin (USDC) w Wintermute. W zamian otrzymał 280 ETH, wart około 1 milionów dolarówi 92 339 PENDLE, co stanowi około 554 000 dolarów.

Wpływ na rynek i reakcje ekspertów

Transakcja ta miała istotny wpływ na rynek i pozwoliła spółce Pendle znaleźć się na szczycie wyników tygodniowych. Inwestorzy uważnie śledzą obecnie zmiany cen akcji Pendle, zastanawiając się, czy wzrost ten oznacza początek długoterminowego trendu, czy też jest to tymczasowy efekt związany z ogłoszeniem Hayesa.

EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut EduBourse komentuje: „Inwestycja Arthura Hayesa w Pendle pokazuje rosnące zaufanie głównych graczy do innowacyjnych projektów DeFi. Ta dynamika może zredefiniować trendy na rynku kryptowalut w nadchodzących miesiącach. »

Decyzja Hayesa o dywersyfikacji swojego portfela za pomocą Pendle i Dogecoin rodzi pytania o strategie inwestycyjne w sektorze kryptowalut. Obserwatorzy rynku czekają teraz, aby zobaczyć, czy inni inwestorzy instytucjonalni pójdą w ich ślady, co może wywołać nową falę zainteresowania tymi cyfrowymi aktywami.