W spektakularnym zwrocie akcji, Atos, francuski gigant usług cyfrowych, właśnie ogłosił tymczasowy plan finansowania 450 milionów. Informacja ta pojawia się w momencie, gdy firma stoi na skraju upadku, zmagając się z ogromnym zadłużeniem i spadającym zaufaniem inwestorów.

Wyścig z czasem: plan ratunkowy Atos

Atos nie marnuje ani sekundy. Grupa planuje podpisać wstępną umowę z konsorcjum Onepoint w tygodniu rozpoczynającym się 24 czerwca, co oznacza początek poważnej restrukturyzacji finansowej. Cel jest ambitny: osiągnąć ostateczne porozumienie z Onepoint i większością wierzycieli finansowych do tygodnia 22 lipca. Aby wesprzeć to strategiczne podejście, kupić akcje Atosu teraz może być mądre.

Jednak ten powiew świeżości w finansach może mieć gorzki posmak dla obecnych inwestorów. Atos ostrzega bez ogródek przed „ogromne rozcieńczenie” dla akcjonariuszy, którzy mogą skończyć z mniejszą ilością 0,1% kapitału zakładowego na końcu operacji.

, dyrektor Portfel akcji z EduBourse nie owija w bawełnę: „Sytuacja Atos jest krytyczna. Ten plan finansowania jest kołem ratunkowym, ale obecni akcjonariusze ryzykują zapłacenie wysokiej ceny. Rekomendacja sprzedaży akcji pozostaje aktualna. »

Finansowanie przejściowe składa się z: 75 milionów faktoring, 125 milionów udogodnienia gwarantowane przez banki, 100 milionów gwarantowane przez posiadaczy obligacji, 50 milionów Pożyczka państwowa francuska (już wykorzystana) i nowa transza 350 milionów, dostępne pod koniec lipca.

Akcje Atos w swobodnym spadku: inwestorzy wstrzymują oddech

Pomimo tych gigantycznych wysiłków, akcje spółki Atos mają problemy z przekonaniem rynków. Po oszałamiającym upadku ponad 60% od szczytu osiągniętego 20 czerwca o godz. 2,46 €, tytuł próbuje nieśmiało odbić się od dna. Inwestorzy pozostają w stanie najwyższej gotowości, w pełni świadomi ogromnych wyzwań, jakie czekają firmę w nadchodzących tygodniach.

Wyścig z czasem oficjalnie rozpoczął się dla firmy Atos. Czy firmie uda się odbudować swoją pozycję i odzyskać zaufanie rynku? A może jesteśmy świadkami ostatnich zmagań upadłego francuskiego giganta technologicznego? Następne tygodnie będą decydujące dla przyszłości firmy Atos i mogą całkowicie zmienić sytuację na francuskim rynku technologicznym.